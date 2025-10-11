Fallece miembro del Tren de Aragua en Colombia que estaba prófugo en Chile por secuestros

Este viernes se registró la muerte de Ender Rojas Montana, miembro de la facción Los Piratas de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua. El sujeto era requerido por la justicia chilena por los delitos de secuestro en la región de Coquimbo y Metropolitana.

Rojas murió en Colombia al intentar huir en medio de un operativo de la Policía Nacional de Colombia. De esta forma, se precipitó desde el balcón de un octavo piso de un edificio donde falleció de forma inmediata.

El jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (Bipe Antisecuestros), subprefecto Hassel Barrientos, informó que “se trata de un ciudadano venezolano quien estuvo en el año 2023 en nuestro país, venía huyendo desde Perú, formaba parte de la organización Dinastía Alayón, perteneciente al Tren de Aragua. Él llega a nuestro país y lidera distintos delitos de secuestro ocurridos en la región de Coquimbo y también en la región Metropolitana, por ende es investigado por esta BIP Antisecuestros y la Fiscalía de nuestro país, logrando la detención de él y otros ocho delincuentes de su misma nacionalidad, todos pertenecientes a la facción Los Piratas del Tren de Aragua“.

“Por su autoría en el delito de secuestro ocurrido en la región de Coquimbo, donde secuestran a un ciudadano venezolano, comerciante, a quien mantienen en cautiverio por cerca de 13 días. De igual forma secuestran en la región Metropolitana a un ciudadano colombiano, a quien también mantienen en cautiverio y exigían dinero a cambio de su liberación", comentó.

Agregó que “por estas dos investigaciones también es formalizado por la Asociación Criminal y por eso también era buscado y a través de la coordinación de la cooperación internacional se logra cruzar información con el equipo Gaula Elite de la Policía Nacional de Colombia, quienes conforman información entregada por la PDI, logran situarlo en el departamento de Antioque, donde el día de ayer se realiza una operación policial para su detención, donde este sujeto pierde la vida tratando de huir cayendo desde el sexto piso de un edificio donde estaba junto a otros delincuentes".

Con ello, “se logra la incautación de armamento, de droga y también una granada de mano que portaban y mantenían en ese lugar en el momento de la operación policial”.

El comisario sumó que “esta persona de 31 años, junto a otro sujeto, que también es buscado a nivel internacional, cruza desde Perú, luego de liderar distintas operaciones delictuales en ese país, a través de la Dinastía Alayón, una facción del Tren de Aragua que operaba en ese país, cruza, escapando de la policía, hasta nuestro país, donde ejecuta y lidera otras operaciones policiales a nombre del Tren de Aragua, a través de la facción Los Piratas del Tren de Aragua. Por eso es tan importante destacar el trabajo y la cooperación internacional que nos permite la trazabilidad y ver la participación de estos delincuentes a nivel regional".

Sobre las actividades que realizaba el hombre en Colombia, Hassel Barrientos determinó que “este sujeto se encontraba liderando operaciones delictuales tales como tráfico de drogas, tráfico de armas y distintos otros reglitos como extorsión y secuestro en ese país. Por eso es importante el cruce de información, información que desde Chile nosotros proporcionamos también para la ubicación de él en el Departamento de Antioquia, donde a través del trabajo también desarrollado por esos equipos similares de la BIP Antisecuestro, logran situarlo en ese departamento donde pierde la vida tratando de huir”.

Por su lado, el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Chile, Edgardo del Valle Ortiz, explicó que “ una vez que esta persona abandonó el país con medidas cautelares, iniciamos una solicitud a todos los países de la región de Sudamérica en atención a tener conocimiento del paradero de este sujeto y a la vez se solicitó la publicación de una notificación roja a través de los canales de Interpol que incluyen a 196 países alrededor del mundo. Tuvimos conocimiento en algún momento que se podría haber encontrado en Argentina, lo cual fue descartado y después iniciamos algunos contactos con las autoridades colombianas y con nuestro símil de Interpol Bogotá“.