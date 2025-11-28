El jefe de Hezbolá reivindica el “derecho a responder” a Israel por el asesinato de su número dos

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, afirmó este viernes que el grupo tiene derecho a responder al asesinato por parte de Israel de su máximo responsable militar, y número dos de la formación, en un ataque perpetrado la semana pasada en los suburbios del sur de Beirut.

Haizam Ali Tabatabai resultó muerto tras un bombardeo que efectuó el ejército israelí el fin de semana pasado contra la capital del Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde hace ya un año.

“Este es un acto flagrante de agresión y un crimen atroz. Tenemos derecho a tomar represalias y determinaremos el momento oportuno”, declaró Qassem durante un discurso televisado en el que rindió homenaje a la trayectoria de Tabatabai, especialmente por su papel en la reconstrucción de la milicia y en su lucha contra Israel.

Durante su intervención, el líder de Hezbolá remarcó que el ataque contra su número dos tenía como objetivo “desmoralizar al partido para afectar su organización, gestión y distribución de tareas”, y añadió que se trata de “una gran pérdida, sin duda”, en especial por el papel que Tabatabai desempeñó como enlace entre distintos grupos de la resistencia en la región.

En su discurso, Qassem también se refirió al primer aniversario del alto el fuego, afirmando que el acuerdo “marca una nueva etapa en la que el Estado libanés asumió la responsabilidad de expulsar a Israel y desplegar al ejército”.

Para luego aseverar que: “El acuerdo se alcanzó porque perseveramos y enfrentamos al enemigo, porque presenciamos la legendaria actuación de los combatientes de la resistencia. El acuerdo se alcanzó porque somos firmes”.

“Mataron a nuestros líderes, a nuestros combatientes y a nuestro pueblo, lo destruyeron todo en un intento por acabar con la resistencia, pero fracasaron”, concluyó.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra el Líbano la tregua que se inició en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el pacto. Sin embargo, tanto Beirut como el grupo paramilitar se han mostrado críticos de estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto al fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de su despliegue.