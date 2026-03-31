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    El Kremlin duda de la tregua de Pascua propuesta por Zelenski: “Que tome las decisiones adecuadas para la paz”

    “Zelenski debe asumir su responsabilidad y tomar las decisiones adecuadas para que podamos avanzar hacia la paz, no hacia una tregua”, expresó el portavoz del Kremlin.

    Por 
    Europa Press

    El Kremlin ha puesto en duda este martes la tregua de Pascua propuesta en la víspera por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien le ha afeado no haber tomado durante estos años las “decisiones adecuadas” para alcanzar la paz.

    “Zelenski debe asumir su responsabilidad y tomar las decisiones adecuadas para que podamos avanzar hacia la paz, no hacia una tregua”, ha indicado Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha cuestionado que el presidente ucraniano haya realmente formulado una iniciativa de alto el fuego.

    Peskov ha señalado que “el régimen de Kiev necesita desesperadamente un alto el fuego” debido a que la situación en el frente está siendo dominada por las tropas rusas, según también informes de Inteligencia extranjera, ha dicho.

    “La dinámica en las líneas del frente (...) indica que las tropas rusas están avanzando -más rápido en algunos lugares, más lento en otros- a lo largo de toda la línea del frente”, ha destacado el portavoz presidencial, según recoge Interfax.

    Peskov ha concluido este asunto instando una vez más a Zelenski a “tomar una decisión adecuada” para poner fin a la guerra, que a medida que pase el tiempo “tendrá un precio más alto”, tal y como ya se ha encargado de reiterar, ha dicho, el presidente Vladimir Putin.

    En otro orden de cosas, el portavoz del Kremlin ha advertido de que Rusia toma nota y “tomará las medidas adecuadas” en respuesta a los países europeos que avalen el uso de su espacio aéreo para los ataques de drones ucranianos contra territorio ruso.

    “Si se pone el espacio aéreo a disposición de actividades terroristas hostiles contra Rusia, esto nos obliga a sacar las conclusiones pertinentes y a tomar las medidas adecuadas”, ha avisado.

    Más sobre:RusiaUcraniaPascuaTregua

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