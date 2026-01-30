El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

El Kremlin anunció este viernes que el presidente ruso, Vladimir Putin, había accedido a una solicitud personal del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero para crear “condiciones favorables” para las conversaciones de paz.

Trump declaró el jueves que Putin había acordado abstenerse de disparar contra Kiev y otras ciudades ucranianas durante una semana debido al frío, pero no especificó cuándo expiraría ese plazo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió a las preguntas de los periodistas el viernes y no mencionó el clima como un factor.

⚡️BREAKING: Peskov said, that Russia agreed to refrain from strikes on Ukraine until February 1 at Trump’s request — “to create favorable conditions for negotiations.”



Earlier, U.S. President Donald Trump said he had personally asked Vladimir Putin not to strike Kyiv and other… pic.twitter.com/cMudLOrSTR — NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2026

“El presidente Trump efectivamente solicitó personalmente al presidente Putin que se abstuviera de atacar Kiev durante una semana, hasta el 1 de febrero, para crear condiciones favorables para las negociaciones”, afirmó.

Cuando se le pidió que confirmara si Putin había aceptado, Peskov respondió: “Sí, por supuesto, hubo una solicitud personal del presidente Trump”.

No quedó claro si Peskov usaba “Kiev” para referirse únicamente a la capital, donde cientos de departamentos se quedaron sin calefacción ni electricidad tras los ataques rusos durante la guerra en Ucrania, o para referirse a todo el país, señaló Reuters.

Kiev ha declarado que actuará recíprocamente si Moscú, que envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022, renuncia a los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

Trump says Putin agreed to not fire on Kyiv for a week during cold https://t.co/1x0YBERf2M https://t.co/1x0YBERf2M — Reuters (@Reuters) January 30, 2026

Al comentar sobre la posible reunión de Putin con el presidente Volodymyr Zelensky y la negativa del líder ucraniano a viajar al territorio del país agresor para tal fin, Peskov declaró: “Putin no invitó proactivamente a Zelensky a ningún sitio ni le ofreció ninguna reunión... De hecho, Zelensky inició la reunión. Y, en respuesta, el presidente Putin le dijo que sí, que estábamos listos, pero solo en Moscú. Es muy importante recordar esto”.

Zelensky ya ha declarado que es imposible, que no puede ir “a la capital de este terrorista”, y que las invitaciones a Moscú se emiten porque la otra parte “no desea una reunión, pero no puede permitirse decirlo directamente por alguna razón”.

“Es como reunirse con Putin en Kiev. También puedo invitarlo a Kiev, dejar que venga. Lo invito públicamente, si se atreve, claro”, dijo Zelensky.