SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

Desde el gobierno aseguran que cinco personas fueron arrestadas y enfrentarán cargos de terrorismo e intento de asesinato. El episodio ocurrió mientras la caravana presidencial se dirigía a un evento y manifestantes tiraban piedras. Afirman que se encontraron signos de daños por bala.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador. Foto: Presidencia de Ecuador

La ministra de Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó que cinco personas fueron arrestadas este martes 7 de octubre, en relación con un presunto intento de asesinato contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

La autoridad declaró a la prensa que el automóvil en el que se transportaba al mandatario fue rodeado por un grupo de unas 500 personas, de las cuales algunas lanzaban piedras mientras se movía en caravana hacia el municipio de El Tambo, en la provincia de Cañar.

Ahí, Noboa tenía previsto anunciar una serie de proyectos de infraestructura.

De acuerdo a la información entregada por la ministra, posteriormente encontraron señales de daños por bala en al menos uno de los vehículos de la caravana presidencial.

Un video compartido por la Presidencia de Ecuador muestra, desde la perspectiva del interior de uno de los automóviles, cómo los manifestantes tiraban piedras mientras este avanzaba.

El oficialismo también compartió una fotografía en la que se ve una camioneta blanca con sus ventanas quebradas.

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador. Foto: Presidencia de Ecuador

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Las autoridades ecuatorianas aseguraron que Noboa no resultó herido en el ataque y que los detenidos enfrentarán cargos de terrorismo e intento de asesinato.

Hasta el momento, han informado que cinco personas han sido arrestadas en relación al episodio de este martes.

Después de la situación, Noboa continuó con su agenda.

Según rescata CNN, en un acto público con estudiantes declaró: “No sigan los malos ejemplos como los que en el camino nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes”.

“Trataron de agredirnos. Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley aplica para todos”, enfatizó el mandatario.

Desde la Presidencia de Ecuador manifestaron en una publicación de X que “nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su presidente”.

Informaciones reunidas por el citado medio detallan que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) afirmó que seguirá con el paro que mantiene desde hace 16 días. Exigen al gobierno derogar el decreto de eliminación de un subsidio al diésel, entre otras demandas.

El mismo organismo acusó que cinco de sus miembros fueron “detenidos arbitrariamente”, según reporta la BBC.

Previamente, en septiembre, otra caravana en la que iban el presidente y diplomáticos también fue emboscada durante una protesta en la provincia de Imbabura, según las autoridades.

En ese momento, aseguraron, los manifestantes utilizaron elementos como piedras, bombas molotov y fuegos artificiales.

Durante las últimas semanas se han registrado múltiples protestas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

A finales de septiembre, un incidente terminó con un civil muerto y varios heridos.

Lee también:

Más sobre:EcuadorDaniel NoboaPolicialCrimenAsesinatoAtentadoTerrorismoEl TamboCañarConfederación de Nacionalidades IndígenasConaieNoboaMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hamas presenta a Israel listado de rehenes y presos que podrían ser liberados si hay acuerdo

Turbazo frustrado en Pudahuel: sujetos huyeron tras ser descubiertos por la víctima

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump

Yo, Ed Gein: así se transformó Charlie Hunnam en el psicópata en el que se basa la serie de Netflix

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

3.
Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

4.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

5.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Servicios

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Turbazo frustrado en Pudahuel: sujetos huyeron tras ser descubiertos por la víctima
Chile

Turbazo frustrado en Pudahuel: sujetos huyeron tras ser descubiertos por la víctima

¿Dónde están? Casos como los de Julia Chuñil y la concejala de Villa Alegre que mantienen en vilo a familias y comunidades

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre
Negocios

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

El nuevo gremio minero que nace de la Sonami

Fuerza de ventas de isapres suben 23% en el primer semestre y Cruz Blanca vuelve a tener vendedores

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador
Tendencias

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Pese a la vergonzosa eliminación del Mundial Sub 20, los jugadores defienden a Nicolás Córdova: “Vamos por buen camino”
El Deportivo

Pese a la vergonzosa eliminación del Mundial Sub 20, los jugadores defienden a Nicolás Córdova: “Vamos por buen camino”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

Nicolás Córdova, DT de la Roja Sub 20: “Me hago cargo de este proceso, no de lo que ha pasado antes con estos chicos”

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump
Cultura y entretención

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump

Yo, Ed Gein: así se transformó Charlie Hunnam en el psicópata en el que se basa la serie de Netflix

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental

Hamas presenta a Israel listado de rehenes y presos que podrían ser liberados si hay acuerdo
Mundo

Hamas presenta a Israel listado de rehenes y presos que podrían ser liberados si hay acuerdo

Putin cifra en “cerca de 5.000 kilómetros cuadrados” los territorios de Ucrania capturados por Rusia en 2025

La nueva flotilla a Gaza denuncia que Israel ha atacado al menos tres de sus barcos en aguas internacionales

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?