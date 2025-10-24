EE.UU. afirma que 6 personas murieron en su último ataque a un barco en el Caribe

Pantallazo de uno de los barcos que ha sido atacado por el ejército estadounidense. Foto: Archivo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el viernes que el ejército estadounidense había atacado un barco que, según él, transportaba drogas en el mar Caribe, el décimo ataque conocido que el gobierno de Trump ha lanzado contra un barco sospechoso de contrabandear drogas desde principios de septiembre.

Hegseth declaró en un mensaje publicado en X que seis personas murieron durante la noche en un ataque a un buque operado por el Tren de Aragua, uno de varios grupos criminales venezolanos que la administración Trump ha designado como organizaciones terroristas. El secretario de Defensa no presentó ninguna prueba que respaldara esta afirmación.

“Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, escribió.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

El último ataque eleva el número total de personas en presuntos barcos cargados de drogas muertas por ataques de las Operaciones Especiales de Estados Unidos a 43 en 10 ataques conocidos: ocho en el Caribe y dos más a principios de esta semana en el Pacífico oriental.

Hegseth afirmó que el último ataque -el primero de la operación que se sabe se llevó a cabo de noche- se llevó a cabo contra un buque en aguas internacionales que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico. No proporcionó detalles sobre la ubicación.

“Si usted es un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, lo trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De día o de noche, mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, lo perseguiremos y lo eliminaremos”, indicó.

El Presidente Trump anunció lo que parece haber sido el primer ataque a un barco el 3 de septiembre, publicando un video corto del ataque.

Desde entonces, la administración Trump ha declarado más ataques sin revelar muchos detalles sobre los objetivos, salvo el número de muertos y la acusación de que las embarcaciones transportaban narcóticos. Los ataques han suscitado una condena generalizada , incluso por parte de grupos de defensa de las libertades civiles y de varios países sudamericanos, indicó el diario The Guardian.

El martes, el periódico británico informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) proporciona gran parte de la inteligencia utilizada para llevar a cabo los ataques aéreos. Los expertos han afirmado que el papel central de la agencia implica que gran parte de la evidencia utilizada para seleccionar los objetivos casi con seguridad permanecerá en secreto.