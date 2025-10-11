SUSCRÍBETE
Mundo

EE.UU. anuncia nueva fuerza de tarea conjunta para liderar operaciones contra el narcotráfico

El destacamento aspira a aumentar la capacidad del ejército de Estados Unidos para "detectar y desmantelar las redes de tráfico ilícito con mayor rapidez”, realizando labores de vigilancia e identificación de patrones en el tráfico de drogas.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Mando Sur de Estados Unidos. Foto @Southcom.

El Mando Sur de Estados Unidos anunció este viernes la creación de una nueva Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), bajo la supervisión de la II Fuerza Expedicionaria de Marines, con el objetivo de incrementar las capacidades del país a la hora de combatir el narcotráfico en América Latina.

Esto en el marco de la ofensiva estadounidense contra supuestas embarcaciones que transportan droga en el Caribe, que ha supuesto una escalada de tensión con Venezuela, país al que acusan de estar detrás del narcotráfico.

Hasta ahora, como detalla Reuters, las misiones se han centrado exclusivamente en atacar barcos sospechosos de transportar drogas en aguas caribeñas. El Ejército de EE.UU. ha hecho estallar al menos cuatro de ellos, con un saldo de 21 muertos.

“Por orden del presidente, el Departamento de Guerra está estableciendo una nueva Fuerza de Tarea Conjunta antinarcóticos en el área de responsabilidad del Mando Sur para aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de Estados Unidos. El mensaje es claro: si trafican drogas hacia nuestras costas, los detendremos en seco”, aseguró el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Este destacamento aspira a aumentar la capacidad del ejército de Estados Unidos para “detectar y desmantelar las redes de tráfico ilícito con mayor rapidez y profundidad, junto con nuestros homólogos estadounidenses y de países socios”, en palabras del almirante del Mando Sur, Alvin Holsey.

Los efectivos de la FTC realizarán labores de vigilancia e identificación de patrones en el tráfico de drogas y contarán con mayor capacitación para que la respuesta al crimen sea más eficaz, algo que también se pretende alcanzar mejorando la coordinación entre fuerzas federales, estatales e, incluso, de otros países.

El comandante de la futura FTC, teniente general Calvert Worth, puntualizó que “este es principalmente un esfuerzo marítimo y nuestro equipo aprovechará las patrullas marítimas, la vigilancia aérea, las interdicciones de precisión y el intercambio de inteligencia para combatir el tráfico ilícito, defender el estado de derecho y, en última instancia, proteger mejor a las comunidades vulnerables aquí en el país”.

Lo que no está claro aún es si la creación de este grupo le otorgó a las tropas estadounidenses en América Latina alguna autoridad adicional, mientras el presidente Donald Trump considera la posibilidad de atacar presuntos sitios de tráfico de drogas dentro de Venezuela.

Más sobre:Estados UnidosFuerza de Tarea ConjuntaNarcotráficoMando SurAmérica LatinaCaribeVenezuela

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

