El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha pedido este lunes perdón a las autoridades norcoreanas por el despliegue de drones y el lanzamiento de folletos con propaganda a lo largo de la frontera, unas acciones que considera que han contribuido a un aumento de la tensión entre los dos países.

Durante un encuentro con los miembros del Gabinete, Lee ha recordado que tres personas han sido ya procesadas por hacer uso de estos drones, que han sido desplegados hacia el otro lado de la frontera intercoreana entre los meses de septiembre y enero, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Los tres implicados son un estudiante, un trabajador del Servicio Nacional de Inteligencia y un miembro del Ejército. “Aunque estos actos no han salido del Gobierno, quiero expresar mi arrepentimiento a la parte norcoreana por la tensión militar innecesaria que esto ha provocado”, ha lamentado.

El presidente ya había criticado anteriormente las incursiones de drones, que han tenido lugar en varias ocasiones durante los últimos meses, pero esta es la primera vez que expresa su arrepentimiento de forma directa a Pyongyang. En este sentido, ha recalcado que los civiles “tiene prohibido involucrarse en acciones que puedan provocar a las autoridades norcoreanas”.

“Es lamentable que algunos individuos hayan perpetrado actos tan provocativos hacia Corea del Norte. Son inaceptables”, ha alertado, al tiempo que ha subrayado que la población de zonas fronterizas se encuentra preocupada por estos incidentes". “Tenemos que pensar a quién beneficia realmente este tipo de acciones”, ha añadido.

Ya el pasado mes de diciembre Lee sopesó la posibilidad de disculparse y describió las relaciones entre los dos países como “muy herméticas”. Es por ello que, desde entonces, ha recalcado que es necesario introducir medidas para “generar confianza” entre las partes y poder así reabrir los canales de comunicación.