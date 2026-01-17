SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Los avisos de la Administración Federal de Aviación (FAA) se conocen en medio de un aumento de las tensiones entre Donald Trump y líderes regionales, luego de la captura de Nicolás Maduro y su advertencia de atacar a los cárteles de la droga.

    Por 
    Lya Rosen

    La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una serie de advertencias a las aerolíneas para que tengan precaución al volar sobre zonas de México, Centroamérica y partes de América del Sur, citando posibles riesgos de actividades militares e interferencias del GPS.

    Como consignó Reuters, la FAA informó que dio aviso a los operadores que cubren México y otros países centroamericanos, tal como Ecuador, Colombia y partes del espacio aéreo del Océano Pacífico oriental.

    Un portavoz de la FAA afirmó que los riesgos afectan a las aeronaves en todas las altitudes, tanto durante el sobrevuelo como en las fases de llegada y salida, debido a la posibilidad de interferencias del sistema de navegación global por satélite (GNSS) y la presencia de aeronaves militares que podrían operar sin notificación o con transpondedores -un dispositivo electrónico que recibe una señal y la retransmite automáticamente- desactivados.

    Las advertencias, que estarán vigentes durante 60 días a partir de este viernes, surgen en medio de un aumento de las tensiones entre EE.UU. y los líderes regionales, luego de que la Administración de Donald Trump pusiera en marcha una campaña militar a gran escala en el sur del Caribe y capturara al exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.

    Tras la incursión en Caracas, el mandatario estadounidense afirmó que los cárteles de la droga estaban controlando México y sugirió que podría atacarlos por tierra, además de poner en marcha otras acciones militares en la zona, incluso contra Colombia.

    Poco después, el presidente colombiano, Gustavo Petro, sostuvo su primera llamada con Trump donde incluso le planteó la posibilidad de llevar a cabo ataques aéreos conjuntos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la que es considerada por Washington como “narcoterrorista”.

    La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su parte, reafirmó que su gobierno siempre ha combatido el tráfico de drogas y también se comunicó con su homólogo estadounidense. Una conversación telefónica donde reiteró la disposición de México a colaborar en su lucha contra el narcotráfico.

    La FAA además dio a conocer que tras el ataque a Caracas por parte de la Casa Blanca, debió restringir todos los vuelos en todo el Caribe, lo que obligó a cancelar cientos de viajes de las principales aerolíneas internacionales.

    El administrador de la misma entidad aérea, Bryan Bedford, declaró a Reuters a principios de esta semana que había existido una buena coordinación entre la agencia y el ejército estadounidense antes de la operación en Venezuela.

    Más sobre:Estados UnidosAdvertenciaVuelosCentroaméricaSudaméricaActividad militarFAAMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Trump nombra a los miembros de su “junta de paz” para Gaza: entre ellos Tony Blair y Marco Rubio

    Trump elogia a Machado y justifica por qué no la apoyó para suceder a Maduro: “¿Recuerdan un lugar llamado Irak?”

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    2.
    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    3.
    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    4.
    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana
    Chile

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    El martes y en horario prime: avanzan preparativos para la presentación del gabinete de José Antonio Kast

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”
    El Deportivo

    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar
    Mundo

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha