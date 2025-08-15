Vladimir Putin y Donald Trump se reúnen en Alaska para tratar un posible alto al fuego en Ucrania
Según detalló el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, la instancia podría extenderse “entre seis a siete horas” debido a la “gran cantidad de eventos programados”.
Este viernes, los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin respectivamente, se reunieron para desarrollar una cumbre bilateral en Anchorage, Alaska, para tratar un eventual alto en fuego en Ucrania.
Putin habría llegado a la base aérea Elmendorf-Richardson alrededor de las 10:54 hora local.
Tras extenderse una alfombra roja, el mandatario ruso habría tenido un fuerte apretón de manos con su par estadounidense, tras lo cuál se habrían dirigido a una limosina que los llevaría al lugar donde se desarrollaría el encuentro, el centro de eventos Arctic Warrior.
Según detalla el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se espera que la jornada se extienda por al menos “entre seis a siete horas” debido a “gran cantidad de eventos programados”.
Por parte de Estados Unidos, la comitiva está conformada entre otros por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.
Desde el lado ruso, Putin sería acompañado por el asesor presidencial Yuri Ushakov, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Al inicio de la reunión, y a diferencia de otras circunstancias, ambos mandatarios evitaron responder preguntas respecto a si se alcanzaría un alto al fuego durante este encuentro.
Detrás de ellos se podía leer las inscripciones “Alaska 2025″ y “Buscando la Paz”. La instancia se desarrollaría a puerta cerrada.
Durante la previa, Trump habría señalado que durante la reunión se discutirían situaciones vinculadas a los territorios de Rusia y Ucrania, aunque advirtió que “no vendría a negociar por Ucrania”.
“Se discutirán, pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión, y creo que tomarán una decisión adecuada, pero no estoy aquí para negociar por Ucrania“, señaló.
