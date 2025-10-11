EE.UU. anuncia su apoyo al nuevo Presidente de Perú, José Enrique Jerí

Este viernes, Estados Unidos anunció su apoyo al nuevo Presidente de Perú, José Enrique Jerí, quien asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso peruano.

Recién en la mañana de este viernes se aprobó la vacancia contra Boluarte, en una votación unilateral de 118 votos a favor contra 0 en contra.

De acuerdo a DW, EE.UU. aseguró trabajar de manera productiva con Jerí. De hecho, la oficina estadounidense para el Hemisferio Occidental destacó que trabajará con el el nuevo Presidente de cara a las “prioridades urgentes del país” , como las elecciones de 2026.

Según el mismo medio, EE.UU. resaltó la histórica relación de casi 200 años entre ambas naciones y expresó su apoyo a la estabilidad, seguridad e instituciones democráticas de Perú.

Por su lado, Boluarte, primera mujer en dirigir al país andino, fue destituida por el Congreso peruano bajo la figura de “incapacidad moral permanente”, tras una serie de protestas sociales y la pérdida del apoyo de los partidos de derecha.