¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

Por Ricargo Ávila, analista senior de El Tiempo y consultor político en Bogotá, Colombia.

Se hace llamar “el tigre”, un apodo que, según él, simboliza gran corazón, fuerza, resistencia y carácter. Otro tema recurrente en su campaña es la patria : en discursos, entrevistas y publicaciones en redes sociales, este abogado penalista de 47 años habla constantemente de ella. En estas ocasiones, o al saludar a los potenciales votantes, saluda y luego grita: “¡Firmes por la Patria!”. Estas son partes de la imagen pública que el candidato presidencial colombiano, Aberlardo De La Espriella, está cultivando con el objetivo de ganar la primera vuelta de las elecciones nacionales el 31 de mayo.

Parece que esta estrategia -que incluye enviar un kit de “defensor de la patria” a quien lo solicite en su sitio web- le está dando resultados a De La Espriella. Según una encuesta publicada el 7 de febrero por Semana , la principal revista política colombiana , su nombre encabezó las preferencias de los votantes con un 32%, seguido del senador Iván Cepeda, del partido gobernante Pacto Histórico , la coalición que llevó al poder al actual presidente Gustavo Petro.

“Abelardo es claramente el principal outsider en esta contienda, el que afirma ser diferente a la política tradicional”, declaró a Americas Quarterly (AQ) Miguel Silva, reconocido estratega político local con experiencia en toda Latinoamérica. “Ha sido muy eficaz en la construcción de una campaña creíble con un uso muy inteligente de técnicas modernas”.

Silva también destaca el parecido de De La Espriella con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. “Esto va más allá de la perilla e incluye un énfasis en la seguridad y muchos elementos del manual de la extrema derecha, empezando por restablecer el orden y permitir que la gente prospere”, explicó.

En medio de su reciente ascenso en las encuestas, las políticas de seguridad de línea dura de De La Espriella, así como su controvertida lista de antiguos clientes como abogado activo en Miami, han preocupado a algunos observadores. Su trayectoria como abogado penalista, su falta de experiencia en el gobierno, un jet privado y un estilo de vida lujoso, y su campaña poco convencional han conmocionado al establishment. Pero ser diferente es su fortaleza en un país que casi eligió a Rodolfo Hernández, quien quedó segundo en las primarias en 2022 (quien perdió contra Petro por 0,6 puntos porcentuales). Claramente, Abelardo no es la política de siempre.

Nada garantiza que De La Espriella pueda mantener su puesto actual. Con una plataforma conservadora que busca aprovechar las recientes victorias de candidatos de derecha en Latinoamérica, el caso de De La Espriella también es relevante porque se presenta sin un partido político formal que respalde su candidatura. Recientemente visitó Madrid, donde se reunió con Santiago Abascal, líder de VOX, el mayor partido de extrema derecha de España, y también participó en el llamado Foro de Madrid , una alianza que defiende las ideas conservadoras siguiendo los pasos del presidente argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast y la italiana Giorgia Meloni.

Colombia celebrará tres primarias presidenciales, desde la centroizquierda hasta la centroderecha, el 8 de marzo, coincidiendo con las elecciones legislativas. Entre los contendientes de las primarias se encuentran la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y la senadora Paloma Valencia. Sergio Fajardo , exgobernador de Antioquia, ha anunciado que pasará directamente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El 31 de mayo, los votantes elegirán entre dos figuras destacadas de la derecha, dos del centro y dos de la izquierda. Es probable que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos, por lo que las elecciones probablemente se celebrarán en una segunda vuelta, programada para el 21 de junio. Según Silva, el panorama aún está bastante abierto.

Convocaré un referendo para imponer cadena perpetua o penas realmente ejemplarizantes a los asesinos y violadores de niños.



Se acabó la impunidad para los depredadores.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/mtYEEE2y6Q — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) February 17, 2026

No será hasta las primarias que la situación se definirá mejor. En el caso de la derecha, la gran incógnita es si Paloma Valencia (representante del Centro Democrático de Álvaro Uribe ) ganará, y por cuántos votos. Un buen resultado podría debilitar a De La Espriella, quien en el pasado ha buscado la aprobación de Uribe.

Para el centro, Claudia López , exalcaldesa de Bogotá, podría revitalizarse con las primarias, y Fajardo apuesta a que su decisión de ir directamente a la primera vuelta atraerá a los votantes independientes que podrían apreciar su consistencia. En la izquierda, Iván Cepeda podría ser desafiado si Roy Barreras —operador político, exsenador y exembajador en el Reino Unido— vence a sus oponentes en las primarias de la coalición Frente por la Vida , que comprende algunos de los partidos de izquierda de Colombia. Cepeda y la coalición gobernante no pudieron participar en estas primarias, ya que ganó la celebrada por Pacto Histórico en octubre pasado.

Propuestas clave

Mientras tanto, De La Espriella ha acelerado el paso. Comprometido a visitar cada uno de los 32 departamentos de Colombia, se centra en dar a conocer sus propuestas, desde “salvar” el sistema de salud en menos de 90 días después de asumir el cargo, hasta estabilizar las finanzas públicas e imponer la “autoridad democrática”. Esto sería una reformulación de la política de “seguridad democrática” de Uribe de 2002, que se describe como imponer el orden utilizando la fuerza del Estado colombiano.

“Lo primero que tenemos que hacer para retomar el control de la seguridad es erradicar los cultivos de coca por diferentes medios, incluida la fumigación. La cocaína es nuestro peor cáncer”, dijo el candidato a AQ en una entrevista en Bogotá la semana pasada. Con más de 262.000 hectáreas cultivadas en 2024 (un récord), la producción de cocaína de Colombia probablemente superó las 2.664 toneladas calculadas por las Naciones Unidas para 2023, también un récord. Sin embargo, la fumigación de plantas de coca con glifosato fue prohibida por la Corte Constitucional en 2015.

