El Ejército de Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú y sus alrededores por segundo día consecutivo

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado este martes ataques con drones contra la capital de Rusia, Moscú, y sus alrededores por segunda noche consecutiva, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante la madrugada de este martes han sido derribados 17 aparatos ucranianos, entre ellos uno en la región de Moscú y trece en la adyacente región de Kaluga. A ellos se suman otros tres en Briansk.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha manifestado que los servicios de emergencia han sido enviados al lugar en el que ha caído un dron destruido por los sistemas de defensa aérea cuando iba “de camino” a la capital, sin más detalles al respecto.

El ataque, sobre el que Kiev no se ha pronunciado, tiene lugar un día después de que Rusia anunciara la interceptación de cerca de 200 aparatos aéreos no tripulados, incluidos unos 35 que se dirigían a la capital, igualmente sin pronunciarse sobre daños materiales o víctimas en la ciudad.