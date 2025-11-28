BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El jefe de Hezbolá reivindica el “derecho a responder” a Israel por el asesinato de su número dos

    Naim Qassem aseguró que el grupo puede tomar represalia por lo que calificó de “crimen atroz", durante un discurso televisado en el que rindió homenaje a la trayectoria del fallecido Haizam Ali Tabatabai.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El líder de Hezbolá, Naim Qassem. Archivo Europa Press.

    El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, afirmó este viernes que el grupo tiene derecho a responder al asesinato por parte de Israel de su máximo responsable militar, y número dos de la formación, en un ataque perpetrado la semana pasada en los suburbios del sur de Beirut.

    Haizam Ali Tabatabai resultó muerto tras un bombardeo que efectuó el ejército israelí el fin de semana pasado contra la capital del Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde hace ya un año.

    “Este es un acto flagrante de agresión y un crimen atroz. Tenemos derecho a tomar represalias y determinaremos el momento oportuno”, declaró Qassem durante un discurso televisado en el que rindió homenaje a la trayectoria de Tabatabai, especialmente por su papel en la reconstrucción de la milicia y en su lucha contra Israel.

    Durante su intervención, el líder de Hezbolá remarcó que el ataque contra su número dos tenía como objetivo “desmoralizar al partido para afectar su organización, gestión y distribución de tareas”, y añadió que se trata de “una gran pérdida, sin duda”, en especial por el papel que Tabatabai desempeñó como enlace entre distintos grupos de la resistencia en la región.

    En su discurso, Qassem también se refirió al primer aniversario del alto el fuego, afirmando que el acuerdo “marca una nueva etapa en la que el Estado libanés asumió la responsabilidad de expulsar a Israel y desplegar al ejército”.

    Para luego aseverar que: “El acuerdo se alcanzó porque perseveramos y enfrentamos al enemigo, porque presenciamos la legendaria actuación de los combatientes de la resistencia. El acuerdo se alcanzó porque somos firmes”.

    “Mataron a nuestros líderes, a nuestros combatientes y a nuestro pueblo, lo destruyeron todo en un intento por acabar con la resistencia, pero fracasaron”, concluyó.

    Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra el Líbano la tregua que se inició en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el pacto. Sin embargo, tanto Beirut como el grupo paramilitar se han mostrado críticos de estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

    El alto al fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de su despliegue.

    Más sobre:HezboláIsraelNaim QassemHaizam Ali TabatabaiAsesinato

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente peruano afirma que estado de emergencia en frontera de Tacna estará vigente antes de la medianoche del viernes

    Advierten de interrupciones en vuelos comerciales: miles de aviones Airbus requieren actualización de software

    Gobierno despliega a subsecretarios de Interior y Seguridad Pública en la zona norte ante militarización de la frontera peruana por crisis migratoria

    Tras anuncio peruano de estado emergencia en la frontera: Chile y Perú conforman comité binacional de cooperación migratoria

    Trinidad y Tobago confirma que hay militares de EE.UU. desplegados para instalar un radar en un aeropuerto

    Aseguran que Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión

    Lo más leído

    1.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    2.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Servicios

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Gobierno despliega a subsecretarios de Interior y Seguridad Pública en la zona norte ante militarización de la frontera peruana por crisis migratoria
    Chile

    Gobierno despliega a subsecretarios de Interior y Seguridad Pública en la zona norte ante militarización de la frontera peruana por crisis migratoria

    Tras anuncio peruano de estado emergencia en la frontera: Chile y Perú conforman comité binacional de cooperación migratoria

    Kast y Jara presionan al gobierno para “solucionar” problema migratorio en frontera con Perú

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos
    Negocios

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos

    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump
    Tendencias

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    Cobresal desnuda la fragilidad de Colo Colo: el Cacique se desfonda y complica su ingreso a la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Cobresal desnuda la fragilidad de Colo Colo: el Cacique se desfonda y complica su ingreso a la Copa Sudamericana

    El golazo de César Munder que hunde a Colo Colo ante Cobresal

    La Roja femenina sufre en Cusco y cae ante Perú en la Liga de Naciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Pablo Ilabaca y Camilo Salinas ganan premio por banda sonora en el New York Film Award
    Cultura y entretención

    Pablo Ilabaca y Camilo Salinas ganan premio por banda sonora en el New York Film Award

    Pennywise vuelve a atacar: las imágenes del próximo capítulo de It: Bienvenidos a Derry

    “Hay que Morir Primero”: escucha lo nuevo de Sombra, el proyecto musical de Jani Dueñas

    Advierten de interrupciones en vuelos comerciales: miles de aviones Airbus requieren actualización de software
    Mundo

    Advierten de interrupciones en vuelos comerciales: miles de aviones Airbus requieren actualización de software

    El jefe de Hezbolá reivindica el “derecho a responder” a Israel por el asesinato de su número dos

    Trinidad y Tobago confirma que hay militares de EE.UU. desplegados para instalar un radar en un aeropuerto

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida