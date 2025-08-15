Vladimir Putin y Donald Trump se reúnen en Alaska para tratar un posible alto al fuego en Ucrania

Este viernes, los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin respectivamente, se reunieron para desarrollar una cumbre bilateral en Anchorage, Alaska, para tratar un eventual alto en fuego en Ucrania .

Putin habría llegado a la base aérea Elmendorf-Richardson alrededor de las 10:54 hora local.

Tras extenderse una alfombra roja, el mandatario ruso habría tenido un fuerte apretón de manos con su par estadounidense, tras lo cuál se habrían dirigido a una limosina que los llevaría al lugar donde se desarrollaría el encuentro, el centro de eventos Arctic Warrior.

The handshake between @POTUS and Russian President Vladimir Putin after arriving in Alaska pic.twitter.com/YWxNIHIO9D — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Según detalla el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se espera que la jornada se extienda por al menos “entre seis a siete horas” debido a “gran cantidad de eventos programados”.

Por parte de Estados Unidos, la comitiva está conformada entre otros por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

Desde el lado ruso, Putin sería acompañado por el asesor presidencial Yuri Ushakov, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.

Al inicio de la reunión, y a diferencia de otras circunstancias, ambos mandatarios evitaron responder preguntas respecto a si se alcanzaría un alto al fuego durante este encuentro.

Detrás de ellos se podía leer las inscripciones “Alaska 2025″ y “Buscando la Paz”. La instancia se desarrollaría a puerta cerrada.

Durante la previa, Trump habría señalado que durante la reunión se discutirían situaciones vinculadas a los territorios de Rusia y Ucrania, aunque advirtió que “no vendría a negociar por Ucrania”.

“Se discutirán, pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión, y creo que tomarán una decisión adecuada, pero no estoy aquí para negociar por Ucrania“, señaló.