    Mundo

    El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de Estados Unidos

    "Tanto Rusia como China han sido mencionadas en este sentido. Ni Rusia ni China han llevado a cabo pruebas nucleares”, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    El Kremlin ha negado este miércoles que Rusia o China hayan llevado a cabo pruebas nucleares durante los últimos años, tras las acusaciones vertidas por Estados Unidos contra Pekín por un supuesto ensayo subterráneo llevado a cabo en junio de 2020, unas afirmaciones ya rechazadas por el gigante asiático.

    “Hemos escuchado muchas referencias a ciertas pruebas. Tanto Rusia como China han sido mencionadas en este sentido. Ni Rusia ni China han llevado a cabo pruebas nucleares”, ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha recogido la agencia rusa de noticias, Interfax, después de que Washington apuntara a que Moscú habría realizado ensayos, sin más especificaciones.

    Las palabras de Peskov han llegado después de que Estados Unidos haya dado nuevos detalles sobre sus acusaciones contra China y haya insistido en la necesidad de que el gigante asiático se sume a un proceso de conversaciones sobre desnuclearización, tras la expiración del Nuevo START entre Washington y Moscú.

    Estados Unidos ha afirmado en varias ocasiones que podría retomar sus ensayos nucleares en respuesta a estas presuntas actividades por parte de Rusia y China, que han negado las acusaciones y han sostenido que Washington las usa para justificar su intención de volver a llevar a cabo este tipo de pruebas.

    Ni Estados Unidos, ni Rusia ni China han llevado a cabo ensayos nucleares desde 1996, cuando lo hizo Pekín. Moscú lo hizo en 1990 y Estados Unidos en 1992. Las tensiones han ido al alza a causa de la expiración a principios de febrero del Nuevo START, lo que deja al mundo por primera vez en más de cinco décadas sin un tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia.

    Rusia pide a Estados Unidos "sentido común" y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que "están en su legítimo derecho", pero "otra cosa es que tenga mérito"

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: "Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos"

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: "Las reuniones fueron realmente difíciles"

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Lo más leído

    1.
    Chilenos figuran entre los 50.000 militares con doble nacionalidad en el Ejército israelí durante guerra en Gaza

    Chilenos figuran entre los 50.000 militares con doble nacionalidad en el Ejército israelí durante guerra en Gaza

    2.
    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    3.
    Tras destitución de José Jerí: nuevo presidente de Perú saldrá de entre cuatro congresistas

    Tras destitución de José Jerí: nuevo presidente de Perú saldrá de entre cuatro congresistas

    4.
    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: "Las reuniones fueron realmente difíciles"

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    5.
    El regreso del Grupo Wagner: ahora estaría saboteando a Europa

    El regreso del Grupo Wagner: ahora estaría saboteando a Europa

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 "mató" a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que "están en su legítimo derecho", pero "otra cosa es que tenga mérito"

    Con foco en emergencias y migración: Ramos y Pavez concretan cita bilateral de traspaso de la Subsecretaría del Interior

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”
    Negocios

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: "Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos"

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Fondos institucionales extranjeros suman más de US$1.758 millones en acciones chilenas y lideran SQM, Latam y BCI

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1
    El Deportivo

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

    La débil defensa de Benfica a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo de Real Madrid

    La drástica decisión de Jaime García tras la derrota de Huachipato ante Carabobo en la Copa Libertadores

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el "setup" perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 "mató" a los videojuegos de fútbol

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba
    Mundo

    Rusia pide a Estados Unidos "sentido común" y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: "Las reuniones fueron realmente difíciles"

    El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de Estados Unidos

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard
    Paula

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo