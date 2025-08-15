En medio de cumbre de Alaska: Zelenski dice que “en el día de las negociaciones, los rusos también están matando”

Este viernes comenzó la cumbre de Alaska, donde ambos presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron para tratar un eventual alto en fuego en Ucrania .

Donald Trump fue acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su colaborador Steve Witkoff. Por su lado, Vladimir Putin, fue acompañado por el Canciller, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior, Yuri Ushakov.

En medio de esta cumbre, el Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, publicó en redes sociales un video en el que indicó que “ en el día de las negociaciones, los rusos también están matando. Y eso lo dice todo. Recientemente, hemos discutido con Estados Unidos y los europeos qué puede realmente funcionar”.

“Todos necesitamos un fin justo a la guerra. Ucrania está dispuesta a trabajar de la forma más productiva posible para poner fin a la guerra, y contamos con una postura firme de Estados Unidos”, comentó en X.

Agregó que “todo dependerá de esto: los rusos tienen en cuenta la fuerza estadounidense. Sin duda, fuerza”.

En el video, el Presidente de Ucrania enfatizó que “estoy recibiendo informes de nuestra inteligencia y diplomáticos sobre los preparativos para la reunión en Alaska, sobre lo que Putin está llevando a la mesa. También estamos recibiendo información desde las regiones de Ucrania tras los ataques rusos.

“En Sumy: un ataque ruso al mercado central. En la región de Dnipró: ataques contra ciudades e instalaciones industriales. En Zaporiyia, en la región de Jersón, en la región de Donetsk: ataques deliberados por parte de Rusia”, explicó la autoridad.

Agregó que “la guerra continúa, y eso se debe precisamente a que no hay ni una orden ni siquiera una señal de que Moscú esté preparándose para ponerle fin. Incluso el día de las negociaciones, siguen matando. Y eso dice mucho".

“Recientemente, hemos discutido con Estados Unidos y con los europeos qué puede funcionar realmente. Todos necesitamos un fin justo para esta guerra. Ucrania está lista para trabajar de la forma más productiva posible para ponerle fin a la guerra, y contamos con una posición firme por parte de Estados Unidos", comentó por medio del video.

Enfatizó que “todo dependerá de eso: los rusos tienen en cuenta la fuerza estadounidense. Que no haya dudas: la fuerza".

Zelenski informó que “seguimos coordinando con nuestros socios en Europa. Hoy hablé con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Nuestro equipo también está en contacto. La diferencia horaria con Alaska es de once horas, así que mañana comenzará temprano para todos en Europa. Estamos preparando las discusiones que se avecinan".

Sumó que “Rusia debe poner fin a la guerra que ella misma comenzó y que ha estado prolongando durante años. Las matanzas deben terminar. Se necesita una reunión de líderes, al menos con la participación de Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa . Y es precisamente en ese formato donde pueden tomarse decisiones eficaces".

“Se necesitan garantías de seguridad. Se necesita una paz duradera. Todos conocen los objetivos clave”, comentó.

Sumó que “quiero agradecer a todos los que están ayudando a lograr resultados reales. He celebrado una reunión del Estado Mayor tanto sobre la situación actual en el frente como sobre el aprovisionamiento de nuestro ejército. Y también sobre los planes a largo plazo: debe haber un ejército contratado , y la transición hacia eso debe comenzar ahora”.

Además, declaró que “el Comandante en Jefe informó sobre nuestras operaciones activas en todos los sectores, especialmente en Pokrovsk y Zaporiyia. Nuestros soldados están despejando posiciones del ocupante en la zona de Dobropilia, y eso es importante. Hay resultados”.

“La intención de Rusia era demostrar fuerza antes de Alaska, pero de hecho, para el ocupante, esto termina en su destrucción" continuó.

Zelenski agradeció “a nuestras 79ª y 82ª brigadas de asalto aéreo, que están luchando allí, en el sector de Dobropilia. El 2.º Batallón de la 92.ª Brigada de Asalto Independiente: gracias, muchachos. La 14.ª Brigada Operativa de la Guardia Nacional de Ucrania: gracias a los combatientes de Azov. También a la 32.ª Brigada Mecanizada Independiente y a la 38.ª Brigada de Infantería de Marina, que están defendiendo posiciones allí, en la región de Donetsk. ¡Estoy agradecido con todos ustedes!Mi gratitud también para los 1.º y 425.º Regimientos de Asalto“.

“Quiero destacar a nuestros guerreros en la región de Sumy, en primer lugar, a la 95.ª Brigada y al 225.º Regimiento de Asalto”, agradeció.

El Presidente de Ucrania también manifestó que “hoy celebré una reunión con nuestros diplomáticos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el equipo de la Oficina. Contamos con la diplomacia parlamentaria. Agradecí al presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, por su compromiso activo”.

“Ahora necesitamos actualizar nuestro plan de política exterior para los próximos meses . He dado instrucciones para que se realice una auditoría de nuestro trabajo con los socios en el marco de las coaliciones de defensa, las coaliciones de resiliencia y todos nuestros acuerdos. Todo debe funcionar”, siguió.

También “he ordenado que se designen personas específicas como responsables de los pasos en nuestras áreas clave: si hay un proyecto concreto con socios, debe haber una persona concreta responsable del éxito de ese proyecto”.

Informó que el “lunes, espero un informe del Gobierno sobre el plan actualizado de acciones en política exterior”.

Concluyó agradeciendo “a todos los que están con nosotros, con nuestro pueblo, con Ucrania! Agradezco a todos los que trabajan por la independencia de nuestro Estado y por nuestras posiciones firmes. ¡Gloria a Ucrania!“.