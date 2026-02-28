EE.UU. culpa a Irán del colapso de las negociaciones nucleares tras bombardeos y defiende la ofensiva como acción legal

En una sesión extraordinaria marcada por la tensión diplomática, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, responsabilizó directamente a Irán del fracaso de las negociaciones sobre su programa nuclear, aludiendo a la “falta de voluntad genuina” de Teherán para cesar lo que calificó como una conducta agresiva sostenida.

La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU se convocó de urgencia tras los ataques de este sábado de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Durante su intervención, Waltz afirmó que la diplomacia estadounidense actuó “reiteradamente y de buena fe”, destacando la implicación personal del presidente Donald Trump y de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

“La diplomacia no puede tener éxito si no existe una voluntad real de cesar la agresión”, sostuvo el embajador, justificando así el término de las conversaciones tras los bombardeos.

Seguridad global y acusaciones cruzadas

Waltz argumentó que “el deber fundamental de todo gobierno soberano es proteger a su pueblo”, razón por la cual —dijo— Washington mantiene la posición de que Irán no puede poseer armas nucleares.

En ese marco, acusó al régimen iraní de desestabilizar Oriente Próximo durante décadas, responsabilizándolo de la muerte de ciudadanos y fuerzas estadounidenses, de amenazar a aliados regionales y de poner en riesgo la seguridad del tráfico marítimo internacional.

El representante estadounidense recordó además el programa de misiles avanzados de Irán y su negativa a abandonar sus ambiciones nucleares pese a “oportunidades diplomáticas”.

“Irán no puede tener un arma nuclear. No es una cuestión de política, sino de seguridad global”, enfatizó, asegurando que Estados Unidos está llevando a cabo acciones legales en ese sentido.

En la misma sesión intervino el embajador de Pakistán ante la ONU, Asim Iftijar Ahmad, quien condenó la muerte de un ciudadano paquistaní en los Emiratos Árabes Unidos como consecuencia de ataques de represalia iraníes. Según explicó, el fallecimiento se produjo por la caída de escombros vinculados al impacto de un proyectil.

Ahmad calificó estos ataques como “una flagrante violación de la soberanía” de los Estados del Golfo y llamó a evitar acciones que socaven la seguridad y la integridad territorial de otros países de la región, en referencia a Emiratos Árabes Unidos.

Llamado de la ONU a frenar la escalada

El secretario general de la ONU, António Guterres, cerró la sesión con una dura advertencia a las partes involucradas.

Recriminó el uso de la fuerza contra otro Estado, recordando que esta práctica está expresamente prohibida por la Carta de la ONU y constituye “una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales”.

“No hay ninguna alternativa viable a la resolución pacífica de las disputas internacionales”, subrayó Guterres, alertando sobre una situación “cada vez más volátil e impredecible”.

En ese contexto, reiteró su llamamiento al cese inmediato de las hostilidades, mientras el Consejo de Seguridad permanece dividido frente a una crisis que amenaza con expandirse en toda la región.