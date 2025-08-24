Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Este año de cine ha estado marcado por grandes éxitos de taquilla y franquicias como F1: La Película, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, Superman y Jurassic World, entre otras que han llevado masas a las salas.

Sin embargo, la BBC escogió su propio listado de los mejores estrenos en lo que va de este año , una selección hecha por los críticos de este medio británico, Caryn James y Nicholas Barber.

1. Weapons

Estrenada el 7 de agosto en los cines chilenos, Weapons o La hora de la desaparición es una película de terror en la que 17 niños de una pequeña ciudad en EE.UU. se levantan de sus camas a las 2:17 am y huyen de sus casas en la oscuridad.

A partir de este punto, los vecinos de este pueblo tienen que resolver la pregunta de qué fue lo qué pasó y por qué los niños huyeron de sus casas.

“La solución al misterio sobrenatural resulta ser muy sencilla, pero Zach Cregger, guionista y director de Barbarian (2022), toma un camino inusualmente tortuoso hasta llegar a su impactante final”, comentó el medio británico.

“ Se siente como un tipo de película de terror completamente nuevo ”, destacaron en el medio.

En plataformas como IMDb está calificada por los usuarios con nota 7,9/10. Mientras que en Rottentomatoes tiene un 94% en la medición a críticas especializadas y un 86% de aprobación del público.

2. Materialists

En Materialists (Amores Materialistas), la directora Celine Song (Vidas Pasadas) vuelve a poner en la mesa la pregunta de cuánto pesan el amor y el dinero en una relación, pero lo hace con un giro contemporáneo lleno de humor e ironía.

“Puede parecer una comedia romántica tradicional, pero rompe con todos los clichés del género y ofrece una visión realista de las relaciones en nuestro mundo materialista”, describe la BBC.

La historia sigue a Lucy (Dakota Johnson), una mujer que trabaja uniendo a otras personas con sus parejas ideales, pero que al mismo tiempo enfrenta su propia encrucijada amorosa.

Entre sus opciones está Chris Evans, en el papel del exnovio que aún la ama, aunque su vida como actor le impide ofrecer estabilidad económica. Del otro lado está Pedro Pascal, un multimillonario encantador y genuino, que representa el tipo de seguridad y atención que Lucy anhela.

“Luego de su debut con Vidas pasadas, esta es otra joya de una de las cineastas más originales y matizadas del momento”, destacó el medio.

En plataformas como IMDb, Materialists acumula una puntuación promedio de 6,4/10, mientras que en Rotten Tomatoes registra un 79% de críticas especializadas positivas y un 67% de aprobación por parte del público.

3. La balada de la isla

En The Ballad of Wallis Island (La balada de la isla), el director James Griffiths filma una “encantadora” comedia británica protagonizada por Carey Mulligan, Tom Basden y Tim Key.

“Es generosa, sincera y pintoresca, y está llena de personajes que te importan, pero también es divertida de principio a fin”, describe la BBC.

La trama sigue a Charles (Key), un excéntrico ganador de la lotería que contrata a su dúo folk favorito, Herb (Basden) y Nell (Mulligan), para que actúen en su isla.

El problema: ambos se separaron años atrás, tanto en lo personal como en lo profesional, y no saben que deberán reencontrarse allí.

La cinta combina humor, diálogos repletos de juegos de palabras y sensibilidad emocional, logrando un retrato fresco de la amistad y las segundas oportunidades.

En IMDb, La balada de la isla registra una puntuación de 7,4/10, mientras que en Rotten Tomatoes alcanza un 97% de aprobación de la crítica especializada y un 93% por parte del público.

4. Compañera perfecta

Companion (Compañera perfecta) es una comedia de ciencia ficción del guionista y director Drew Hancock, un filme con tintes de suspenso que comienza como una historia romántica y lleva hacia una sátira tecnológica.

“Cuanto menos sepas de la película de antemano, más disfrutarás sus ingeniosos giros y vueltas”, destaca la BBC.

