SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

En medio de cumbre de Alaska: Zelenski dice que “en el día de las negociaciones, los rusos también están matando”

El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también enfatizó que "la guerra continúa, y eso se debe precisamente a que no hay ni una orden ni siquiera una señal de que Moscú esté preparándose para ponerle fin".

María José HalabiPor 
María José Halabi
Créditos: X

Este viernes comenzó la cumbre de Alaska, donde ambos presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron para tratar un eventual alto en fuego en Ucrania.

Donald Trump fue acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su colaborador Steve Witkoff. Por su lado, Vladimir Putin, fue acompañado por el Canciller, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior, Yuri Ushakov.

En medio de esta cumbre, el Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, publicó en redes sociales un video en el que indicó que “en el día de las negociaciones, los rusos también están matando. Y eso lo dice todo. Recientemente, hemos discutido con Estados Unidos y los europeos qué puede realmente funcionar”.

“Todos necesitamos un fin justo a la guerra. Ucrania está dispuesta a trabajar de la forma más productiva posible para poner fin a la guerra, y contamos con una postura firme de Estados Unidos”, comentó en X.

Agregó que “todo dependerá de esto: los rusos tienen en cuenta la fuerza estadounidense. Sin duda, fuerza”.

En el video, el Presidente de Ucrania enfatizó que “estoy recibiendo informes de nuestra inteligencia y diplomáticos sobre los preparativos para la reunión en Alaska, sobre lo que Putin está llevando a la mesa. También estamos recibiendo información desde las regiones de Ucrania tras los ataques rusos.

“En Sumy: un ataque ruso al mercado central. En la región de Dnipró: ataques contra ciudades e instalaciones industriales. En Zaporiyia, en la región de Jersón, en la región de Donetsk: ataques deliberados por parte de Rusia”, explicó la autoridad.

Agregó que “la guerra continúa, y eso se debe precisamente a que no hay ni una orden ni siquiera una señal de que Moscú esté preparándose para ponerle fin. Incluso el día de las negociaciones, siguen matando. Y eso dice mucho".

“Recientemente, hemos discutido con Estados Unidos y con los europeos qué puede funcionar realmente. Todos necesitamos un fin justo para esta guerra. Ucrania está lista para trabajar de la forma más productiva posible para ponerle fin a la guerra, y contamos con una posición firme por parte de Estados Unidos", comentó por medio del video.

Enfatizó que “todo dependerá de eso: los rusos tienen en cuenta la fuerza estadounidense. Que no haya dudas: la fuerza".

Zelenski informó que “seguimos coordinando con nuestros socios en Europa. Hoy hablé con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Nuestro equipo también está en contacto. La diferencia horaria con Alaska es de once horas, así que mañana comenzará temprano para todos en Europa. Estamos preparando las discusiones que se avecinan".

Sumó que “Rusia debe poner fin a la guerra que ella misma comenzó y que ha estado prolongando durante años. Las matanzas deben terminar. Se necesita una reunión de líderes, al menos con la participación de Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa. Y es precisamente en ese formato donde pueden tomarse decisiones eficaces".

“Se necesitan garantías de seguridad. Se necesita una paz duradera. Todos conocen los objetivos clave”, comentó.

Sumó que “quiero agradecer a todos los que están ayudando a lograr resultados reales. He celebrado una reunión del Estado Mayor tanto sobre la situación actual en el frente como sobre el aprovisionamiento de nuestro ejército. Y también sobre los planes a largo plazo: debe haber un ejército contratado, y la transición hacia eso debe comenzar ahora”.

Además, declaró que “el Comandante en Jefe informó sobre nuestras operaciones activas en todos los sectores, especialmente en Pokrovsk y Zaporiyia. Nuestros soldados están despejando posiciones del ocupante en la zona de Dobropilia, y eso es importante. Hay resultados”.

“La intención de Rusia era demostrar fuerza antes de Alaska, pero de hecho, para el ocupante, esto termina en su destrucción" continuó.

