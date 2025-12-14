VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El partido oficialista de Honduras rechaza el resultado de las elecciones presidenciales y llama al pueblo a las calles

    Libertad y Refundación (LIBRE) anunció que no otorgará reconocimiento político al "régimen entrante" tras las votaciones del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados aún no son publicados.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen
    Imagen @PartidoLibre en X

    El partido Libertad y Refundación (LIBRE), de la candidata presidencial Rixi Moncada, anunció este sábado que no otorgará reconocimiento político al “régimen entrante” tras las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados oficiales aún no son publicados, e instó al pueblo hondureño a salir a las calles para “luchar contra el fraude”.

    En medio de un “desastre” de recuento tras dos semanas sin conocer al ganador, LIBRE afirmó que “las elecciones generales no fueron una competencia entre proyectos de país, sino una operación encubierta de restauración del bipartidismo”.

    Ante ello, resolvió “no reconocer el resultado electoral divulgado y proclamado por el CNE (Consejo Nacional Electoral), por estar viciado de injerencia estadounidense y oligárquica”, como explica un manifiesto elaborado tras una asamblea extraordinaria del partido celebrada esta jornada.

    De la misma forma, la formación política denunció “una operación continental de miedo ideológico” que llevó al pueblo hondureño a “decidir bajo condiciones concretas de coacción, miedo y manipulación”.

    Lo que a su juicio incluye las amenazas a familias receptoras de remesas, una “guerra mediática sin precedentes” y la ”intervención abierta de actores extranjeros”, entre otros.

    Ante esto, LIBRE aseguró que: “no concederá legitimidad política ni moral al Gobierno surgido de este proceso fraudulento” y se declaró en oposición firme, ética y popular, llamando al pueblo a las calles “para exigir voto por voto, acta por acta, y respaldar las luchas contra el fraude electoral”.

    La determinación del partido oficialista llega después de que el ejecutivo hondureño denunciara la interferencia del gobierno de Donald Trump, en las reñidas elecciones presidenciales que tuvieron lugar a finales de noviembre, sin que de momento se hayan publicado los resultados oficiales.

    Una intervención por parte de Estados Unidos a la que LIBRE también hizo referencia este sábado en términos de “golpe electoral promovido desde Washington”.

    Todo esto apenas unos días después de que la presidenta saliente, Xiomara Castro, condenase la intromisión de la Casa Blanca en los últimos comicios del país latinoamericano.

    “Violó el principio más sagrado de nuestra Constitución: la soberanía reside en el pueblo, exclusivamente en el pueblo hondureño”, afirmó la mandataria.

    Al mismo tiempo, el CNE se prepara para iniciar la revisión de las 2.773 actas que presentan incoherencias, un procedimiento clave para dilucidar el resultado de los comicios en que el candidato más votado se convierte automáticamente en presidente del país.

    Los datos oficiales publicados sitúan al ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 % por delante de Salvador Nasralla (Partido Liberal), quien tiene un cercano 39,20 %, después de haberse realizado el 99,4 % del escrutinio.

    Más sobre:HondurasLIBREElecciones presidencialesRechazo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

    Balacera en las afueras del metro Parque O’Higgins tras robo en farmacia deja un herido y cinco detenidos

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Estados Unidos: Al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron gravemente heridas en tiroteo en la Universidad de Brown

    Joseph Kosinski, director de F1: “A Brad Pitt le encantaría volver si podemos crear una historia digna de ser contada”

    Lo más leído

    1.
    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    2.
    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    3.
    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    4.
    Bryan Stern, el veterano de fuerzas especiales que rescató a Machado, le rogó que no regresara a Venezuela

    Bryan Stern, el veterano de fuerzas especiales que rescató a Machado, le rogó que no regresara a Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña
    Chile

    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

    Balacera en las afueras del metro Parque O’Higgins tras robo en farmacia deja un herido y cinco detenidos

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Back to the Future
    Negocios

    Back to the Future

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

    El Grupo K, dueño de tiendas MK, espera un repunte inmobiliario a partir de 2026

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Con la Brujita Verón junto a los hinchas: Estudiantes vence en los penales a Racing y es campeón del fútbol argentino
    El Deportivo

    Con la Brujita Verón junto a los hinchas: Estudiantes vence en los penales a Racing y es campeón del fútbol argentino

    Los mejores de 2025: Coquimbo Unido, Palavecino y Charles Aránguiz se llevan los aplausos y Colo Colo, los reproches

    Cuando Elías Figueroa pasó a ser Dios en Brasil: los 50 años del Gol Iluminado

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”
    Cultura y entretención

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Joseph Kosinski, director de F1: “A Brad Pitt le encantaría volver si podemos crear una historia digna de ser contada”

    El partido oficialista de Honduras rechaza el resultado de las elecciones presidenciales y llama al pueblo a las calles
    Mundo

    El partido oficialista de Honduras rechaza el resultado de las elecciones presidenciales y llama al pueblo a las calles

    Estados Unidos: Al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron gravemente heridas en tiroteo en la Universidad de Brown

    Liberan a estudiante chileno que estuvo cuatro meses detenido en EE.UU. tras ser puesto bajo custodia del ICE

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas