Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

La actriz estadounidense, conocida por su papel como la directora Belinda Brown en Vice Principals y por sus apariciones en series como The Big Bang Theory y Brooklyn Nine-Nine, murió por causas que no se han revelado.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Kimberly Hébert Gregory, reconocida por su papel de la Dra. Belinda Brown en Vice Principals y por participaciones en series como The Big Bang Theory, Two and a Half Men y Brooklyn Nine-Nine, falleció el viernes a los 52 años, según confirmó su exesposo, el actor Chester Gregory.

No se ha dado a conocer la causa ni el lugar de su muerte, pero su partida ha conmocionado al mundo del entretenimiento, donde era valorada por su talento y profesionalismo.

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Los comienzos Kimberly Hébert

Nacida el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Gregory descubrió su vocación por la actuación cuando era niña, tras ver los Premios de la Academia con su madre.

Se graduó en 1992 de la Escuela Secundaria de Artes Escénicas y Visuales de su ciudad natal y continuó estudiando una licenciatura en psicología, y posteriormente, una maestría en trabajo social.

Durante su etapa universitaria participó activamente en producciones teatrales de la Compañía de Teatro de Chicago, siendo nominada a mejor actriz de reparto en los Premios Joseph Jefferson de 1998 por su papel en Shakin’ the Mess Outta Misery.

La trayectoria de Kimberly Hébert

A lo largo de más de dos décadas, Gregory acumuló decenas de créditos en televisión, cine y teatro. Su primer papel cinematográfico fue como niñera en la comedia I Think I Love My Wife (2007), protagonizada por Chris Rock.

En televisión, participó en populares series estadounidenses como Grey’s Anatomy, Better Call Saul, Barry, The Act, Dollface y Devious Maids. También aportó su voz en más de 40 episodios de la serie animada infantil Craig of the Creek.

Uno de sus papeles más recordados fue el de la Dra. Belinda Brown, directora de la escuela secundaria North Jackson, en la comedia negra de HBO Vice Principals (2016-2017).

Junto a Danny McBride y Walton Goggins, interpretó a una mujer apasionada y sensata que intenta mantener el orden en medio del caos provocado por dos subdirectores que conspiran para derrocarla.

Tras su fallecimiento, Goggins la recordó en Instagram: “Ayer perdimos a una de las mejores… una profesional, una maldita SOPRANO que nunca fallaba una nota. Te extrañaremos, amiga”.

Su exesposo Chester Gregory también la homenajeó: “Eras la brillantez encarnada… nos enseñaste lecciones de coraje, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir apareciendo, incluso cuando la vida exigía más de lo que te correspondía”.