Zelenski agradeció “a nuestras 79ª y 82ª brigadas de asalto aéreo, que están luchando allí, en el sector de Dobropilia. El 2.º Batallón de la 92.ª Brigada de Asalto Independiente: gracias, muchachos. La 14.ª Brigada Operativa de la Guardia Nacional de Ucrania: gracias a los combatientes de Azov. También a la 32.ª Brigada Mecanizada Independiente y a la 38.ª Brigada de Infantería de Marina, que están defendiendo posiciones allí, en la región de Donetsk. ¡Estoy agradecido con todos ustedes!Mi gratitud también para los 1.º y 425.º Regimientos de Asalto“.

“Quiero destacar a nuestros guerreros en la región de Sumy, en primer lugar, a la 95.ª Brigada y al 225.º Regimiento de Asalto”, agradeció.

El Presidente de Ucrania también manifestó que “hoy celebré una reunión con nuestros diplomáticos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el equipo de la Oficina. Contamos con la diplomacia parlamentaria. Agradecí al presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, por su compromiso activo”.

“Ahora necesitamos actualizar nuestro plan de política exterior para los próximos meses. He dado instrucciones para que se realice una auditoría de nuestro trabajo con los socios en el marco de las coaliciones de defensa, las coaliciones de resiliencia y todos nuestros acuerdos. Todo debe funcionar”, siguió.

También “he ordenado que se designen personas específicas como responsables de los pasos en nuestras áreas clave: si hay un proyecto concreto con socios, debe haber una persona concreta responsable del éxito de ese proyecto”.

Informó que el “lunes, espero un informe del Gobierno sobre el plan actualizado de acciones en política exterior”.

Concluyó agradeciendo “a todos los que están con nosotros, con nuestro pueblo, con Ucrania! Agradezco a todos los que trabajan por la independencia de nuestro Estado y por nuestras posiciones firmes. ¡Gloria a Ucrania!“.

Más sobre:UcraniaEstados UnidosVolodymyr ZelenskyCumbre de AlaskaDonald Trump

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desarticulan organización dedicada al narcotráfico en Puerto Montt: ocho personas son detenidas

En Cumbre de Alaska: Canciller ruso llega con un polerón con siglas de la Unión Soviética

Fuga en cárcel de Valparaíso: Longton oficia a ministro de Justicia para informar sobre traslado de un reo

Detienen a dos sujetos en Ñuñoa que portaban elementos para cometer delitos

Vladimir Putin y Donald Trump se reúnen en Alaska para tratar un posible alto al fuego en Ucrania

Los planes chinos para Construmart

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

3.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

4.
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

5.
Gendarmería confirma fuga de tres reos desde cárcel de Valparaíso con ayuda del exterior

Gendarmería confirma fuga de tres reos desde cárcel de Valparaíso con ayuda del exterior

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Desarticulan organización dedicada al narcotráfico en Puerto Montt: ocho personas son detenidas
Chile

Desarticulan organización dedicada al narcotráfico en Puerto Montt: ocho personas son detenidas

Fuga en cárcel de Valparaíso: Longton oficia a ministro de Justicia para informar sobre traslado de un reo

Detienen a dos sujetos en Ñuñoa que portaban elementos para cometer delitos

Los planes chinos para Construmart
Negocios

Los planes chinos para Construmart

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres

Diputado del PC explica su proyecto de royalty portuario y descarta un efecto mayor en los costos de las navieras

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

Entre polémicas: Unión Española y Deportes Iquique firman un empate que no sirve
El Deportivo

Entre polémicas: Unión Española y Deportes Iquique firman un empate que no sirve

Joaquín Niemann comienza con una sólida ronda en Indianápolis y da un paso clave hacia el título del LIV Golf

La UC confirma el horario para la inauguración del Claro Arena ante Unión Española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

En Cumbre de Alaska: Canciller ruso llega con un polerón con siglas de la Unión Soviética
Mundo

En Cumbre de Alaska: Canciller ruso llega con un polerón con siglas de la Unión Soviética

En medio de cumbre de Alaska: Zelenski dice que “en el día de las negociaciones, los rusos también están matando”

Vladimir Putin y Donald Trump se reúnen en Alaska para tratar un posible alto al fuego en Ucrania

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi