El partido oficialista de Honduras rechaza el resultado de las elecciones presidenciales y llama al pueblo a las calles

El partido Libertad y Refundación (LIBRE), de la candidata presidencial Rixi Moncada, anunció este sábado que no otorgará reconocimiento político al “régimen entrante” tras las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados oficiales aún no son publicados, e instó al pueblo hondureño a salir a las calles para “luchar contra el fraude”.

En medio de un “desastre” de recuento tras dos semanas sin conocer al ganador, LIBRE afirmó que “las elecciones generales no fueron una competencia entre proyectos de país, sino una operación encubierta de restauración del bipartidismo”.

Ante ello, resolvió “no reconocer el resultado electoral divulgado y proclamado por el CNE (Consejo Nacional Electoral), por estar viciado de injerencia estadounidense y oligárquica”, como explica un manifiesto elaborado tras una asamblea extraordinaria del partido celebrada esta jornada.

De la misma forma, la formación política denunció “una operación continental de miedo ideológico” que llevó al pueblo hondureño a “decidir bajo condiciones concretas de coacción, miedo y manipulación”.

Lo que a su juicio incluye las amenazas a familias receptoras de remesas, una “guerra mediática sin precedentes” y la ”intervención abierta de actores extranjeros”, entre otros.

MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD NACIONAL



“LIBRE es un Partido que defiende la dignidad nacional, la soberanía de la Patria y la autodeterminación de los pueblos; y condena con vehemencia la injerencia extranjera y el intervencionismo de Estados Unidos”. pic.twitter.com/WMi14uj4x2 — Partido Libre (@PartidoLibre) December 14, 2025

Ante esto, LIBRE aseguró que: “no concederá legitimidad política ni moral al Gobierno surgido de este proceso fraudulento” y se declaró en oposición firme, ética y popular, llamando al pueblo a las calles “para exigir voto por voto, acta por acta, y respaldar las luchas contra el fraude electoral”.

La determinación del partido oficialista llega después de que el ejecutivo hondureño denunciara la interferencia del gobierno de Donald Trump, en las reñidas elecciones presidenciales que tuvieron lugar a finales de noviembre, sin que de momento se hayan publicado los resultados oficiales.

Una intervención por parte de Estados Unidos a la que LIBRE también hizo referencia este sábado en términos de “golpe electoral promovido desde Washington”.

Todo esto apenas unos días después de que la presidenta saliente, Xiomara Castro, condenase la intromisión de la Casa Blanca en los últimos comicios del país latinoamericano.

“Violó el principio más sagrado de nuestra Constitución: la soberanía reside en el pueblo, exclusivamente en el pueblo hondureño”, afirmó la mandataria.

Al mismo tiempo, el CNE se prepara para iniciar la revisión de las 2.773 actas que presentan incoherencias, un procedimiento clave para dilucidar el resultado de los comicios en que el candidato más votado se convierte automáticamente en presidente del país.

Los datos oficiales publicados sitúan al ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 % por delante de Salvador Nasralla (Partido Liberal), quien tiene un cercano 39,20 %, después de haberse realizado el 99,4 % del escrutinio.