EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una serie de advertencias a las aerolíneas para que tengan precaución al volar sobre zonas de México, Centroamérica y partes de América del Sur, citando posibles riesgos de actividades militares e interferencias del GPS.

Como consignó Reuters, la FAA informó que dio aviso a los operadores que cubren México y otros países centroamericanos, tal como Ecuador, Colombia y partes del espacio aéreo del Océano Pacífico oriental.

Un portavoz de la FAA afirmó que los riesgos afectan a las aeronaves en todas las altitudes, tanto durante el sobrevuelo como en las fases de llegada y salida, debido a la posibilidad de interferencias del sistema de navegación global por satélite (GNSS) y la presencia de aeronaves militares que podrían operar sin notificación o con transpondedores -un dispositivo electrónico que recibe una señal y la retransmite automáticamente- desactivados.

#MUNDO| La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos difundió la advertencia para operadores aéreos que transitan el Pacífico bajo la jurisdicción de la FIR Bogotá, al señalar condiciones de riesgo en el área.



Las advertencias, que estarán vigentes durante 60 días a partir de este viernes, surgen en medio de un aumento de las tensiones entre EE.UU. y los líderes regionales, luego de que la Administración de Donald Trump pusiera en marcha una campaña militar a gran escala en el sur del Caribe y capturara al exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras la incursión en Caracas, el mandatario estadounidense afirmó que los cárteles de la droga estaban controlando México y sugirió que podría atacarlos por tierra, además de poner en marcha otras acciones militares en la zona, incluso contra Colombia.

Poco después, el presidente colombiano, Gustavo Petro, sostuvo su primera llamada con Trump donde incluso le planteó la posibilidad de llevar a cabo ataques aéreos conjuntos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la que es considerada por Washington como “narcoterrorista”.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su parte, reafirmó que su gobierno siempre ha combatido el tráfico de drogas y también se comunicó con su homólogo estadounidense. Una conversación telefónica donde reiteró la disposición de México a colaborar en su lucha contra el narcotráfico.

La FAA además dio a conocer que tras el ataque a Caracas por parte de la Casa Blanca, debió restringir todos los vuelos en todo el Caribe, lo que obligó a cancelar cientos de viajes de las principales aerolíneas internacionales.

El administrador de la misma entidad aérea, Bryan Bedford, declaró a Reuters a principios de esta semana que había existido una buena coordinación entre la agencia y el ejército estadounidense antes de la operación en Venezuela.