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    El primer ministro libanés advierte a Guterres del “riesgo de anexión” del sur de su país por parte de Israel

    En una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, Nawaf Salam se refirió a la “repetidas amenazas de los responsables israelíes de ocupar y, potencialmente, anexionar la zona al sur del Litani".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El primer ministro libanés, Nawaf Salam, recibe al secretario general de la ONU, António Guterres. Foto: Europa Press/Contacto/Bilal Jawich.

    El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, advirtió del “riesgo de anexión” que enfrenta el sur de su país por parte de Israel, durante una conversación telefónica que sostuvo este jueves con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

    En esta, el jefe del Ejecutivo se refirió a las “repetidas amenazas de los responsables israelíes de ocupar y, potencialmente, anexionar la zona al sur del Litani”, denunciando además que Israel destruyó “la mayoría” de los puentes que conectan las comunidades a un lado del río con el resto del territorio libanés.

    Por su parte, Guterres aseguró que “estas acciones y declaraciones, bajo cualquier denominación, ya sea cinturón de seguridad o zona de amortiguación, constituyen un asunto muy grave que amenaza la soberanía de Líbano, la integridad de su territorio y los derechos de su pueblo”.

    Para luego agregar que “están en completa contradicción con el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y la Carta de las Naciones Unidas”, según un comunicado difundido por la agencia de noticias libanesa NNA.

    Salam, quien fue juez y presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también denunció “las operaciones de desplazamiento masivo (...) al sur del Litani, acompañadas de la invasión diaria de tierras, la demolición de viviendas y, en ocasiones, su derribo total con excavadoras, lo que sugiere que a los civiles no se les permitirá regresar a sus hogares en un corto plazo”.

    Por su parte, el ministro de Información de Líbano, Paul Morcos, dio a conocer este mismo jueves que las autoridades decidieron “recurrir de forma inmediata” ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para frenar la “amenaza” que supone la ofensiva de Israel contra la “soberanía” libanesa.

    Más de 1.100 personas han muerto y al menos 3.200 fueron heridas a causa de los ataques del Ejército de Israel sobre Líbano desde el pasado 2 de marzo, fecha en que el partido-milicia chií Hezbolá retomó sus atentados contra territorio israelí, en respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

    A esto se suman más de un millón de libaneses que se han visto obligados a abandonar sus hogares por la misma causa.

    Más sobre:LíbanoNawaf SalamONUAntónio GuterresIsraelAnexiónMundo

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