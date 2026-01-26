“El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

Gregory Kent Bovino ha surgido como una de las figuras más destacadas en la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos, particularmente bajo la segunda administración del presidente Donald Trump. Según el diario The Guardian, es, sin duda, un hombre que va con los tiempos políticos, en perfecta sintonía con el lema característico del actual inquilino de la Casa Blanca

El comandante en jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ofreció una conferencia de prensa sobre el tiroteo mortal contra el enfermero Alex Pretti (37) a manos de agentes federales, ocurrido el sábado en Minneapolis.

Bovino afirmó que Pretti portaba un arma y varios cargadores de municiones, y que pretendía dañar a los agentes en el lugar de un operativo de inmigración. Respondió dos preguntas sobre el incidente, defendiendo a los efectivos y acusando a los funcionarios de Minneapolis y Minnesota de avivar las tensiones mientras los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizan su trabajo.

Bovino con miembros de su convoy en una gasolinera en Columbia Heights, Minnesota, el 13 de enero de 2026, menos de una semana después de que un agente del ICE disparara fatalmente a Renée Nicole Good en Minneapolis.

Operativos que también le costaron la vida a Renée Nicole Good, la mujer a la que un agente del ICE mató a disparos durante una operación contra la migración irregular en Minneapolis el 7 de enero. Ella también tenía 37 años de edad.

Nombrado como el “comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, la notoriedad de Bovino aumentó el año pasado tras encabezar las redadas migratorias de Los Ángeles, California, y las de Chicago.

Con la muerte de los ciudadanos norteamericanos a manos del ICE y las manifestaciones que se iniciaron tras estos hechos, se le ha visto patrullar en Minneapolis.

Debido a las muertes y a cómo las autoridades han enfrentado las protestas en esta ciudad de Minnesota, Bovino ha sido fuertemente cuestionado tanto por la intensidad del actuar de los agentes bajo su mando como por el tono en que él los defiende.

Entre sus publicaciones recientes en redes sociales, Bovino compartió un video de su respuesta durante una conferencia de prensa a un periodista que le preguntó: “¿Hay un número determinado de personas que desean arrestar antes de detener la presencia de los agentes?”.

“Hay un número”, dijo Bovino, “y es a todos”.

Además del tono agresivo, a su característica apariencia militar recientemente Bovino le agregó un abrigo largo color verde militar, con amplias solapas e insignias en los brazos y hombros. La imagen generó críticas en redes debido a su semejanza con la estética de la Alemania nazi.

“Greg Bovino vestido literalmente como si hubiera comprado un uniforme de las SS en eBay“, sostuvo el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, durante una entrevista este jueves en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Greg Bovino is walking the streets of America dressed up as a Nazi.



His uniform looks like SS garb he bought from eBay. pic.twitter.com/BXhtawRjyt — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) January 22, 2026

Pero sus críticos no apuntan a Bovino por su selección deliberada de vestuario y su corte de pelo. También lo responsabilizan de las duras tácticas del ICE durante las redadas y contra los manifestantes.

“Policía secreta, ejército privado, hombres enmascarados, gente desaparecida literalmente, falta de debido proceso, ventanas reventadas, cinturones de seguridad cortados, gente arrastrada por las calles, niños separados de sus familias, tocando las puertas de las casas para perfilar racialmente a los ciudadanos estadounidenses”, dijo Newsom en la misma entrevista.

De hecho, según BBC, Bovino figura como demandado en dos querellas en las que se acusa a sus agentes de traspasar los límites legales, incluyendo el arresto de residentes latinos basándose en su color de piel. Mientras, sus defensores afirman que el comandante está contribuyendo a sacar de las calles a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales por violencia.

Según él mismo, uno de sus mayores admiradores sería el propio Trump.

“El presidente nos llamó a todo el equipo solo para decirnos: ‘Gracias, están haciendo un buen trabajo en Los Ángeles’”, contó Bovino sobre una llamada mantenida el año pasado con el mandatario.

"El jefe Bovino es un activo para la administración Trump y está desempeñando un papel importante en hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración escrita enviada a los medios.

Wow. Greg Bovino admits he’s owned his nazi style coat since the 1990s. His admiration goes even deeper than we thought. pic.twitter.com/zzpGgNpshn — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) January 23, 2026

El jefe

Con 55 años y de ascendencia italoamericana, sus bisabuelos por parte de padre emigraron desde el sur de Italia a Pennsylvania en 1909 para trabajar en el sector minero. Adquirieron la nacionalidad estadounidense en 1927.

Con 14 años, tras el divorcio de sus padres, Bovino ingresó en la Escuela Secundaria Watauga de Boone, una ciudad de apenas 20.000 del oeste de Carolina del Norte. Allí, afirma un perfil publicado por el diario Chicago Sun-Times, consiguió hacerse un sitio como miembro del equipo de lucha libre.

La educación superior la cursó en Universidad de Carolina Occidental, donde se licenció en conservación de recursos naturales, y en la Universidad Estatal de los Apalaches, donde obtuvo una maestría en administración pública.

Ciclista escapa de más de 10 agentes del ICE en pleno centro de Chicago. Foto: Archivo

Trabajó un tiempo en el Departamento de Policía de Boone, y en 1996 dejó el cuerpo para ingresar a la Academia de la Patrulla Fronteriza.

