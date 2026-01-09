EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE

Las autoridades de Minnesota afirmaron este jueves que fueron excluidas de la investigación del FBI sobre el tiroteo fatal que costó la vida de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ayer en Minneapolis.

Esto luego de que la agencia de inteligencia nacional acordara inicialmente una investigación conjunta con la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA), pero luego decidiera “cambiar de rumbo” y le negara el acceso a los materiales y pruebas del caso, como confirmó el superintendente del organismo estatal, Drew Evans, en una declaración oficial.

En una conferencia de prensa este mismo jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, negó que la BCA hubiera sido excluida de la investigación y afirmó que se trataba de una cuestión de jurisdicción. “No la han excluido”, aseguró, añadiendo que “no tienen jurisdicción en esta investigación”.

WATCH: Secretary Noem holds press conference on domestic terror attack in Minneapolis against ICE agents. https://t.co/Nx7vYqUeZi — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

Una declaración que poco después fue comentada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien señaló que Noem “no quiere una investigación imparcial porque ella sabe que su narrativa sobre el terrorismo interno es una tontería”.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, afirmó ante la prensa que “Minnesota debe participar en esta investigación. Parece muy difícil que obtengamos un resultado justo. Y lo digo solo porque personas en puestos de poder ya han emitido su juicio”.

Un cambio de postura por parte de las autoridades federales que, como destaca The Guardian, ocurre mientras la Casa Blanca continúa justificando el tiroteo del miércoles, ya que acusan Good de participar en “un acto de terrorismo doméstico”.

Además de afirmar que el agente de ICE que le disparó -a quien varios medios han identificado como Jonathan Ross, de 46 años- estaba actuando en “defensa propia”, alegando que ella había intentado atropellarlo.

Aumentan las manifestaciones en Minnesota

El incidente del miércoles, que ocurrió a pocos kilómetros del lugar donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020, intensificó las tensiones en Minnesota luego de que se aumentaran en el estado las operaciones de control de inmigración e investigaciones de fraude por parte de la administración Trump.

Este jueves, las autoridades de Minneapolis cancelaron las clases de los colegios en toda la ciudad en medio de preocupaciones por la seguridad de la población y el aumento de manifestantes que abogan por justicia en el caso de Good.

Los que se han congregado tanto en Minneapolis como en la vecina Saint Paul durante todo el día y, como informó CNN, ya han tenido enfrentamientos ocasionales con las fuerzas del orden, incluyendo uno frente a un edificio federal.

Protestors clash with federal agents outside the Bishop Henry Whipple Federal Building in Saint Paul, Minnesota, January 8, 2026 after an ICE agent shot and killed an American woman on the streets of Minneapolis. — AFP



Visit our website: https://t.co/Io0cmmFdM4#GeoNews pic.twitter.com/5a38SA05Di — Geo English (@geonews_english) January 8, 2026

Entre las manifestaciones se destaca la reunión en el lugar de los hechos, que fue convocada a las 17.30 horas locales (20.30 en Chile) y esperaba convocar a decenas de personas en un improvisado monumento en memoria de la víctima del tiroteo.