El estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos llegó en un momento clave para revivir Marvel Studios.

La nueva entrega de la franquicia dirigida por Matt Shakman y protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Julia Garner, recaudó US$ 118 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá , según informó CNN.

¿Cómo le fue respecto a Superman?

Si se compara el primer fin de semana en los mercados de Estados Unidos y Canadá, la nueva entrega de Superman logró una mayor recaudación al sumar US$ 122 millones en esos mercados.

¿Qué pasó en el resto del mundo? Cuando se observa el rendimiento internacional, Primeros Pasos sumó cerca de US$ 100 millones adicionales en el extranjero, con lo que su recaudación global alcanzó aproximadamente US$ 220 millones.

Esto ubicó a la película de Pedro Pascal ligeramente por encima de los US$ 217 millones obtenidos por Superman en su estreno mundial.

Cómo le fue en taquilla a Los 4 Fantásticos: ¿Superó a Superman?

Con estrenos muy similares en cuanto a taquilla, solo el tiempo decidirá cuál película de superhéroes fue más exitosa en 2025.

El renacer de Marvel

Este desempeño marca un hito para el estudio de Disney: es su primer gran éxito original en seis años , es decir, una película que no forma parte directa de las secuelas del universo de Marvel.

El último éxito original de Marvel de esta magnitud fue Capitana Marvel, en 2019, que superó los US$ 1.100 millones a nivel mundial.

Cómo le fue en taquilla a Los 4 Fantásticos: ¿Superó a Superman?

La cinta también dejó atrás a otras apuestas recientes del estudio como Capitán América: Un Mundo Feliz (US$ 88,5 millones en su debut en febrero) y Thunderbolts (US$ 74,3 millones en mayo), según CNN.

“Esta nueva fase para Marvel es realmente importante para la marca”, dijo al medio estadounidense Paul Dergarabedian, analista de la firma Comscore.

“Duplica el éxito de ‘Thunderbolts’ y demuestra que al público le encanta ir a ver películas de superhéroes al cine”, agregó el experto.

Qué dijo la crítica de Los Cuatro Fantásticos

Además de la taquilla, la crítica especializada fue en general favorable con Los Cuatro Fantásticos, destacando su ambientación retrofuturista, el enfoque accesible de la historia y un villano carismático.

Cómo le fue en taquilla a Los 4 Fantásticos: ¿Superó a Superman?

La película tiene una calificación de 7,5 sobre 10 en IMDb. En Rotten Tomatoes, alcanza un 86% de aprobación por parte de la crítica especializada y un 93% según la audiencia.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, fue enfático en la promoción de la cinta al decir que no es necesario “tener un doctorado en Marvelología” para entenderla.

“Literalmente no tiene relación con nada que hayamos hecho antes”, agregó en una nota de The New York Times.