Ya como miembro de esta agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue destinado a la estación de seguridad fronteriza de El Centro, ciudad colindante a México. Ascendió en la institución y estuvo destinado en distintas estaciones fronterizas.

En 2020 regresó a El Centro como jefe de la estación.

Bovino describe la Patrulla Fronteriza -a la que llama el “Mean Green Team” en una doble referencia al color de verde oliva de sus uniformes y a unos desengrasantes industriales- como una familia.

"La Patrulla Fronteriza ha sido la obra de mi vida y así lo diré siempre con orgullo", dijo durante uno de los episodios de un podcast que compartió en 2021 con Jason Owens, antiguo compañero de universidad que se jubiló en 2023 tras tres décadas como jefe nacional de la agencia.

Santuarios rotos

A pesar de su trayectoria de casi 30 años en la Patrulla Fronteriza, Bovino se volvió conocido para el público general el año pasado cuando, bajo las órdenes de Trump, el gobierno federal empezó a desplegar a los efectivos de la seguridad fronteriza en ciudades consideradas “santuarios” para los inmigrantes.

Durante las redadas en Los Ángeles, empezó a compartir videos de la Patrulla Fronteriza actuando, donde muestra las detenciones al ritmo de distintas canciones. Generalmente, acompaña los videos con fotos de las personas detenidas.

En Chicago encabezó una operación que duró un mes y acabó con más de 3.200 arrestos, según reportó en su momento CBS News. Agentes federales bajo su mando patrullaron barrios de mayoría latinoamericana, donde fueron captados rompiendo vidrios de automóviles y dispersando a quienes protestaban por las redadas con gases lacrimógenos.

Bovino celebró públicamente los resultados de la operación. "Ahora somos lo que yo llamo unos ‘rompe santuarios’. No hay santuarios. No habrá santuarios“, le dijo a la agencia AP. En esa misma entrevista, definió las tácticas de los funcionarios a su cargo como “ejemplares”, ante los señalamientos de líderes locales y de expertos que afirmaban que estas violaron órdenes judiciales sobre el uso de la fuerza.

Y es que su liderazgo ha sido examinado por varios tribunales federales. En noviembre, la jueza Sara Ellis emitió una orden dirigida a limitar cómo los agentes de ICE podían usar la fuerza durante los operativos en Chicago.

Agentes del ICE realizan un arresto como parte de la amplia ofensiva antimigratoria del presidente Donald Trump en Chicago, Illinois, el 26 de enero de 2025. ICE

En su fallo, Ellis dijo que Bovino había mentido al afirmar que le habían arrojado una piedra a la cabeza antes de rociar a una multitud con gas lacrimógeno. La magistrada calificó su testimonio de "simplemente no creíble“.

Al ser consultado por AP sobre el episodio, Bovino reafirmó su postura, subrayando que sus equipos usan siempre “la menor fuerza necesaria”. Y agregó: "Si hubiera tenido más gas, lo hubiera utilizado“.

Mantuvo también esa línea cuando la cadena Fox News lo entrevistó después de que Reneé Good, madre de tres hijos, muriera por los disparos de un agente de ICE en Minneapolis el 7 de enero.

"Mis respetos para el agente“, dijo Bovino, reiterando el argumento dado previamente por la secretaria Noem de que este actuó en defensa propia.

Sobre la muerte de Alex Pretti el 24 de enero, el comandante sostuvo que el enfermero habría asaltado a los agentes con una pistola en sus manos. Sin embargo, los videos del incidente muestran que el enfermero tenía un arma, pero que no la estaba utilizando.

“El hecho de que estén altamente capacitados evitó cualquier tiroteo específico contra las fuerzas del orden, así que buen trabajo por parte de nuestras fuerzas del orden al abatirlo antes de que pudiera hacerlo”, dijo Bovino en el programa “State of the Union” de CNN el domingo, defendiendo el actuar de los agentes del ICE.

De la misma forma, durante una conferencia de prensa el martes pasado, rechazó que los arrestados en las redadas de Minneapolis estén en el punto de mira de ICE por razones políticas. Enfatizó en que el objetivo sigue siendo la “eliminación de los delincuentes violentos” y que las “lagunas” en las labores policiales locales y estatales han hecho necesaria la presencia de agentes federales en la ciudad.

ICE Director Greg Bovino is seen shouting and throwing a tear gas canister at unarmed civilians near a playground in Minneapolis, where residents protest his federal agents' activity in the city. pic.twitter.com/oAELkmbOjh — MintPress News (@MintPressNews) January 22, 2026

“La seguridad pública en Minneapolis no es negociable”, agregó.

Y el miércoles las cámaras lo captaron lanzando él mismo un cartucho de gas pimienta a quienes protestaban por las operaciones migratorias en la ciudad, no sin antes advertirles: “¡Va el gas!”.

Y el comandante de la Patrulla Fronteriza sabe que cuenta con el respaldo de sus superiores.

El DHS reforzó esa postura hacia los agentes del ICE, al publicar en sus redes sociales un extracto de una entrevista de Fox News en el que se escucha a Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, decir: "Tienen inmunidad para desempeñar sus funciones y nadie –ningún funcionario de la ciudad, ningún funcionario del estado, ningún inmigrante ilegal, ningún agitador de izquierda o insurrecto doméstico– puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales".

Además, el apoyo llega desde lo más alto. “¡No teman, grandes gentes de Minnesota, el día del ajuste de cuentas y la retribución se acerca!”, escribió el presidente Trump en Truth Social.