De La Espriella desea que el país fortalezca sus vínculos con Estados Unidos, tanto para combatir el narcotráfico como para promover la inversión. “Estoy totalmente de acuerdo con las medidas de Trump en materia de interdicción, porque para ellos, y para nosotros, el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional”, añadió.

Cuando se le pregunta por los líderes que admira, la lista es larga. Entre las figuras del pasado se encuentran Winston Churchill, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Silvio Berlusconi, y De La Espriella cita a Álvaro Uribe, Georgia Meloni, Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump como líderes admirados del presente.

En cuanto a Latinoamérica, De La Espriella cree que la región va por buen camino. “No se trata de etiquetas como izquierda o derecha, sino de lo que dicta el sentido común”, declaró a AQ . “Estamos volviendo a la normalidad”, añadió el abogado.

Fue durante una entrevista televisiva transmitida el 24 de febrero de 2019 que De La Espriella barajó públicamente por primera vez la idea de postularse para el cargo más alto de Colombia. En ese momento, afirmó que cualquier decisión dependía de que “la nación estuviera en peligro”. Cuando finalmente se presentó el año pasado, afirmó que había llegado el momento de defender firmemente la patria. Poco después, comenzó a recibir altas calificaciones en las encuestas, pero no fue hasta la semana pasada que obtuvo el primer lugar en la encuesta de Semana.

Una personalidad extravagante

De La Espriella, con pasaportes colombiano, estadounidense e italiano, reside en Miami con su esposa y sus cuatro hijos. Aunque nació en Bogotá, el candidato se presenta como costeño , apodo con el que se conoce a los habitantes de la región caribeña colombiana.

A pesar de su equipo de seguridad —considerado indispensable tras el asesinato del aspirante presidencial senador Miguel Uribe Turbay el año pasado—, saluda a la gente en la calle, hace bromas y habla con naturalidad a cualquier público, a veces con malas palabras. A De La Espriella también le encanta bailar y cantar (ya tiene tres discos grabados), y usa ropa y relojes caros. Hace varios años, lanzó De La Espriella Style , una marca de moda.

En un tono más duro, De La Espriella insiste en que la vida es como un combate de boxeo. Como fundador de un exitoso bufete de abogados, ha amasado una fortuna que le ha permitido comprar un avión privado.

En mi gobierno ejecutaré un plan de choque de 90 días para recuperar y estabilizar el sistema de salud.



Además, sentaré en una misma mesa a prestadores, aseguradores, EPS, personal de la salud e instituciones del Gobierno, para lograr, entre todos, un cierre financiero serio y… pic.twitter.com/3XVO9Ghqgx — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) February 19, 2026

“Actuar con discreción no es su sello distintivo”, dijo alguien que lo conoce bien. “El marketing es su especialidad, además de ser un abogado y adversario feroz”, añadió. “Una de las mejores cosas de la vida es dar envidia a mis enemigos”, ha dicho a menudo el candidato.

Clientes controvertidos

La lista de personas que han contratado sus servicios legales incluye artistas, políticos e individuos con presuntos vínculos con grupos paramilitares. Probablemente el más controvertido sea Alex Saab , el colombiano que mantuvo una estrecha relación con Nicolás Maduro y fue ministro en Venezuela hasta hace poco. Arrestado en Cabo Verde en 2020 y luego recluido en Estados Unidos por cargos de soborno, Saab participó en un intercambio de prisioneros para la liberación de estadounidenses retenidos en Venezuela en 2023. Según algunos informes, Saab se encuentra actualmente detenido en Caracas.

Al ser preguntado sobre esa relación, el candidato niega cualquier irregularidad y no elude el tema. “La última vez que hablamos fue hace seis años”, explicó en una entrevista con AQ . De La Espriella también afirmó que la relación profesional se dio cuando Saab vivía en su natal Barranquilla, antes de mudarse a Venezuela. “Después de que se fue a Caracas, incluso lo reuní con los estadounidenses, pero se negó a cooperar. No lo volví a ver desde entonces”, añadió.

Aunque ha hablado abiertamente con los medios, ha mantenido una relación conflictiva con muchos periodistas. Entre 2008 y 2019, De La Espriella presentó más de 100 denuncias por injurias y calumnias, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia.

Un “pez raro”

Las advertencias sobre De La Espriella son fáciles de encontrar. “No representa una alternativa democrática”, escribió el profesor Juan David Rivero el año pasado, cuando el nombre de De La Espriella empezó a cobrar relevancia pública. “Representa, por el contrario, un peligro latente para el futuro de nuestras libertades”, añadió Rivero, partidario del candidato de izquierda Iván Cepeda, en su artículo. Otros han expresado advertencias más directas. Su compañero candidato, Sergio Fajardo, escribió a De La Espriella en X: “Si llega a la presidencia, sería una calamidad para Colombia”.

Ante estas opiniones, el candidato responde con firmeza. “No soy autoritario, creo firmemente en la democracia y soy respetuoso de la Constitución colombiana y de las leyes”, declaró a AQ . “Cuando sea presidente, tendremos elecciones libres y justas, y transferiré el poder a quien resulte elegido en 2030”, añadió.

De La Espriella se describe a sí mismo como una figura peculiar en la contienda. “No soy político, sino un empresario que prosperó gracias al trabajo duro”, dijo. “Tengo creencias y principios, no ataduras. Y sé que soy un personaje extraño, pero no peligroso”, añadió.

A medida que la campaña entra en su recta final, es muy posible que la temperatura suba aún más, sobre todo si De La Espriella sigue liderando las encuestas. Pero este abogado convertido en político no parece preocupado. “Otra raya para el tigre”, es su respuesta .