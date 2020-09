El último libro de Bob Woodward pone en aprietos a Donald Trump

“Tiene que haber calma. No quieres que salte arriba y abajo gritando ‘¡habrá grandes muertes!’, causando algunos problemas muy serios al país. Los únicos que pensaron que era malo fueron los medios de comunicación falsos, porque lo toman e intentan decirlo de cierta manera”, respondió este jueves Donald Trump en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, tras ser cuestionado por haber supuestamente mentido sobre la amenaza que representaba el coronavirus al inicio de la pandemia, tal como apunta Bob Woodward en su nuevo libro Rage, basado en una serie de entrevistas, incluido el propio Mandatario. “Lo hice por curiosidad, porque le tengo respeto y me preguntaba si alguien así puede escribir bien, no creo que pueda, pero veamos qué pasa”, dijo Trump sobre la decisión de hablar con el periodista en reiteradas ocasiones.

“Bob Woodward tuvo mis respuestas durante muchos meses. Si pensaba que eran tan malas o peligrosas, ¿por qué no las denunció de inmediato en un esfuerzo por salvar vidas? ¿No tenía la obligación de hacerlo? No, porque sabía que eran respuestas buenas y adecuadas. ¡Tranquilo, sin pánico!”, tuiteó unas horas antes el Mandatario.

Ganador de dos premios Pulitzer, Bob Woodward es probablemente el periodista de investigación más famoso del mundo. Fue el caso Watergate -que derivó en la renuncia de Richard Nixon en 1974- con el que alcanzó enorme notoriedad y luego ha escrito libros durante prácticamente cada administración estadounidense. Rage -que será publicado el martes por la editorial Simon & Schuster- está basado en cerca de 17 entrevistas realizadas al gobernante en un período de siete meses. En palabras de Woodward, el libro “nació de la necesidad de mirar de nuevo, y a mayor profundidad, el equipo de seguridad nacional que construyó dos meses después de haber sido elegido en 2016”, según recoge The New York Times. Aunque el autor se reserva el nombre de sus fuentes, afirma que “se basó en cientos de horas de entrevistas con participantes y testigos de primera mano de estos eventos”.

“Los Presidentes son el Poder Ejecutivo. Hay un deber de advertir, escuchar, planificar y cuidar”, escribe Woodward en su último libro.

El periodista señala que el Mandatario republicano calificó a algunos generales como “tontos” por su apoyo incondicional a los aliados de Estados Unidos. “Les preocupan más sus alianzas que los acuerdos comerciales”, habría dicho Trump en una reunión de 2017 con Peter Navarro, su asesor comercial.

Otro de los temas centrales de Rage es el racismo. El 19 de junio, Woodward le habría dicho a Trump que ambos eran hombres blancos de la misma generación y que habían crecido en un ambiente privilegiado, insinuando que tenían la responsabilidad de reflexionar para “entender la rabia y el dolor” que sienten los afroamericanos. “No, realmente te lo has tragado todo. Escucha lo que estás diciendo. No, yo no siento eso en absoluto”, habría contestado el Jefe de Estado en tono de burla. Tres días después, Trump le reconoció a Woodward que creía que sí había racismo en EE.UU., pero “probablemente menos que en la mayoría de los sitios” del mundo.

“Siempre quise restarle importancia”

Las revelaciones más fuertes tienen que ver con el coronavirus. En una conversación con Woodward en febrero pasado, justo al inicio de la pandemia, el mandatario dijo que el virus era “algo mortal” y que “solo se respira el aire y así es como se transmite. Es muy delicado, también es más mortal que la gripe más agotadora”, incluso cuando salía en público diciendo lo contrario.

El 19 de marzo, Trump admitió ante el reconocido reportero que había minimizado el virus frente a la evidencia existente hasta ese momento. “Siempre quise restarle importancia. Todavía me gusta minimizarlo, porque no quiero crear pánico”, dijo el Presidente estadounidense.

Según The Washington Post, el asesor de Seguridad Nacional, Robert C. O’Brien, le habría advertido a Trump el 28 de enero que la pandemia se convertiría “en la mayor amenaza a la seguridad nacional” que enfrentaría su Presidencia. Trump dijo más tarde que no recordaba haber recibido tal advertencia.

El libro de Woodward se suma así a la lista de textos reveladores sobre la gestión de Donald Trump, que se juega la reelección en noviembre.

El demócrata Joe Biden criticó a su contrincante tras enterarse de la declaraciones sobre el Covid-19, señalando que Trump había “fallado en hacer su trabajo a propósito”.

“Donald Trump dijo que no quería decir la verdad y crear pánico. Entonces no hizo nada y creó un desastre”, tuiteó este jueves el candidato demócrata.