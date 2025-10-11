SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fallece miembro del Tren de Aragua en Colombia que estaba prófugo en Chile por secuestros

De acuerdo el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Chile, Edgardo del Valle Ortiz, “una vez que esta persona abandonó el país con medidas cautelares, iniciamos una solicitud a todos los países de la región de Sudamérica en atención a tener conocimiento del paradero de este sujeto y se solicitó la publicación de una notificación roja a través de los canales de Interpol".

María José HalabiPor 
María José Halabi
Imagen referencial

Este viernes se registró la muerte de Ender Rojas Montana, miembro de la facción Los Piratas de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua. El sujeto era requerido por la justicia chilena por los delitos de secuestro en la región de Coquimbo y Metropolitana.

Rojas murió en Colombia al intentar huir en medio de un operativo de la Policía Nacional de Colombia. De esta forma, se precipitó desde el balcón de un octavo piso de un edificio donde falleció de forma inmediata.

El jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (Bipe Antisecuestros), subprefecto Hassel Barrientos, informó que “se trata de un ciudadano venezolano quien estuvo en el año 2023 en nuestro país, venía huyendo desde Perú, formaba parte de la organización Dinastía Alayón, perteneciente al Tren de Aragua. Él llega a nuestro país y lidera distintos delitos de secuestro ocurridos en la región de Coquimbo y también en la región Metropolitana, por ende es investigado por esta BIP Antisecuestros y la Fiscalía de nuestro país, logrando la detención de él y otros ocho delincuentes de su misma nacionalidad, todos pertenecientes a la facción Los Piratas del Tren de Aragua“.

“Por su autoría en el delito de secuestro ocurrido en la región de Coquimbo, donde secuestran a un ciudadano venezolano, comerciante, a quien mantienen en cautiverio por cerca de 13 días. De igual forma secuestran en la región Metropolitana a un ciudadano colombiano, a quien también mantienen en cautiverio y exigían dinero a cambio de su liberación", comentó.

Agregó que “por estas dos investigaciones también es formalizado por la Asociación Criminal y por eso también era buscado y a través de la coordinación de la cooperación internacional se logra cruzar información con el equipo Gaula Elite de la Policía Nacional de Colombia, quienes conforman información entregada por la PDI, logran situarlo en el departamento de Antioque, donde el día de ayer se realiza una operación policial para su detención, donde este sujeto pierde la vida tratando de huir cayendo desde el sexto piso de un edificio donde estaba junto a otros delincuentes".

Con ello, “se logra la incautación de armamento, de droga y también una granada de mano que portaban y mantenían en ese lugar en el momento de la operación policial”.

El comisario sumó que “esta persona de 31 años, junto a otro sujeto, que también es buscado a nivel internacional, cruza desde Perú, luego de liderar distintas operaciones delictuales en ese país, a través de la Dinastía Alayón, una facción del Tren de Aragua que operaba en ese país, cruza, escapando de la policía, hasta nuestro país, donde ejecuta y lidera otras operaciones policiales a nombre del Tren de Aragua, a través de la facción Los Piratas del Tren de Aragua. Por eso es tan importante destacar el trabajo y la cooperación internacional que nos permite la trazabilidad y ver la participación de estos delincuentes a nivel regional".

Sobre las actividades que realizaba el hombre en Colombia, Hassel Barrientos determinó que “este sujeto se encontraba liderando operaciones delictuales tales como tráfico de drogas, tráfico de armas y distintos otros reglitos como extorsión y secuestro en ese país. Por eso es importante el cruce de información, información que desde Chile nosotros proporcionamos también para la ubicación de él en el Departamento de Antioquia, donde a través del trabajo también desarrollado por esos equipos similares de la BIP Antisecuestro, logran situarlo en ese departamento donde pierde la vida tratando de huir”.

Por su lado, el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Chile, Edgardo del Valle Ortiz, explicó que “una vez que esta persona abandonó el país con medidas cautelares, iniciamos una solicitud a todos los países de la región de Sudamérica en atención a tener conocimiento del paradero de este sujeto y a la vez se solicitó la publicación de una notificación roja a través de los canales de Interpol que incluyen a 196 países alrededor del mundo. Tuvimos conocimiento en algún momento que se podría haber encontrado en Argentina, lo cual fue descartado y después iniciamos algunos contactos con las autoridades colombianas y con nuestro símil de Interpol Bogotá“.

Edgardo del Valle Ortiz también comentó que “fuimos notificados que en un operativo de la Policía Nacional de Colombia esta persona ha sido descubierta en un edificio en un octavo piso y al verse cercado por la policía nacional se lanza por la ventana del inmueble, lo que provocó su fallecimiento en forma inmediata. A través de nuestros pares de la Oficina Central Nacional de Colombia nosotros teníamos algún antecedente de que este sujeto podría estar en ese país, por lo que nos manteníamos en contacto estrecho con la Oficina Central Nacional de Interpol Bogotá, quienes una vez que se produce el fallecimiento de este sujeto nos dan a conocer de inmediato esta noticia".

Lee también:

Más sobre:PolicialTren de AraguaEnder Rojas MontanaLos PiratasPolicía Nacional de ColombiaPDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola

“El cerro no habló” y “la fortificación fue sobrepasada”: El primer informe de Codelco sobre las causas del fatal accidente en El Teniente

Ingresos más altos, mayor edad y más extranjeros: radiografía de los nuevos trabajadores que cotizan en el sistema de AFP

Marianne Bertrand, académica de la U. de Chicago: “Podría haber una alineación cada vez mayor entre el poder económico y el poder político en EE.UU.”

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

5.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país
Chile

Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país

Fallece miembro del Tren de Aragua en Colombia que estaba prófugo en Chile por secuestros

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola
Negocios

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola

“El cerro no habló” y “la fortificación fue sobrepasada”: El primer informe de Codelco sobre las causas del fatal accidente en El Teniente

Ingresos más altos, mayor edad y más extranjeros: radiografía de los nuevos trabajadores que cotizan en el sistema de AFP

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”
Tendencias

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Sub 20, Sub 23 y la adulta: el bajo rendimiento que reprueba a Nicolás Córdova al mando de la Roja
El Deportivo

Sub 20, Sub 23 y la adulta: el bajo rendimiento que reprueba a Nicolás Córdova al mando de la Roja

Marcelo Broli, técnico campeón del mundo Sub 20 con Uruguay: “El fútbol se gana con goles, no con métricas”

Iker Bravo, figura de España Sub 20: “Alexis Sánchez es una leyenda que sigue jugando; aprendí mucho con él”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”
Cultura y entretención

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Ruidosa llega con su edición más ambiciosa en el regreso de los shows al Parque O’Higgins

Limpia: La Exiliada del Sur

José Jerí, nuevo presidente de Perú: entre la polémica y la inexperiencia
Mundo

José Jerí, nuevo presidente de Perú: entre la polémica y la inexperiencia

EE.UU. anuncia nueva fuerza de tarea conjunta para liderar operaciones contra el narcotráfico

Al menos 23 muertos y ocho desaparecidos tras fuertes lluvias en México

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida