Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Todavía no hay mucha información. No obstante, los medios de Puerto Rico anunciaron que el pasado martes, 7 de octubre durante la tarde, el artista Zion —que pertenece al dúo Zion & Lennox — sufrió un accidente vehicular, a bordo de un cuatrimoto .

A raíz de las lesiones, tuvo que ser ingresado de urgencia al Centro Médico de Río Piedras, donde se mantiene hospitalizado.

En sus redes sociales, su equipo publicó un comunicado donde confirmaron el accidente y aseguraron que “su condición médica continúa siendo reservada”.

Quién es Zion, el artista que sufrió un accidente vehicular

Félix Gerardo Ortiz Torres —cuyo nombre artístico es Zion— es un cantante de reguetón y pop urbano de 44 años, oriundo de Puerto Rico.

Además de cantar, también compone y es productor discográfico. Comenzó su carrera como solista a principios de los 2000, donde sacó el éxito Zun da da, que resuena hasta la fecha.

Después, se unió con Gabriel Pizarro (Lennox) para fundar el dúo Zion & Lennox que, además de lanzar varios hits, también colaboraron con decenas de referentes del reguetón, como Daddy Yankee, Nicky Jam, J Balvin, entre otros.

En 2018, se presentaron juntos en el Festival de Viña del Mar.

En noviembre de 2024, anunciaron su separación, y cada uno se mantiene nuevamente como solista.

El estado de salud de Zion tras su accidente

De acuerdo a algunos medios puertorriqueños, Zion sufrió “múltiples traumas clasificados como de cuidado”.

El doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos del hospital en el que se encuentra internado, habría asegurado que “su condición es estable dentro de la gravedad”.

Sin embargo, la información oficial que fue publicada en sus redes sociales sostiene que su pronóstico es reservado y que “estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”.

También agregaron que cualquier actualización del estado de salud del cantante se hará a través del mismo canal.