El filme sigue a una joven pareja (Jack Quaid y Sophie Thatcher) que pasa un fin de semana en la casa de campo de un magnate ruso junto a un grupo de amigos. Lo que parece un drama íntimo se convierte en un thriller con giros inesperados que critican –con humor ácido– la misoginia y la cultura digital actual.

Con 97 minutos de duración, la cinta se ha ganado elogios por su ritmo ágil y su capacidad de sorprender al espectador.

En IMDb, Compañera perfecta tiene un promedio de 6,9/10, mientras que en Rotten Tomatoes alcanza un 93% de aprobación de la crítica y un 89% del público.

5. Pecadores

“A pesar de lo impresionante que fue Black Panther (2018), su director, Ryan Coogler, logró superarse a sí mismo con su nueva película, Sinners (Pecadores)”, señaló la BBC.

Este filme es un drama sobre el racismo, la familia, la superstición y la espiritualidad, acompañado de sexo apasionado y “música blues estimulante”.

Ambientada en el sur de EE.UU. en 1932, sigue a los gemelos Smoke y Stack (Michael B. Jordan) que regresan a su ciudad natal para abrir un bar. Sin embargo, pronto emergen elementos fantásticos, incluyendo vampiros, que desatan una espiral de violencia, pasión y venganza.

En IMDb, Pecadores figura con un promedio de 7,6/10, mientras que en Rotten Tomatoes cosecha un 97% de aprobación de la crítica y un 96% del público.

6. Warfare

En Warfare, Alex Garland y el exmilitar Ray Mendoza ofrecen un retrato implacable de la guerra, inspirado en un combate real entre fuerzas estadounidenses y militantes de Al Qaeda.

“Reinventa el cine bélico con una frescura y una inmediatez estimulantes”, resume la BBC.

Con un elenco liderado por Joseph Quinn, Will Poulter y Cosmo Jarvis, la película recrea el caos de la batalla en tiempo real, con una cámara que nunca da respiro y un enfoque centrado en el costo humano del conflicto más que en la política.

En IMDb, Warfare alcanza 7,2/10, mientras que en Rotten Tomatoes registra un 93% de críticas positivas y de aprobación del público.

7. El amigo

Basada en la novela de Sigrid Nunez, The Friend (El amigo) es una comedia dramática sobre el duelo y el afecto, protagonizada por Naomi Watts y Bill Murray.

“Una joya cinematográfica divertida y conmovedora, tanto si eres amante de las mascotas como si no”, escribe la BBC.

Iris (Watts) es una profesora que hereda a Apolo, un enorme gran danés, tras el suicidio de su mejor amigo Walter (Murray). Mientras intenta criar al perro en su pequeño departamento, debe enfrentar también el dolor de la pérdida y la memoria de su relación con Walter.

Dirigida por Scott McGehee y David Siegel, la cinta evita caer en el sentimentalismo, ofreciendo en cambio un retrato sensible y sincero del amor y la amistad.

En IMDb, El amigo obtiene 6,4/10, mientras que en Rotten Tomatoes reúne un 83% de aprobación de la crítica y un 80% del público.

8. Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas

Más de tres décadas después, el clásico villano Feathers McGraw regresa en Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas, la nueva entrega del estudio británico Aardman.

“Está repleta de las cualidades que hacen tan queridas las absurdas aventuras de Wallace y Gromit”, señala la BBC.

La historia comienza con Wallace creando un gnomo robótico que realiza las tareas de Gromit, pero el invento pronto se vuelve en su contra, en una trama que combina nostalgia, humor absurdo y una mirada de la inteligencia artificial.

Dirigida por Nick Park y Merlin Crossingham, la cinta mantiene la animación en stop-motion con plasticina y las referencias clásicas que convirtieron a la saga en un ícono del cine animado.

En IMDb, La venganza se sirve con plumas cuenta con 7,5/10, mientras que en Rotten Tomatoes alcanza un 100% de aprobación de la crítica y un 91% del público.