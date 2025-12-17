SUSCRÍBETE POR $1100
    EE.UU. vigila a 18 petroleros sancionados mientras Rusia prevé consecuencias “impredecibles”

    Alrededor de 18 barcos cargados de petróleo y en aguas venezolanas se encuentran bajo vigilancia de las fuerzas de EE.UU., destaca un reporte del portal Axios. La información llega después de que el presidente Donald Trump declarara al gobierno de Nicolás Maduro como “organización terrorista” y ordenara un “bloqueo total” de “petroleros sancionados” que entren o salgan del país latinoamericano.

    Por 
    France 24
    Un petrolero vendido a Venezuela se ve en la costa de Bushehr, Irán, el 8 de junio de 2022. Foto: Archivo WANA NEWS AGENCY

    La nueva escalada de Estados Unidos, respaldada por un enorme despliegue de la Armada, ejerce una presión sin precedentes sobre el gobierno de Venezuela.

    Ahora, Washington cierra aún más el cerco amenazando con la ruina de la economía del país, que ya se encuentra en crisis.

    Luego de que el presidente Donald Trump declarara a la Administración de Maduro como una “organización terrorista” y ordenara un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, el portal de noticias estadounidense Axios destacó que al menos 18 barcos cargados de crudo en aguas de la nación latinoamericana se encuentran bajo la mira de EE.UU. que planea “incautarlos tan pronto como entren en aguas internacionales”.

    Según Washington, se trata de navíos bajo sanciones. En una publicación en redes sociales en la noche del martes 16 de diciembre, Trump alegó que Venezuela utiliza el petróleo para financiar el narcotráfico y otros delitos. Sobre el petrolero incautado la semana pasada, EE.UU. aseguró que estuvo vinculado con el contrabando de petróleo iraní.

    La primera potencia planea extender las sanciones a buques, incluyéndolos en la lista de “Nacionales Especialmente Designados” (SDN por sus siglas en inglés) del gobierno, algo que también comenzó a hacer la semana pasada.

    En todo el mundo, alrededor de 712 barcos están en esa lista y casi 40 se encuentran ahora en aguas venezolanas, incluidos los 18 cargados con crudo del país latinoamericano, según precisó a Axios Samir Madani, cofundador de la empresa Tanker Trackers, que monitorea el transporte marítimo mundial.

    Rusia prevé consecuencias “impredecibles”

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, citado por la agencia estatal de noticias TASS, declaró este miércoles 17 de diciembre que las tensiones en torno a Caracas podrían tener consecuencias “impredecibles” para todo Occidente.

    Esta declaración llega después de que el pasado 11 de diciembre el presidente ruso, Vladimir Putin, uno de los principales aliados de Venezuela, expresara su apoyo a Maduro en una llamada telefónica. Lo hizo justo después de la incautación del barco Skipper que transportaba petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA, el primer movimiento de la Administración Trump en ese sentido y que escala aún más las fricciones con Caracas.

    Trump que inició su ofensiva en el Caribe, al justificar una lucha contra las drogas ahora pasa a acciones contra el petróleo venezolano.

    Esta vez Trump no solo advierte que apuntará contra más petroleros de la nación latinoamericana, sino que, además, esbozó, sin pruebas, que Venezuela ha tomado petróleo y recursos de EE.UU.

    “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica (...) Esto solo se agravará, y la conmoción que les causará será como nunca antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, aseveró el líder de la Casa Blanca en sus redes sociales.

    El gobierno de Maduro respondió con un comunicado en el que acusó a Trump de “violar el derecho internacional, el libre comercio y el principio de libre navegación” con una “amenaza imprudente y grave” contra el país.

    “El presidente de Estados Unidos pretende imponer, de manera totalmente irracional, un supuesto bloqueo naval a Venezuela con el objetivo de robar la riqueza que pertenece a nuestra nación”, remarcó Caracas.

