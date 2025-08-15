SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump asegura que no va “a negociar por Ucrania” y amenazó con “sanciones severas” a Rusia si no acepta un fin a la guerra

Las declaraciones del mandatario se dan previo a su viaje a Alaska, en que sostendrá una reunión bilateral con su par ruso, Vladimir Putin.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Trump asegura que no va “a negociar por Ucrania” y amenazó con “sanciones severas” a Rusia si no acepta un fin a la guerra

A las 11:00 de la mañana hora local (15:00 horas GMT-4) sostendrán una reunión bilateral en Alaska los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente. El encuentro tendrá como principal objetivo definir un eventual alto al fuego en Ucrania.

En las horas previas, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski señaló a través de su cuenta de X que “hay mucho en juego” en la reunión de hoy y que “contaba con Estados Unidos”.

“También espero un reporte de nuestra inteligencia respecto a las verdaderas intenciones del lado ruso y sus preparativos para la reunión en Alaska. Sin duda, hay mucho en juego. Lo principal es que esta reunión debería abrir un verdadero camino hacia la paz y a un diálogo sustancial entre líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Contamos con Estados Unidos. Estamos listos, como siempre, para trabajar de la forma más productiva posible”, escribió.

Mientras tanto, Donald Trump, en diálogo con la prensa previo a tomar un avión de la Air Force One hacia Alaska, señaló que Putin que “es un tipo inteligente”.

Además, el presidente de los Estados Unidos señaló respecto a discusiones territoriales entre Rusia y Ucrania que sería un tema que definiría este último.

“Se discutirán, pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión, y creo que tomarán una decisión adecuada, pero no estoy aquí para negociar por Ucrania“, señaló.

Además, se refirió a la entrega de garantías de seguridad a Ucrania. En particular, descartó que se discuta la vinculación de Ucrania con la OTAN. También enfatizó que las consecuencias para Putin si no acepta poner un fin a la guerra “serán muy severas”.

Lee también:

Más sobre:Guerra en UcraniaEstados UnidosRusiaUcraniaVolodimir ZelenskiDonald Trump

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cierran paso Los Libertadores por inestabilidad climática

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Quién era Ricardo Belmar, el sargento segundo de Carabineros que falleció tras chocar cuando asistía a un procedimiento policial

Asociación de gendarmes advierte que cárcel de Valparaíso “va a reventar en cualquier momento” tras fuga de reos

Sectores políticos critican fuga de reos desde cárcel de Valparaíso: “Aquí hay que determinar responsables y sancionarlos”

Homicida del carabinero David Florido y asesino de Albertina Martínez: quiénes son los tres reos fugados desde la cárcel de Valparaíso

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

3.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

4.
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

5.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Cierran paso Los Libertadores por inestabilidad climática
Chile

Cierran paso Los Libertadores por inestabilidad climática

Quién era Ricardo Belmar, el sargento segundo de Carabineros que falleció tras chocar cuando asistía a un procedimiento policial

Asociación de gendarmes advierte que cárcel de Valparaíso “va a reventar en cualquier momento” tras fuga de reos

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje
Negocios

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje

Mercado financiero celebra que Kast y Matthei propongan eliminar el impuesto a la ganancia de capital y suman medidas

Tribunal Constitucional rechaza requerimiento de ONG contra Dominga

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

Arengazo genera disturbios en el Monumental en la antesala del clásico entre Colo Colo y la UC
El Deportivo

Arengazo genera disturbios en el Monumental en la antesala del clásico entre Colo Colo y la UC

El emotivo y millonario gesto del Chelsea con la familia de Diogo Jota y André Silva

Dueño del mayor contrato en la historia del golf: quién es Jon Rahm, la estrella que amenaza a Joaquín Niemann en el LIV

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Trump asegura que no va “a negociar por Ucrania” y amenazó con “sanciones severas” a Rusia si no acepta un fin a la guerra
Mundo

Trump asegura que no va “a negociar por Ucrania” y amenazó con “sanciones severas” a Rusia si no acepta un fin a la guerra

Más de 100 personas habrían fallecido tras utilización de fentanilo medicinal contaminado en Argentina

La CIDH pide a Bukele que suspenda el estado de excepción vigente desde hace más de tres años

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi