Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Una balacera interrumpió el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, Perú, dejando a cuatro músicos y un vendedor heridos con disparos.

Nicole Iporre
La música se detuvo y comenzaron a escucharse los disparos. Eran las 10 de la noche del miércoles, 8 de octubre, cuando comenzó una balacera mientras el grupo de cumbia Agua Marina se presentaba al interior del Círculo Militar de Chorrillos, Perú.

Según los antecedentes recopilados por medios peruanos, los disparos provenían desde la parte posterior del escenario y alcanzaron a cuatro miembros de la banda y un vendedor de bebidas alcohólicas.

Entre ellos, están Luis Quiroga Querevalú y Manuel Quiroga Querevalú, los hermanos fundadores del grupo musical. También César Augusto More Nizama, el baterista, y Wilson Javier Ruiz Julca, el animador.

¿Quién disparó al grupo Agua Marina? Esto es todo lo que se sabe, hasta ahora, sobre el caso.

Esta nota contiene videos sensibles.

El estado de salud de los integrantes de Agua Marina tras la balacera

De acuerdo a los medios peruanos, la víctima del tiroteo que tiene lesiones más graves es Luis Quiroga Querevalú, quien recibió tres impactos de bala. Uno de ellos, en el tórax. Aún así, las últimas actualizaciones informan que se encuentra estable, dentro de su gravedad.

En paralelo, su hermano Manuel Quiroga Querevalú y el resto de los afectados también estarían estables y fuera de peligro, aunque todavía hospitalizados.

Quién está detrás de la balacera de Agua Marina en Chorrillos, Perú

El gobierno de Perú informó que ya comenzaron las diligencias para encontrar a los responsables del tiroteo. Dijeron que el delito por el que se les acusará será de tentativa de homicidio.

Al visitar el lugar del crimen, las autoridades encontraron que hubo al menos 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario. Estos habrían sido efectuados “desde el exterior del recinto y por la espalda de las víctimas”.

“La gente empezó a correr, se cayeron vasos, sillas, nadie entendía qué pasaba. Solo queríamos salir de ahí”, dijo uno de los testigos, según recogió Infobae.

Se cree que el arma utilizada fue una mini UZI.

El ataque también trajo a la palestra la creciente preocupación de los músicos por amenazas y extorsiones por parte de organizaciones criminales.

En marzo de 2025, fue asesinado el cantante de Armonía 10, Paul Flores a manos de un sicario. En ese momento, el vocalista de Agua Marin manifestó su preocupación por la inseguridad que vivían los músicos en Perú.

“Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que las autoridades recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto!”, dijo Quiroga.

Más sobre:Agua MarinaTiroteoBalaceraPerúChorrillosTiroteo Agua MarinaBanda de cumbiaCumbiaChorillos PerúLuis Quiroga QuerevalúManuel Quiroga QuerevalúCésar Augusto More NizamaWilson Javier Ruiz JulcaDisparos show de Agua MarinaDisparosCrimen organizadoPolicialLa Tercera

