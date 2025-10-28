SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

El Ejército de Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú y sus alrededores por segundo día consecutivo

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que durante la madrugada de este martes han sido derribados 17 aparatos ucranianos.

Por 
Europa Press

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado este martes ataques con drones contra la capital de Rusia, Moscú, y sus alrededores por segunda noche consecutiva, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante la madrugada de este martes han sido derribados 17 aparatos ucranianos, entre ellos uno en la región de Moscú y trece en la adyacente región de Kaluga. A ellos se suman otros tres en Briansk.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha manifestado que los servicios de emergencia han sido enviados al lugar en el que ha caído un dron destruido por los sistemas de defensa aérea cuando iba “de camino” a la capital, sin más detalles al respecto.

El ataque, sobre el que Kiev no se ha pronunciado, tiene lugar un día después de que Rusia anunciara la interceptación de cerca de 200 aparatos aéreos no tripulados, incluidos unos 35 que se dirigían a la capital, igualmente sin pronunciarse sobre daños materiales o víctimas en la ciudad.

Más sobre:Guerra en UcraniaRusiaUcraniaDrones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles

La ONU, “preocupada” por el ataque israelí del domingo contra la FINUL, que protesta “enérgicamente”

Incendio en departamento de piso 12 genera evacuación de 200 residentes en edificio de Santiago Centro

Detienen a segundo implicado en el homicidio de un estudiante de 16 años ocurrido en Viña del Mar

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

4.
Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

5.
Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Servicios

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Incendio en departamento de piso 12 genera evacuación de 200 residentes en edificio de Santiago Centro

Detienen a segundo implicado en el homicidio de un estudiante de 16 años ocurrido en Viña del Mar

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei
Negocios

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Empresas chilenas expuestas a Argentina se disparan en bolsa tras triunfo de Milei

Candidatos presidenciales entregan sus propuestas para el sector agrícola en Enagro

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen
Tendencias

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

¿Colo Colo lejos de la Sudamericana? ¿La U se despide de la Libertadores? Así quedó la tabla de la Liga de Primera
El Deportivo

¿Colo Colo lejos de la Sudamericana? ¿La U se despide de la Libertadores? Así quedó la tabla de la Liga de Primera

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache

El sorpresivo análisis de Fernando Ortiz tras el empate de Colo Colo ante Limache: “Seguimos sumando”

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles
Cultura y entretención

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El Ejército de Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú y sus alrededores por segundo día consecutivo
Mundo

El Ejército de Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú y sus alrededores por segundo día consecutivo

La ONU, “preocupada” por el ataque israelí del domingo contra la FINUL, que protesta “enérgicamente”

Jamaica en alerta máxima por llegada del huracán Melissa con vientos de 280 km/h

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal