Elon Musk reconoce que no logrará sus metas en plan de recortes federales

Elon Musk vive momentos dispares. Este miércoles, el CEO de Tesla fue elogiado por el presidente ruso Vladimir Putin, quien lo comparó al legendario ingeniero de cohetes soviético Sergei Korolev. Ello, mientras el propio Musk admitió que no logrará sus metas de recortes federales al mando del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en el gobierno de Donald Trump.

Las declaraciones de Putin, según la agencia AFP, llegan en un momento de acercamiento entre Rusia y Estados Unidos bajo la administración del presidente Trump, de la que Musk es una figura clave. “Saben, hay un hombre -vive en Estados Unidos-, Musk, que se podría decir está entusiasmado con Marte”, dijo el líder del Kremlin a estudiantes en una visita a la Universidad Bauman, un centro de Moscú especializado en ciencia e ingeniería.

“Estas son el tipo de personas que raramente aparecen entre la población humana, cargadas con una idea determinada. Aunque incluso hoy parezca increíble, este tipo de ideas a menudo suelen dar sus frutos al cabo de un tiempo”, agregó.

El presidente ruso Vladimir Putin comparó a Elon Musk con el legendario ingeniero de cohetes soviético Sergei Korolev.

El dirigente ruso comparó a Musk con Sergei Korolev (1907-1966), el padre del programa espacial soviético y héroe nacional ruso, que desarrolló el primer satélite Sputnik, así como Vostok 1, que puso en órbita al primer cosmonauta, Yuri Gagarin, en 1961. “Al igual que las ideas de Korolev, de nuestros pioneros, llegaron a su debido tiempo”, declaró Putin.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y el asesor más poderoso de Trump, es el fundador de SpaceX, una empresa estadounidense que lanza cohetes para la NASA y es propietaria de la red de internet por satélite Starlink.

Los elogios de Putin llegaron días después de que Musk indicara por primera vez que su Departamento de Eficiencia Gubernamental no estaba alcanzando su objetivo. Anteriormente, había declarado que su poderoso equipo de recortes presupuestarios podría reducir el presupuesto federal del próximo año fiscal en un billón de dólares, y hacerlo antes del 30 de septiembre, al final del año fiscal en curso.

Manifestantes se reúnen para una protesta frente a las instalaciones de SpaceX y Starlink en Redmond, Washington, el 26 de febrero de 2025. Foto: Archivo David Ryder

Sin embargo, en una reunión de gabinete el jueves, Musk afirmó que anticipaba que el grupo ahorraría solo unos 150.000 millones de dólares, un 85% menos que su objetivo, según reportó The New York Times.

Un nuevo análisis del periódico, no obstante, revela que incluso el objetivo mucho más pequeño de Musk probablemente no sea factible porque DOGE ha estado inflando su progreso con errores de miles de millones de dólares y haciendo conjeturas sobre gastos que podrían no producirse en absoluto.

Según el sitio web de DOGE, los ahorros se deben a una combinación de “venta de activos, cancelaciones y renegociaciones de contratos/arrendamientos, fraude y eliminación de pagos indebidos, cancelaciones de subvenciones, ahorros en intereses, cambios programáticos, ahorros regulatorios y reducciones de personal”.

El equipo, sin embargo, ha eliminado varios contratos de su historial de ingresos después de que informes desmintieran algunas de sus afirmaciones. En un caso, DOGE tuvo que revisar su contrato más grande a la baja de 8.000 millones de dólares a 8 millones de dólares después de que el proveedor del contrato explicara que los 8.000 millones de dólares que figuraban en su registro de adquisiciones probablemente eran un error administrativo, consignó la revista Fortune.

Uno de los mayores ahorros que se destacan en el “muro de recibos” de DOGE es una cifra de 1.900 millones de dólares, atribuida a la cancelación de un contrato del Departamento del Tesoro con Centennial Technologies. Sin embargo, la compañía declaró previamente a The New York Times que el acuerdo ya se había cancelado durante la administración de Joe Biden, mucho antes de que existiera DOGE. Tras la cobertura mediática, la afirmación sobre los ahorros fue retirada brevemente, según ABC, pero ha reaparecido desde entonces.

Otro error incluye un supuesto ahorro de 1.750 millones de dólares gracias a una subvención supuestamente cancelada a una organización sin fines de lucro dedicada a las vacunas, según el Times. Esta organización ha informado que ya recibió el pago completo de la subvención, lo que significa que DOGE no ahorró nada al cancelarla.

Ahora, incluso grupos que apoyan el objetivo de Musk se muestran frustrados con DOGE.

Elon Musk y su hijo junto al presidente estadounidense Donald Trump, durante la firma de una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 11 de febrero de 2025. Foto: AFP ANDREW HARNIK

“Simplemente están dando vueltas, citando en muchos casos ahorros exagerados o falsos”, declaró al Times Romina Boccia, directora de política presupuestaria y de prestaciones sociales del libertario Cato Institute. “Lo más frustrante es que coincidimos con sus objetivos. Pero los vemos fracasar en su intento de alcanzarlos”.

De hecho, Musk prometió una reducción aún mayor el año pasado. Cuando era el principal partidario de Trump durante la campaña, afirmó que podría recortar dos billones de dólares de un presupuesto federal de aproximadamente siete billones. Después de que Trump fue elegido y DOGE comenzó su trabajo, Musk redujo esa meta a un billón de dólares, recuerda el Times.

Pese al fracaso de DOGE, Trump elogió los esfuerzos del equipo durante la reunión de gabinete y le dijo a Musk: “Su gente es fantástica. De hecho, espero que se queden a largo plazo”. De hecho, The New York Times informó este miércoles que el departamento gubernamental que dirige Musk está gestionando las “visas doradas” que otorgarán residencia permanente en Estados Unidos a los inmigrantes que inviertan cinco millones de dólares en el país.

El puesto de Musk en la Casa Blanca finaliza en mayo. Está clasificado como empleado especial del gobierno y está a punto de cumplir período de 130 días en el gobierno federal. La Casa Blanca ha dicho que Musk tiene la intención de irse cuando se acabe su tiempo.

Mientras tanto, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ha estado investigando a DOGE desde el mes pasado, según Wired. Su auditoría se centra específicamente en el acceso del grupo dirigido por Musk a datos gubernamentales confidenciales.