El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori

A solo seis días de las elecciones presidenciales en Perú, Carlos Álvarez Loayza, el candidato de País para Todos, se posicionó en el segundo lugar de las preferencias de voto según distintos sondeos, solamente por detrás de la candidata Keiko Fujimori. Con esto, se proyecta para disputar el balotaje presidencial frente a la candidata de Fuerza Popular e hija del dictador peruano-japonés Alberto Fujimori.

Álvarez Loayza se ha convertido en la sorpresa de estas elecciones. Tiene una larga trayectoria como personalidad pública, pero no precisamente como político, sino como humorista. Famoso por sus imitaciones, como la realizada a la expresidenta Michelle Bachelet, y una carrera de cuatro décadas en programas cómicos de la televisión y la radio peruana.

Por ejemplo, según informó Infobae, en 1989 estrenó su primer espacio propio, Las mil y una de Carlos Álvarez, vigente hasta 1997. En 1998 asumió la conducción de la edición peruana del famoso formato de humor político, Caiga quien caiga. Entre 1999 y 2000 integró Los Álvarez en Televisión Nacional del Perú. En 2001 retomó colaboraciones con Tulio Loza y, en 2004, participó en Los Inimitables y El especial del humor junto a Jorge Benavides en Latina Televisión.

Cuando Carlos Alvarez pase a segunda vuelta y la prensa chilena , queriendo indagar en los candidatos, encuentre esto: pic.twitter.com/AojIZNjbqY — LUIIS ★ (@lapluis_) March 31, 2026

También se dedicó a la presentación de espectáculos en vivo y en 2011 encabezó el Primer Festival Internacional del Humor. Desde 2015 lideró diversos programas humorísticos, pero —luego de que en 2023 se cancelara el programa La vacuna del humor de la cadena Willax— se retiró de los espectáculos en medios tradicionales. Pasó a dedicarse al humor en redes sociales, pero terminó por anunciar su retiro definitivo de la vida artística el año pasado.

Montesinos

Así, Álvarez Loayza se afilió formalmente a País Para Todos en 2025, coincidiendo con su inscripción como candidato presidencial. Su primer registro político fue la militancia en Vamos Perú, partido al que renunció en 2021. Sin embargo, nunca ha ocupado o se ha postulado a cargos públicos, convirtiendo su postulación a la presidencia en la primera vez que podría ocupar uno.

En enero, el programa Beto A Saber dio a conocer una condena dictada en 2002 contra Álvarez, que estableció una pena de cuatro años de prisión por su participación como cómplice en un delito contra la administración pública. En el caso también estaba involucrado Vladimiro Montesinos, exjefe de inteligencia durante el régimen de Fujimori y actualmente encarcelado por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Tras la difusión del caso, el candidato reconoció el proceso judicial, pero aseguró que la Corte Suprema lo absolvió en 2007 y anuló sus antecedentes. En tanto, País para Todos respaldó su postura, señalando que una absolución definitiva no equivale a una condena.

En una entrevista dada para el programa Sin Guion, el candidato presidencial de País para Todos afirmó haber tenido una relación con Montesinos en la década de los 90, pero intentó distanciarse del régimen negando ser fujimorista.

Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente peruano Alberto Fujimori. Foto: archivo LATINO NEWS-CONTACTO PHOTO

Entre sus propuestas, Álvarez ha afirmado que Perú debería retirarse de tratados multilaterales como la integración a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que calificó de “ideologizada”. También ha afirmado que los derechos humanos no le importaban y ha apoyado la idea de imponer la pena capital a los integrantes de organizaciones delictivas extranjeras.

Simulacro de voto

De acuerdo con la última encuesta de intención de voto de la firma Ipsos, Álvarez Loayza le arrebató el segundo lugar al empresario y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del partido derechista Renovación Nacional, quien pasó al tercer lugar.

Según el simulacro de votación de la firma de investigación de mercados, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mantiene en la punta de las preferencias (13%), lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales respecto de la última encuesta..

