SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Donald Trump declaró el jueves que Putin había acordado abstenerse de disparar contra Kiev y otras ciudades ucranianas durante una semana debido al frío, pero no especificó cuándo expiraría ese plazo.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, junto al presidente Vladimir Putin. Foto: Archivo

    El Kremlin anunció este viernes que el presidente ruso, Vladimir Putin, había accedido a una solicitud personal del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero para crear “condiciones favorables” para las conversaciones de paz.

    Trump declaró el jueves que Putin había acordado abstenerse de disparar contra Kiev y otras ciudades ucranianas durante una semana debido al frío, pero no especificó cuándo expiraría ese plazo.

    El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió a las preguntas de los periodistas el viernes y no mencionó el clima como un factor.

    “El presidente Trump efectivamente solicitó personalmente al presidente Putin que se abstuviera de atacar Kiev durante una semana, hasta el 1 de febrero, para crear condiciones favorables para las negociaciones”, afirmó.

    Cuando se le pidió que confirmara si Putin había aceptado, Peskov respondió: “Sí, por supuesto, hubo una solicitud personal del presidente Trump”.

    No quedó claro si Peskov usaba “Kiev” para referirse únicamente a la capital, donde cientos de departamentos se quedaron sin calefacción ni electricidad tras los ataques rusos durante la guerra en Ucrania, o para referirse a todo el país, señaló Reuters.

    Kiev ha declarado que actuará recíprocamente si Moscú, que envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022, renuncia a los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

    Al comentar sobre la posible reunión de Putin con el presidente Volodymyr Zelensky y la negativa del líder ucraniano a viajar al territorio del país agresor para tal fin, Peskov declaró: “Putin no invitó proactivamente a Zelensky a ningún sitio ni le ofreció ninguna reunión... De hecho, Zelensky inició la reunión. Y, en respuesta, el presidente Putin le dijo que sí, que estábamos listos, pero solo en Moscú. Es muy importante recordar esto”.

    Zelensky ya ha declarado que es imposible, que no puede ir “a la capital de este terrorista”, y que las invitaciones a Moscú se emiten porque la otra parte “no desea una reunión, pero no puede permitirse decirlo directamente por alguna razón”.

    “Es como reunirse con Putin en Kiev. También puedo invitarlo a Kiev, dejar que venga. Lo invito públicamente, si se atreve, claro”, dijo Zelensky.

    Más sobre:UcraniaRusiaEE.UU.PutinTrumpZelenskyPeskovInviernoAtaquesFríoElectricidadMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast posterga anuncio de delegados para próxima semana en medio de presión de partidos por más equilibrios

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    Violenta noche en la RM: hombre muere tras balacera en Estación Central y se suma a homicidios en La Vega y La Pintana

    Trump anunciará hoy su candidato a presidir la Fed, con Kevin Warsh como gran favorito

    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?

    Lo más leído

    1.
    Trump declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia aranceles para países que le vendan petróleo

    Trump declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia aranceles para países que le vendan petróleo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Kast posterga anuncio de delegados para próxima semana en medio de presión de partidos por más equilibrios
    Chile

    Kast posterga anuncio de delegados para próxima semana en medio de presión de partidos por más equilibrios

    Violenta noche en la RM: hombre muere tras balacera en Estación Central y se suma a homicidios en La Vega y La Pintana

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Trump anunciará hoy su candidato a presidir la Fed, con Kevin Warsh como gran favorito
    Negocios

    Trump anunciará hoy su candidato a presidir la Fed, con Kevin Warsh como gran favorito

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012

    Desempleo baja a 8% y creación de puestos de trabajo anota su mayor alza en 14 meses, pero sostenida por la informalidad

    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?
    Tendencias

    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?

    Review del Samsung Galaxy XCover7: un teléfono hecho para el sector industrial

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español
    El Deportivo

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    Séptimo entre los 10 de Sudamérica: el fuerte retroceso del campeonato chileno en prestigioso ranking de ligas

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero
    Mundo

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    Senado de EE.UU. logra acuerdo para evitar cierre del gobierno ante el debate por las redadas en Minnesota

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan