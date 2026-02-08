El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral
El exministro logró el 66,8% de los votos frente al 33,20% del líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura. La elección marca el regreso de un mandatario de izquierda al Palacio de Belém después de dos décadas.
El candidato respaldado por la izquierda, António José Seguro, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con un 66,80% de los votos, frente al 33,20% obtenido por André Ventura, el líder del partido de extrema derecha Chega, como se dio a conocer una vez completado el 99,17% del escrutinio.
Los resultados oficiales, publicados por el Ministerio de la Administración Interna del Gobierno portugués incluyen además una participación del 50,96%, junto con la cantidad de votos en blanco (3,15%) y nulos (1,75%) que se obtuvieron en el balotaje presidencial luso.
La victoria del exministro socialista de 63 años fija el regreso de un presidente de izquierda al Palacio de Belém después de dos décadas y representa un freno al avance de la extrema derecha en el país europeo.
La jornada electoral estuvo marcada por un temporal de lluvia que afecta gravemente al país y que incluso suscitó peticiones de aplazamiento del proceso de votación.
En 20 localidades afectadas por las inundaciones, que representan aproximadamente un 0,3% del censo electoral, se postergó la votación hasta el 15 de febrero.
Sin embargo, pese a las dificultades meteorológicas, la participación superó las expectativas, desafiando los temores de que vaticinios sobre un posible triunfo de Ventura pudieran desmovilizar al votante favorable a Seguro.
Más de 11 millones de electores estaban llamados a las urnas después de la votación en primera vuelta del 18 de enero pasado, cuando Seguro logró un 31,11% de votos y Ventura un 23,52%.
