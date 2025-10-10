SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Ocurrió después de que se presentaran cuatro mociones para destituirla. El principal argumento era que no había hecho lo suficiente para combatir la inseguridad. Su abogado criticó cómo se dio la situación y alegó que no se dio “un plazo razonable de preparación” para ejercer su derecho a defensa.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. Foto: archivo. PRESIDENCIA DE PERÚ

En los primeros minutos de este viernes 10 de octubre, el Congreso de Perú aprobó la destitución de la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” para enfrentar la delincuencia en el país.

La medida, que fue aprobada sin votos en contra ni abstenciones, según rescata la BBC, ocurrió después de que, durante la tarde del jueves, legisladores presentaran cuatro mociones en la materia para destituir a la mandataria.

El argumento era que la presidenta no había hecho lo suficiente para combatir la inseguridad.

Los recursos fueron admitidos a discusión y Boluarte fue citada la noche del jueves para ejercer su derecho a defenderse, en persona y a través de su abogado, según reporta CNN.

Sin embargo, no fue al Congreso.

El representante legal de Boluarte, Juan Carlos Portugal, declaró a través de una publicación en X: “¡No lo convalidaremos!”.

“Un debido proceso parlamentario —cuya decisión afecta derechos constitucionales— tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas. Hoy, el parlamento nacional, ese seno democrático de debate, por excelencia, renunció a esta garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad”.

El abogado de Boluarte afirmó que, dadas las condiciones, no asistirían.

Qué dijo Dina Boluarte tras ser destituida como presidenta de Perú por el Congreso

Después de que el Congreso votara a favor de la destitución, Boluarte se refirió a la situación desde el Palacio de Gobierno, acompañada de su gabinete.

“En todo momento, invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen, merecemos, un crecimiento con estabilidad democrática y un gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo”.

Boluarte había asumido la presidencia en diciembre de 2022, luego de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo, en medio de un escenario en el que el entonces mandatario intentaba disolver al órgano legislativo.

Recientemente, Boluarte se había enfrentado a una serie de críticas y protestas a raíz de la situación de inseguridad en el país.

De acuerdo a la encuesta Datum International, su nivel de desaprobación es del 93%.

La destitución de Boluarte se dio después de que, durante la noche del miércoles, se registrara un tiroteo durante un concierto de la banda Agua Marina en Perú, lo que llevó a que se activara un operativo especial para dar con los autores del ataque.

El incidente dejó a cuatro músicos y un vendedor heridos por disparos.

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. Foto: archivo. PRESIDENCIA DE PERÚ

Quién asumió la presidencia de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Luego de la destitución de Boluarte, el actual presidente del Congreso, José Jerí, asumió como presidente de la República por sucesión constitucional.

Tras colocarse la banda presidencial, manifestó: “Debemos declararle la guerra al crimen. Los enemigos son bandas criminales en las calles”.

Junto con ello, prometió liderar un gobierno de reconciliación.

Jerí será el encargado de dirigir al país hacia las próximas elecciones, a realizarse en abril de 2026, y el relevo presidencial, establecido para el 28 de julio.

Lee también:

Más sobre:PerúDina BoluarteBoluarteCongreso de PerúPresidencia de PerúJuan Carlos PortugalJosé JeríPedro CastilloPresidente de PerúAgua MarinaMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El Comité Noruego dice estar ajeno a “campañas” como la de Trump para recibir el Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado es galardonada con el premio Nobel de la Paz 2025

Qué es el ransomware y cómo prevenir el ciberataque en el que los delincuentes “secuestran” tus equipos y archivos

Qué es un ciclón extratropical, el fenómeno que dejará lluvia y viento en varias regiones de Chile

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto

Israel confirma la muerte de un soldado en Gaza antes de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto
Chile

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kaiser intensifica postura contra inmigración ilegal: promete campos de detención y asegura que hijos de ilegales no podrán acceder a educación

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial
Negocios

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial

Monto de proyectos ingresados al SEIA en el tercer trimestre cae 43%, pero inversión aprobada casi se triplica

16 meses sin respuesta: Albemarle apunta ahora al Comité de Ministros por revisión del Salar de Atacama

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”
Tendencias

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Qué es el ransomware y cómo prevenir el ciberataque en el que los delincuentes “secuestran” tus equipos y archivos

Qué es un ciclón extratropical, el fenómeno que dejará lluvia y viento en varias regiones de Chile

La fuerte autocrítica de Gary Medel en la UC: “Contento por el triunfo, pero el juego fue una mierd...”
El Deportivo

La fuerte autocrítica de Gary Medel en la UC: “Contento por el triunfo, pero el juego fue una mierd...”

El sueño de la Copa Libertadores está más vivo: la UC vence por la mínima a Ñublense y es el nuevo escolta de Coquimbo

Colo Colo derrota a San Lorenzo y avanza sin ceder puntos ni goles a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más
Cultura y entretención

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

El Comité Noruego dice estar ajeno a “campañas” como la de Trump para recibir el Nobel de la Paz
Mundo

El Comité Noruego dice estar ajeno a “campañas” como la de Trump para recibir el Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado es galardonada con el premio Nobel de la Paz 2025

Israel confirma la muerte de un soldado en Gaza antes de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida