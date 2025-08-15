Trump asegura que no va “a negociar por Ucrania” y amenazó con “sanciones severas” a Rusia si no acepta un fin a la guerra

A las 11:00 de la mañana hora local (15:00 horas GMT-4) sostendrán una reunión bilateral en Alaska los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente. El encuentro tendrá como principal objetivo definir un eventual alto al fuego en Ucrania .

En las horas previas, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski señaló a través de su cuenta de X que “hay mucho en juego” en la reunión de hoy y que “contaba con Estados Unidos”.

“También espero un reporte de nuestra inteligencia respecto a las verdaderas intenciones del lado ruso y sus preparativos para la reunión en Alaska. Sin duda, hay mucho en juego. Lo principal es que esta reunión debería abrir un verdadero camino hacia la paz y a un diálogo sustancial entre líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Contamos con Estados Unidos . Estamos listos, como siempre, para trabajar de la forma más productiva posible”, escribió.

Mientras tanto, Donald Trump, en diálogo con la prensa previo a tomar un avión de la Air Force One hacia Alaska, señaló que Putin que “es un tipo inteligente”.

Además, el presidente de los Estados Unidos señaló respecto a discusiones territoriales entre Rusia y Ucrania que sería un tema que definiría este último.

“Se discutirán, pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión, y creo que tomarán una decisión adecuada, pero no estoy aquí para negociar por Ucrania“, señaló.

Además, se refirió a la entrega de garantías de seguridad a Ucrania. En particular, descartó que se discuta la vinculación de Ucrania con la OTAN. También enfatizó que las consecuencias para Putin si no acepta poner un fin a la guerra “serán muy severas”.