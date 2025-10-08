Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador. Foto: Presidencia de Ecuador

La ministra de Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó que cinco personas fueron arrestadas este martes 7 de octubre, en relación con un presunto intento de asesinato contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

La autoridad declaró a la prensa que el automóvil en el que se transportaba al mandatario fue rodeado por un grupo de unas 500 personas, de las cuales algunas lanzaban piedras mientras se movía en caravana hacia el municipio de El Tambo, en la provincia de Cañar.

Ahí, Noboa tenía previsto anunciar una serie de proyectos de infraestructura.

De acuerdo a la información entregada por la ministra, posteriormente encontraron señales de daños por bala en al menos uno de los vehículos de la caravana presidencial .

Un video compartido por la Presidencia de Ecuador muestra, desde la perspectiva del interior de uno de los automóviles, cómo los manifestantes tiraban piedras mientras este avanzaba.

El oficialismo también compartió una fotografía en la que se ve una camioneta blanca con sus ventanas quebradas.

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador. Foto: Presidencia de Ecuador

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Las autoridades ecuatorianas aseguraron que Noboa no resultó herido en el ataque y que los detenidos enfrentarán cargos de terrorismo e intento de asesinato .

Hasta el momento, han informado que cinco personas han sido arrestadas en relación al episodio de este martes.

Después de la situación, Noboa continuó con su agenda .

Según rescata CNN, en un acto público con estudiantes declaró: “No sigan los malos ejemplos como los que en el camino nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes”.

“Trataron de agredirnos. Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley aplica para todos” , enfatizó el mandatario.

Desde la Presidencia de Ecuador manifestaron en una publicación de X que “nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su presidente”.

Informaciones reunidas por el citado medio detallan que l a Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) afirmó que seguirá con el paro que mantiene desde hace 16 días . Exigen al gobierno derogar el decreto de eliminación de un subsidio al diésel, entre otras demandas.

El mismo organismo acusó que cinco de sus miembros fueron “detenidos arbitrariamente” , según reporta la BBC.

Previamente, en septiembre, otra caravana en la que iban el presidente y diplomáticos también fue emboscada durante una protesta en la provincia de Imbabura, según las autoridades.

En ese momento, aseguraron, los manifestantes utilizaron elementos como piedras, bombas molotov y fuegos artificiales.

Durante las últimas semanas se han registrado múltiples protestas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

A finales de septiembre, un incidente terminó con un civil muerto y varios heridos .