La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este martes, 16 de septiembre, el célebre actor Robert Redford falleció mientras dormía en su casa, según reportó el New York Times. Tenía 89 años, y una larga historia marcada por los éxitos de su ilustre carrera en la industria del cine.

Quienes se han deleitado con las obras de Redford, lamentan su partida, pero celebran con más intención su legado: los filmes que protagonizó, los que dirigió y su activismo ecológico y social con los que quiso cambiar el mundo.

Ahora, críticos del cine le entregaron a La Tercera sus recomendaciones de las mejores películas de Redford.

1. Nosotros en la noche (Our Souls at Night)

“Cuando uno pensaba que ya había hecho bastante, estrena esta bella película” , dice Ana Josefa Silva, crítica de cine de Ex-Ante.

Esta película, producida por Robert Redford, es un drama romántico basado en la novela Nosotros en la Noche de Kent Haruf. Dos viudos, vecinos por años, deciden acompañarse en la soledad propia de la vejez.

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

“En cierto modo fue una sorpresa. No es una película menor: es muy valiosa en muchos sentidos. Por ejemplo, el amor en la tercera edad, pero no como una romcom, sino la manera en que los hijos no la tienen en su radar”, agrega Silva.

Puedes verla en Netflix.

2. Un ladrón con estilo (The Old Man & The Gun)

“Yo me voy a quedar con The Old Man & The Gun”, comienza a decir Cristián Briones, crítico de cine y dueño de la tienda Fílmico. “Porque Redford decide retirarse contando la historia de alguien que decide retirarse. Es su despedida”.

La película, estrenada en 2018 y dirigida por David Lowery, es un drama y una comedia inspirada en la historia real de Forrest Tucker, un ladrón de bancos y fugitivo que, a sus 70 años, continúa atracando: esto genera fascinación en el público, pero frustración en la policía.

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

“Creo que de alguna manera el director David Lowery logró traspasar la carrera de Redford a la pantalla. Redford básicamente lo que hace ahí es despedirse, pero Lowery logra tributarlo, como cineasta, como estrella de Hollywood, y como alguien que también le dio al cine de vuelta, le pagó su tributo al cine”, asegura Briones.

Para el experto, la película resume la carrera, amistades, posiciones políticas y toda la historia de Redford. “Es una pequeña maravilla que creo que hoy día va a pegar mucho más fuerte que incluso que cuando salió”.

Para verla, puedes comprarla en Amazon Prime.

3. Nuestros años felices (The Way We Were)

“En tiempos de polarización política y mundos que no se encuentran, una tremenda recomendación es The Way We Were, quizás una de las películas más románticas y devastadoras de la gran pantalla ”, menciona Isabel Plant, crítica de cine y coordinadora de The Clinic.

El filme fue dirigido por Sydney Pollack y protagonizado por Robert Redford. Se trata de un drama romántico, que involucra a dos personas completamente opuestas en clase, ideología y estilo de vida, y qué puede pasar si deciden estar juntos, pese a las diferencias.

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Para Plant, Redford y su Barbra Streisand, la actriz que lo acompaña, “están maravillosos como los opuestos que se atraen, ella progresista y combativa, él apolítico y despreocupado. Sus talentos los terminan atrayendo, pero las convicciones los van a dividir”.

Sin spoilers, la crítica adelanta que “ la escena final es tremenda, sobre todo por lo que no se dice (...) La película fue un éxito de taquilla, pero como siempre con Redford en los 70, no por ser atractivas para la audiencia dejaban de tener mensaje. Un deleite”.

Puedes comprarla en AppleTV o Amazon Prime.

4. Los tres días del cóndor (Three Days of the Condor)

Además de The Way We Were, donde se ve al “Redford romántico e hipermasculino, pero al mismo tiempo sensible”, Christian Ramirez, crítico de cine de El Mercurio, asegura que Los tres días del cóndor es otro imperdible para apreciar la actuación del difunto actor.

Este filme, dirigido por Sydney Pollack, es un thriller que sigue la aventura de un analista de la CIA, interpretado por Redford, que lee novelas de espionaje para aplicarlas en las operaciones de la vida real.

Pero su vida “normal” cambia después de que todos sus compañeros fueron asesinados brutalmente en un ataque.

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

“La historia de este aventurero, un poco clave Hitchcock, este sujeto que es un poco como el propio Redford también, que parece tenerlas todas consigo, pero en realidad no sabe dónde está parado . Ese es un muy buen personaje que él solía tener, esta sensación de crear un sujeto que debiera estar en contacto con lo que le rodea pero que finalmente es atrapado por la circunstancia”.

Puedes comprarla en Apple TV.

5. Gente como uno (Ordinary People)

“Me gustaría reivindicar Gente como uno, su primera película (como director)”, dice Rodrigo González, crítico de cine de La Tercera.

En 1980, Redford debutó en la dirección con esta aclamada película. Trata de un drama centrado en la familia de clase media alta, los Jarret, cuya vida se desmorona después de una tragedia. En cada escena, se explora cómo cada miembro de la familia lidia con el dolor a su propia manera.

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

“Es un muy buen drama familiar y tuvo la ‘maldición’ de ganar cuatro premios Oscar , incluyendo Mejor Película y Mejor Director el mismo año en que también postulaban Toro Salvaje de Martin Scorsese, El Hombre Elefante de David Lynch y Tess de Roman Polanski. Eso es difícil de olvidar”, recuerda González.

Puedes alquilarla o comprarla en Amazon Prime.

6. Habana

González no pudo dejar de mencionar a Habana, como uno de los grandes filmes de Redford. Ahí, encarna al “clásico americano impasible en un país ajeno y turbulento, casi un personaje arquetípico del cine y la literatura, que funciona a la perfección” .

Dirigida por Sydney Pollack, este drama romántico y político ambientado en Cuba sigue la historia de un jugador de póker que viaja a La Habana a una partida, pero conoce a la esposa de un líder revolucionario que lo hace involucrarse en varias situaciones profundas.

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

“Es el tipo pragmático que aparentemente juega sólo para sí mismo durante la Revolución Cubana, pero que, empujado por una relación romántica, está dispuesto a ir más allá, a hacer cuestiones que podrían catalogarse de heroicas”.

Puedes alquilarla o comprarla en Amazon Prime.

Otras sugerencias

Ramírez, de El Mercurio, sugiere también apreciar la carrera como director de Redford con El río de la vida (A River Runs Through It) y Quiz Show.

“Redford fue un tipo que exploró hartos caminos, se equivocó en varios, persistió en una filmografía que no necesariamente buscó el éxito ni la figuración , sino que de alguna manera responderse a sí mismo preguntas”, y estas dos películas mencionadas son las que “dan en el clavo”.

Esto, porque “por un lado, está Redford autoproyectándose en el rostro y en la figura de un joven Brad Pitt, como si él fuera su sucesor (de hecho lo ha sido). Y por otro lado, la faceta pública de un Redford siempre situado en la centro izquierda y a veces más a la izquierda, profundamente crítico de un Estados Unidos que él percibe como quebrado en dos”.