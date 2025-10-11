Recuperan camión con artículos tecnológicos avaluados en más de $250 millones en Lo Espejo: un delincuente fue detenido

Un detenido dejó el robo a un camión cargado con artículos tecnológicos, el que fue encontrado en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con el conductor de la máquina, un automóvil se interpuso en su paso, desde donde descendieron tres sujetos que lo intimidaron para hacerse con el vehículo de carga.

Sin embargo, patrullajes preventivos de la 30° Comisaría de Radiopatrullas de Carabineros, impidieron el robo, luego de que cerca de las 19.30 horas, uniformados advirtieran que el camión se encontraba detenido en la salida de la Autopista Central, en dirección a Américo Vespucio, en la referida comuna.

El subteniente Daniel Cuevas detalló que el vehículo de carga “se encontraba obstaculizando el tránsito, por lo que personal policial, al ver esta situación, desciende de sus vehículos y se percata de que al interior del camión se encontraban tres sujetos encapuchados, masculinos y con vestimentas totalmente negras”.

Los sujetos intentaron huir incluso por la autopista; sin embargo, el actuar policial permitió detener a uno de ellos a metros del lugar, en la vía rápida. Otros dos delincuentes lograron huir en dirección desconocida.

En detalle, el camión, propiedad de una empresa de logística y distribución, transportaba 21 palets con especies como televisores, parlantes y monitores de computador, avaluadas en más de 250 millones de pesos.

El imputado, identificado como Luis Morales Sánchez, de 44 años, pasará durante la jornada de sábado a control de detención por el delito de robo con intimidación.