En segundo lugar aparece el exhumorista, quien pasó del 7% al 9% de intención de voto. López Aliaga, quien en enero lideraba las encuestas, con un 8% de intención de voto.

La actual carrera presidencial de Perú se caracteriza por la multiplicidad de candidatos y la alta fragmentación entre las intenciones de votos. Con 35 postulantes a la Casa de Pizarro, a los tres primeros mencionados anteriormente les siguen el izquierdista de Juntos por Perú, Roberto Sánchez (6%), Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno (5%) y Alfonso López Chau, de Ahora Nación (4%).

Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular que lidera las encuestas de intenicón de voto. Foto: Agencia Andina

Además, según la encuesta Datum para el medio El Comercio, Keiko Fujimori se mantiene como la candidata más votada, con un respaldo del 14,5% en intención de voto a nivel nacional, seguida por Carlos Álvarez (10,9%) y Rafael López Aliaga (9,9%), mientras que un 8,7% de los electores aún no define su elección.

Los cierres de campaña

A cuatro días del fin oficial de la campaña electoral, los candidatos a la Presidencia iniciaron una carrera contrarreloj en distintas regiones para sumar votos y posicionar sus mensajes finales ante el electorado. Los postulantes desplegaron mítines, caravanas, recorridos y entrevistas.

De acuerdo con el cronograma electoral, los 35 aspirantes tienen permitido realizar actos hasta el jueves. En ese contexto, las principales figuras de la contienda han optado por cerrar sus campañas priorizando regiones donde buscan ganar terreno.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, viajó a la región San Martín como parte de su gira final. Según El Comercio, en sus actividades, apeló abiertamente al legado de su padre, en un discurso centrado en obras públicas y seguridad.

“Sé que todo este cariño también parte del recuerdo de la gratitud que tienen por Alberto Fujimori, que nos trajo la paz, que hizo las pistas, que construyó los colegios”, señaló durante una de sus intervenciones.

La candidata ofreció retomar y ampliar proyectos asociados a esa gestión. Prometió “remodelar los tres mil colegios que hizo ‘El Chino’” y construir dos mil escuelas adicionales. También planteó la construcción de un aeropuerto en la región. Fujimori tiene previsto cerrar su campaña este jueves en el distrito de Villa El Salvador, en Lima.

Rafael López Aliaga, el candidato de Renovación Popular. Foto: Agencia Andina

En tanto, Carlos Álvarez desarrolló actividades en Cajamarca. Según su equipo, acudirá el miércoles a Sullana, en Piura, y posteriormente retornará a Lima, donde cerrará su campaña en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se desplazó a Piura, donde participó en actividades proselitistas. Durante la jornada también sostuvo entrevistas con distintos medios.

Su presencia en Piura se produce días después de incidentes en Apurímac, donde fue objeto de agresiones durante un mitin, a los que respondió con insultos. En esa ocasión, un grupo de asistentes le lanzó huevos. El candidato tiene previsto cerrar su campaña el jueves en el distrito de Jesús María, en Lima.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, también estuvo en Piura, donde desarrolló actividades en el marco de lo que ha denominado la “ruta castillista”. En esa ciudad, ofreció una conferencia de prensa junto al etnocacerista Antauro Humala, su aliado político.

Su cierre de campaña se realizaría en la plaza Dos de Mayo, en Lima, un lugar simbólico para movilizaciones y concentraciones políticas.

Finalmente, Alfonso López Chau del partido de centroizquierda Ahora Nación, concentró sus actividades en la región Puno, donde encabezó mítines en localidades como Ayaviri, Azángaro e Ilave. En paralelo, sus candidatos al Congreso por Lima organizaron una caravana que recorrió distintos puntos de la capital, desde Lima Norte hasta Lima Sur.

López Chau prevé cerrar su campaña en el Cercado de Lima, aunque aún no se han precisado mayores detalles sobre el evento.