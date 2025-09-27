SUSCRÍBETE
Mundo

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

El anuncio de la fiscal general de Estados Unidos se produce después de que al menos una persona muriera y otras dos resultaran heridas en un tiroteo perpetrado contra un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Dallas, el pasado miércoles.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Keith J. Gardner

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes que doblará la protección de las instalaciones y los efectivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), como también los esfuerzos de los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) para procesar y expulsar con mayor celeridad “a todos los inmigrantes ilegales presentes” en el país.

“He sido testigo de la continua oleada de violencia perpetrada contra agentes del ICE en todo nuestro país. El Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados ante tal anarquía”, aseguró en un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social X.

Esto, agregó, “para proteger a los agentes federales, proteger la propiedad federal y arrestar de inmediato a todas las personas involucradas en cualquier delito federal”.

Bondi además aclaró que el DOJ “buscará los cargos más graves disponibles”, entre ellos conspiración, agresión, alteración del orden público y terrorismo, contra los “criminales” detenidos, mientras que oficinas como el FBI o la DEA -junto al DHS- trabajarán para “localizar, aprehender, detener, procesar y expulsar” a todas aquellas personas cuya presencia en el país revista irregularidades.

Ambos departamentos contarán con la colaboración de las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo (JTTF, por sus siglas en inglés) en la investigación de entidades e individuos “involucrados en actos de terrorismo doméstico, incluyendo los repetidos actos de violencia y obstrucción contra agentes federales”.

“Estos ataques constantes, diseñados para quebrantar nuestra voluntad, solo refuerzan nuestra determinación de completar el trabajo iniciado”, afirmó la fiscal general, quien puntualizó que sus directrices siguen la línea de una reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y garantizó que, gracias a estas medidas, “el Estado de derecho prevalecerá” en EE.UU.

El anuncio de Bondi se produce después de que al menos una persona muriera y otras dos resultaran heridas el pasado miércoles en un tiroteo perpetrado contra un centro de detención del ICE en Dallas. La policía local confirmó más tarde el fallecimiento del supuesto tirador, que se habría suicidado antes de ser interceptado por los agentes de las fuerzas de seguridad.

Trump acusó este jueves a la “izquierda radical” de propiciar este incidente, que no es sino el último de una larga cadena de disturbios y enfrentamientos entre manifestantes contrarios a las políticas migratorias de la Casa Blanca y las fuerzas del orden en distintos puntos del país.

