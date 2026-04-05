Los gobiernos de Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) alcanzaron un acuerdo para la deportación de migrantes de terceros países desde territorio estadounidense, según informó este domingo 5 de abril el Ministerio de Comunicación congoleño.

De acuerdo con lo detallado por la autoridad en la red social X, las deportaciones comenzarán durante este mismo mes y se enmarcan en un “dispositivo de acogida temporal”, descartando que se trate de un mecanismo de reubicación permanente o una externalización de las políticas migratorias de Washington.

“La gestión logística y técnica del dispositivo será garantizada por el gobierno estadounidense a través de estructuras especializadas en los movimientos de personas en todo el mundo. El tesoro público de la RDC no asumirá ninguna carga financiera”, precisó el organismo.

EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países. Imagen referencial. Joseph Odelyn

Evaluación caso a caso

El gobierno congoleño subrayó que no existirá un traslado automático de personas, ya que cada caso será analizado de manera individual conforme a la legislación nacional y criterios de seguridad.

En esa línea, aseguraron que las autoridades de la RDC mantendrán “pleno control” sobre las decisiones relativas a la admisión de los migrantes, sus condiciones de permanencia, la eventual retirada del estatus temporal y los mecanismos de retorno.

Los migrantes deportados serán ubicados en instalaciones habilitadas en la ciudad-provincia de Kinsasa, con el objetivo de garantizar un seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario.

El acuerdo se da en medio de un acercamiento entre ambos países, en paralelo a los esfuerzos para abordar el conflicto en el este de la RDC, donde el ejército congoleño enfrenta al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda.