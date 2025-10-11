SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

EE.UU. anuncia su apoyo al nuevo Presidente de Perú, José Enrique Jerí

Por medio de un comunicado, Estados Unidos resaltó la histórica relación de casi 200 años entre ambas naciones y expresó su apoyo a la estabilidad, seguridad e instituciones democráticas de Perú.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Foto: Europa Press.

Este viernes, Estados Unidos anunció su apoyo al nuevo Presidente de Perú, José Enrique Jerí, quien asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso peruano.

Recién en la mañana de este viernes se aprobó la vacancia contra Boluarte, en una votación unilateral de 118 votos a favor contra 0 en contra.

De acuerdo a DW, EE.UU. aseguró trabajar de manera productiva con Jerí. De hecho, la oficina estadounidense para el Hemisferio Occidental destacó que trabajará con el el nuevo Presidente de cara a las “prioridades urgentes del país”, como las elecciones de 2026.

Según el mismo medio, EE.UU. resaltó la histórica relación de casi 200 años entre ambas naciones y expresó su apoyo a la estabilidad, seguridad e instituciones democráticas de Perú.

Por su lado, Boluarte, primera mujer en dirigir al país andino, fue destituida por el Congreso peruano bajo la figura de “incapacidad moral permanente”, tras una serie de protestas sociales y la pérdida del apoyo de los partidos de derecha.

El argumento inicial era que la Presidenta no había hecho lo suficiente para combatir la inseguridad.

Lee también:

Más sobre:PerúEstados UnidosJosé Enrique JeríDina Boluarte

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Joe Biden se somete a radioterapia para tratar su cáncer de próstata

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

Chile valora aprobación de primera fase del acuerdo de paz en Gaza y llama a avanzar en solución integral

Plan de Reconstrucción alcanza 53% de avance y completa 79 medidas en la región de Valparaíso

Matthei promete “recuperar” La Araucanía en un año: “Vamos a tener los enfrentamientos necesarios y van a haber daños colaterales”

Continúa la búsqueda de menor de edad desaparecido en Santiago: se dirigía al liceo Darío Salas cuando se perdió su rastro

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

3.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Chile valora aprobación de primera fase del acuerdo de paz en Gaza y llama a avanzar en solución integral
Chile

Chile valora aprobación de primera fase del acuerdo de paz en Gaza y llama a avanzar en solución integral

Plan de Reconstrucción alcanza 53% de avance y completa 79 medidas en la región de Valparaíso

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente
Negocios

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Ingresos más altos, mayor edad y más extranjeros: radiografía de los nuevos trabajadores que cotizan en el sistema de AFP

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025
Tendencias

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

“El entrenador más importante de nuestra historia”: Betis elogia a Pellegrini en medio de los rumores por su continuidad
El Deportivo

“El entrenador más importante de nuestra historia”: Betis elogia a Pellegrini en medio de los rumores por su continuidad

Dónde y a qué hora ver a México vs. Argentina en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”
Cultura y entretención

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Ruidosa llega con su edición más ambiciosa en el regreso de los shows al Parque O’Higgins

Limpia: La Exiliada del Sur

Joe Biden se somete a radioterapia para tratar su cáncer de próstata
Mundo

Joe Biden se somete a radioterapia para tratar su cáncer de próstata

EE.UU. anuncia su apoyo al nuevo Presidente de Perú, José Enrique Jerí

El Vaticano espera que premio Nobel de la Paz a Machado ayude a Venezuela “a redescubrir el camino de la democracia”

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen