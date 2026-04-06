SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    El presidente ya había criticado anteriormente las incursiones de drones, que han tenido lugar en varias ocasiones durante los últimos meses.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

    El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha pedido este lunes perdón a las autoridades norcoreanas por el despliegue de drones y el lanzamiento de folletos con propaganda a lo largo de la frontera, unas acciones que considera que han contribuido a un aumento de la tensión entre los dos países.

    Durante un encuentro con los miembros del Gabinete, Lee ha recordado que tres personas han sido ya procesadas por hacer uso de estos drones, que han sido desplegados hacia el otro lado de la frontera intercoreana entre los meses de septiembre y enero, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

    Los tres implicados son un estudiante, un trabajador del Servicio Nacional de Inteligencia y un miembro del Ejército. “Aunque estos actos no han salido del Gobierno, quiero expresar mi arrepentimiento a la parte norcoreana por la tensión militar innecesaria que esto ha provocado”, ha lamentado.

    El presidente ya había criticado anteriormente las incursiones de drones, que han tenido lugar en varias ocasiones durante los últimos meses, pero esta es la primera vez que expresa su arrepentimiento de forma directa a Pyongyang. En este sentido, ha recalcado que los civiles “tiene prohibido involucrarse en acciones que puedan provocar a las autoridades norcoreanas”.

    “Es lamentable que algunos individuos hayan perpetrado actos tan provocativos hacia Corea del Norte. Son inaceptables”, ha alertado, al tiempo que ha subrayado que la población de zonas fronterizas se encuentra preocupada por estos incidentes". “Tenemos que pensar a quién beneficia realmente este tipo de acciones”, ha añadido.

    Ya el pasado mes de diciembre Lee sopesó la posibilidad de disculparse y describió las relaciones entre los dos países como “muy herméticas”. Es por ello que, desde entonces, ha recalcado que es necesario introducir medidas para “generar confianza” entre las partes y poder así reabrir los canales de comunicación.

    Más sobre:Corea del SurCorea del NorteEjércitoDrones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    Baja rotación laboral: solo 26% de los trabajadores lleva menos de un año con su actual empleador

    La hora de Cerna: director de la PDI llega a la Cámara a enfrentar polémica con Steinert por remoción de prefecta (r) Peña

    Diputado Orrego (RN): “No hago ninguna autocrítica por haber sido sancionado, me parece absolutamente irrelevante”

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    La hora de Cerna: director de la PDI llega a la Cámara a enfrentar polémica con Steinert por remoción de prefecta (r) Peña
    Chile

    La hora de Cerna: director de la PDI llega a la Cámara a enfrentar polémica con Steinert por remoción de prefecta (r) Peña

    Diputado Orrego (RN): “No hago ninguna autocrítica por haber sido sancionado, me parece absolutamente irrelevante”

    Megaproyecto de Kast tendrá su primera batalla legislativa cuando ingrese por la Cámara el martes

    Baja rotación laboral: solo 26% de los trabajadores lleva menos de un año con su actual empleador
    Negocios

    Baja rotación laboral: solo 26% de los trabajadores lleva menos de un año con su actual empleador

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio
    Tendencias

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad
    Cultura y entretención

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua