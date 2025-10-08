SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

El cantante puertorriqueño Zion, del dúo Zion & Lennox, sufrió un grave accidente en cuatrimoto y permanece hospitalizado. Esto es todo lo que se sabe, hasta ahora.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Todavía no hay mucha información. No obstante, los medios de Puerto Rico anunciaron que el pasado martes, 7 de octubre durante la tarde, el artista Zion —que pertenece al dúo Zion & Lennox— sufrió un accidente vehicular, a bordo de un cuatrimoto.

A raíz de las lesiones, tuvo que ser ingresado de urgencia al Centro Médico de Río Piedras, donde se mantiene hospitalizado.

En sus redes sociales, su equipo publicó un comunicado donde confirmaron el accidente y aseguraron que “su condición médica continúa siendo reservada”.

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia. Foto: Instagram.

Quién es Zion, el artista que sufrió un accidente vehicular

Félix Gerardo Ortiz Torres —cuyo nombre artístico es Zion— es un cantante de reguetón y pop urbano de 44 años, oriundo de Puerto Rico.

Además de cantar, también compone y es productor discográfico. Comenzó su carrera como solista a principios de los 2000, donde sacó el éxito Zun da da, que resuena hasta la fecha.

Después, se unió con Gabriel Pizarro (Lennox) para fundar el dúo Zion & Lennox que, además de lanzar varios hits, también colaboraron con decenas de referentes del reguetón, como Daddy Yankee, Nicky Jam, J Balvin, entre otros.

En 2018, se presentaron juntos en el Festival de Viña del Mar.

En noviembre de 2024, anunciaron su separación, y cada uno se mantiene nuevamente como solista.

El estado de salud de Zion tras su accidente

De acuerdo a algunos medios puertorriqueños, Zion sufrió “múltiples traumas clasificados como de cuidado”.

El doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos del hospital en el que se encuentra internado, habría asegurado que “su condición es estable dentro de la gravedad”.

Sin embargo, la información oficial que fue publicada en sus redes sociales sostiene que su pronóstico es reservado y que “estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”.

También agregaron que cualquier actualización del estado de salud del cantante se hará a través del mismo canal.

Lee también:

Más sobre:ZionZion accidenteAccidente de ZionZion & LennoxZion y LennoxPuerto RicoEstado de salud de ZionAccidente vehicularAccidenteCuatrimotoAccidente en cuatrimotoFélix Gerardo Ortiz TorresFelix OrtizQué le pasó a ZionLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a violador serial que contactaba a víctimas por falsas entrevistas de trabajo

Camila Vallejo por desinformación y fake news: “Afecta la vida de las personas, la calidad de nuestra democracia”

La UF cada vez más cerca de los $ 40.000 tras el IPC de septiembre

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi ganan Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas

Autoridades de Gaza denuncian 10 muertos por ataques de Israel en medio de los contactos en Egipto

La señal de Sheinbaum a Bachelet tras su nominación a la ONU

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Detienen a violador serial que contactaba a víctimas por falsas entrevistas de trabajo
Chile

Detienen a violador serial que contactaba a víctimas por falsas entrevistas de trabajo

Camila Vallejo por desinformación y fake news: “Afecta la vida de las personas, la calidad de nuestra democracia”

La señal de Sheinbaum a Bachelet tras su nominación a la ONU

La UF cada vez más cerca de los $ 40.000 tras el IPC de septiembre
Negocios

La UF cada vez más cerca de los $ 40.000 tras el IPC de septiembre

El IPC de septiembre en línea con las expectativas: suben los tomates y la carne, baja el transporte aéreo internacional

SoftBank Group comprará el negocio de robótica de ABB por US$ 5.375 millones

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia
Tendencias

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

La queja de Daniel Garnero en la UC por el Claro Arena: “Lamentablemente con los eventos que hay lo podemos usar poco”

Apoyo a federaciones no tradicionales, infraestructura y menos megaeventos: las claves del presupuesto 2026 para deporte

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Yo, Ed Gein: así se transformó Charlie Hunnam en el psicópata en el que se basa la serie de Netflix
Cultura y entretención

Yo, Ed Gein: así se transformó Charlie Hunnam en el psicópata en el que se basa la serie de Netflix

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi ganan Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas
Mundo

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi ganan Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas

Autoridades de Gaza denuncian 10 muertos por ataques de Israel en medio de los contactos en Egipto

Unicef cifra en más de 64.000 los niños palestinos muertos o mutilados por la ofensiva de Israel en Gaza

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?