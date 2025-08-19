SUSCRÍBETE
Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

Los príncipes de Gales se mudarán a finales de este año a una mansión georgiana del siglo XVIII en Windsor. La decisión busca marcar un nuevo comienzo tras años difíciles para la familia real.

Antonio Alburquerque 
Antonio Alburquerque
Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

Una mansión con ocho habitaciones, seis baños, un salón de baile iluminado por lámparas de araña, pista de tenis, estanque privado y extensos jardines.

Estos son algunos de los encantos de Forest Lodge, la mansión a la que se trasladarán el príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus tres hijos a fines de 2025, según reveló el medio español El País.

La casa, ubicada en Windsor (en las afueras de Londres) fue construida en 1770 y está catalogada como monumento histórico de grado II, lo que significa que se considera de especial interés arquitectónico en el Reino Unido.

Desde sus tres pisos, ofrece vistas privilegiadas tanto a Berkshire como a Londres. Actualmente pertenece al The Crown Estate –el conjunto de propiedades de la familia real–, y los príncipes de Gales pagarán un arriendo a precio de mercado.

Las renovaciones en Forest Lodge ya comenzaron y están siendo financiadas directamente por la pareja.

Como en su actual residencia, Adelaide Cottage, no contarán con personal doméstico viviendo en la propiedad, lo que refuerza el estilo de vida relativamente más austero que han querido mantener.

Cambio de aires en la familia real

Según The Telegraph, la decisión de mudarse responde en gran parte al “momento increíblemente difícil” que la familia atravesó tras instalarse en Adelaide Cottage en 2022.

La muerte de Isabel II, el cáncer de la princesa de Gales y del rey Carlos III, además de las tensiones familiares desatadas por las memorias del príncipe Enrique y la serie documental en Netflix que protagonizó junto a Meghan Markle.

Mudarse les da la oportunidad de un nuevo comienzo y un nuevo capítulo; una oportunidad de dejar atrás algunos de los recuerdos más infelices de estos años”, aseguró una fuente a The Telegraph.

Tres años antes, la pareja había abandonado el Palacio de Kensington, en Londres, para mudarse a Windsor y estar más cerca de la reina Isabel II.

En ese entonces, la elección de Adelaide Cottage se consideró una etapa de prueba, que finalmente confirmó a los príncipes de Gales que Windsor era el lugar donde querían criar a sus hijos: Jorge (11), Carlota (10) y Luis (7).

Con Forest Lodge, buscan ahora establecer lo que han definido como su “hogar definitivo”. De hecho, cuando Guillermo ascienda al trono, se convertiría en el primer monarca británico que no viva en un palacio o castillo.

Un patrimonio millonario

Forest Lodge fue remodelado por última vez hace 24 años con un coste de 1,5 millones de libras.

En ese momento estaba valorada en 5,5 millones, pero hoy su precio se estima en 16 millones de libras (cerca de $21 mil millones de pesos chilenos).

Aunque es significativamente más grande que Adelaide Cottage, sigue siendo la mitad del tamaño del Royal Lodge, la residencia de 31 habitaciones del príncipe Andrés, ubicada también en Windsor.

Mientras tanto, el Palacio de Buckingham –hogar oficial de los monarcas desde 1837– atraviesa una remodelación que costará 369 millones de libras (casi $500 mil millones de pesos), por lo que hasta 2027 las recepciones y visitas de Estado se celebrarán en el castillo de Windsor.

