Elecciones: cómo votaron los pacientes con Covid-19 en plena pandemia

Dos de cada tres países que debían celebrar elecciones este año decidieron posponerlas debido a la pandemia de coronavirus, y al menos 54 territorios optaron por celebrar sus comicios de acuerdo a su plan original a pesar de las preocupaciones relacionadas con el Covid-19, según un estudio del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).

Así, pese a que territorios como Hong Kong, por distintos motivos, decidieron retrasar en un año sus comicios, otros tanto han tenido que enfrentar el desafío de ejecutar elecciones en medio de una pandemia. Y las preocupaciones no son solo cómo asegurar la correcta sanitización de las urnas y el cumplimiento de la distancia social, sino que también figura el desafío de cómo asegurar el voto de los pacientes con Covid-19. Algunos países han optado incluso por dejarlos fuera del proceso electoral.

Corea del Sur celebró elecciones legislativas el 15 de abril y, paradójicamente, fue el evento electoral con la mayor participación en 28 años: 66,2%. Estas elecciones se convirtieron en ejemplo sobre la manera de asegurar que la pandemia no fuera un impedimento para que todos quienes estuvieran habilitados para votar pudieran hacerlo.

Ciudadanos surcoreanos, con máscaras médicas y guantes de plástico, emiten sus votos en un colegio electoral de Seúl durante las elecciones generales, el 15 de abril de 2020.

Los pacientes con Covid-19 pudieron optar al “voto a domicilio” por correo, que en elecciones anteriores estaba disponible solo para personas mayores, en situación de discapacidad o en centros de detención. También pudieron votar días antes de la votación general, en el proceso de votación temprana, con estrictas medidas sanitarias. Quienes se mantenían en cuarentena por diversos motivos, pudieron sufragar luego de que la votación general hubiera terminado, el mismo día, en una urna especial ubicada al aire libre.

Entre las medidas generales, se les pidió a los votantes que se mantuvieran a un metro de distancia entre sí y votaran después de usar gel desinfectante y guantes. Se les tomó la temperatura corporal y a los que estaban con más de 37,5 grados se les pidió que emitieran su voto en una cabina especial.

Sin voto para contagiados

Algo muy diferente fue lo que se decidió en Singapur, que tuvo comicios el 10 de julio, donde pese a que el sufragio era obligatorio para 2,67 millones de personas, los pacientes con Covid-19 y los que estaban en cuarentena no pudieron hacerlo. Según los medios locales, esto afectó solo a 350 electores.

Singapurenses votando en las elecciones generales, el 10 de julio de 2020. Foto. AFP

Eso sí, quienes tuvieran 37,5 grados de fiebre o más sí pudieron votar, aunque solo durante la última hora de la votación con medidas especiales. Durante esa hora hubo menos funcionarios electorales y todos usaron equipo de protección personal. El equipo de votación y las superficies de contacto se desinfectaron después de cada votante. También se amplió el número de mesas electorales de 880 a 1.100.

Para quienes habían regresado del extranjero y cumplían cuarentena en hoteles designados, un equipo de votación móvil llevó las urnas a sus habitaciones. La participación fue la más alta desde 1997: 95,63%.

El domingo 12 de julio se celebraron elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco, justo cuando España comenzaba a experimentar un alza en sus contagios diarios de Covid-19. Ante esta situación, los cuidados para una segura jornada electoral fueron rigurosos y quienes tenían coronavirus no pudieron votar. La medida afectó a 259 ciudadanos en Galicia y casi 200 en el País Vasco.

En el País Vasco, por ejemplo, se detalló que no podían votar las personas que tuvieran un PCR positivo en los últimos 14 días o que presentaran síntomas, quienes debieron “permanecer en aislamiento, sin excepción, durante el período de tiempo indicado”, no pudiendo participar “ni en las mesas electorales, ni acudir a votar, ni mantener cualquier otra actividad presencial”. A su vez, los contactos estrechos que permanecían en cuarentena y que hubieran dado negativo en el test sí pudieron votar, aunque no pudieron ser vocales de mesa.

El protocolo indicaba que, preferiblemente, debían llevar el voto preparado desde su domicilio y debían usar mascarilla de tipo quirúrgica, mantener “en todo momento la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros y, siempre que sea posible, de dos metros” y realizar “una adecuada higiene de manos al entrar en el local electoral”. Por otro lado, se estableció un horario de menor afluencia de votantes para que éstos pudieran ejercer su voto, y el DNI no debía ser entregado a los vocales de mesa, sino que solo se debía que mostrar respetando la distancia.

Para estas elecciones en el País Vasco, el voto por correo batió récords por el temor al contagio. Las solicitudes de voto por correo se dispararon en un 140% y un poco más del 7% del censo votó de esta forma.

Sin protocolo sanitario

En Bielorrusia, que llevó a cabo elecciones el 9 de agosto en la que por quinta vez fue reelecto Alexander Lukashenko -comicios que la oposición desconoce y que han provocado masivas protestas- se dio un escenario algo distinto.

Esas elecciones no fueron planificadas como una jornada excepcional por la pandemia. Esto, porque Lukashenko ha minimizado el impacto y la severidad de la crisis sanitaria, e incluso ha sugerido que con vodka y un buen baño de sauna el virus se espanta.

Croacia, por su parte, celebró elecciones parlamentarias el 5 de julio y se permitió el voto de quienes estaban contagiados con Covid-19. Pese a que en un principio hubo un intento de la autoridad electoral de prohibirles el voto a estos pacientes, el Tribunal Constitucional revocó la medida. Así, quienes estaban infectados con coronavirus pudieron votar con la ayuda de una persona de confianza. Un miembro del comité de votación visitó los hogares de los pacientes sin entrar en contacto directo con ellos. La persona de confianza llenó la papeleta, la puso en un sobre y se la devolvió al miembro del comité. La participación disminuyó a 46% del 53% de las últimas elecciones.

Una ciudadana, con una mascarilla, llega para emitir su voto durante las elecciones parlamentarias en medio de la pandemia del nuevo coronavirus en un colegio electoral en Zagreb, Croacia, el 5 de julio de 2020. Foto: AFP

El voto por correo fue la opción para las elecciones en Polonia, que fueron pospuestas del 10 de mayo al 28 de junio. En este país se creó un sistema híbrido entre la votación convencional y por correo. Fue la primera vez que se instaló la medida del voto por correo. La participación fue de 68%.

En Sri Lanka que tuvo elecciones parlamentarias el 5 de agosto, quienes estaban en cuarentena tuvieron que votar en urnas especiales y con previo permiso del Ministerio de Salud.

Planes en preparación

Varios otros países, al igual que Chile, están preparando futuras elecciones. La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, anunció días atrás que decidió aplazar las elecciones legislativas por cuatro semanas, es decir, hasta el 17 de octubre, en parte para asegurar la salud de los votantes y candidatos, y para permitir que los partidos hicieran campaña.

La Comisión Electoral de ese país detalló que la votación por correo estaría solo disponible para las personas que tengan dificultades reales para llegar a un lugar de votación debido a su edad, enfermedad o discapacidad. La votación a distancia estaría disponible para aquellos en una casa de reposo, hospital o instalación de cuarentena. La votación por correo siempre ha sido una opción en este país, aunque para una parte limitada de la población.