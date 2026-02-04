En operación del FBI y la inteligencia venezolana detienen al empresario Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro

El empresario colombiano-venezolano Alex Saab, conocido por ser un estrecho aliado del expresidente Nicolás Maduro, fue detenido este miércoles en Venezuela en el marco de un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el FBI de Estados Unidos, según informaron varios medios colombianos citando fuentes oficiales.

De acuerdo a Caracol Radio, Saab fue capturado alrededor de las 2.30 de la mañana de este miércoles por agentes de ambos organismos en la urbanización Cerro Verde de Caracas, un mes después de que fuera removido de su puesto como ministro de Industria y Producción Nacional, en un cambio de gabinete efectuado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La agencia Reuters pudo confirmar la operación conjunta con una fuente anónima de las autoridades norteamericanas, mismo funcionario que también dijo que esperan una extradición del empresario a EE.UU. en los próximos días.

Saab, también conocido como el testaferro de Maduro, adquirió notoriedad internacional en 2020, cuando fue arrestado en la isla africana de Cabo Verde en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el Ejecutivo estadounidense, que lo acusó de lavado de dinero en una red de presunta corrupción vinculada al gobierno venezolano.

La detención no pudo ser evitada por el régimen chavista, pero tres años después Saab fue parte de un intercambio por presos estadounidenses acordado entre Maduro y la Administración de Joe Biden a finales de 2023, en el marco de los llamados Acuerdos de Barbados.

Desde ese momento, empezó a ocupar cargos en el área económica del Ejecutivo venezolano, primero al frente de las importaciones y exportaciones, y luego en el Ministerio de Industria Nacional y Producción.

En esta cartera estuvo hasta inicios de enero, cuando fue destituido por Rodríguez bajo promesa que Saab pasaría a tener nuevas responsabilidades.

De acuerdo con Caracol Radio y el diario El Colombiano, en la operación también fue detenido el empresario Raúl Gorrín, dueño de la cadena televisiva Globovisión, que también estaba asociado con el sector petrolero local.

En octubre de 2024, un jurado en EE.UU. presentó una acusación contra él por el lavado de US$1,2 millones obtenidos de manera corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de pagos de sobornos a funcionarios de ese país.

De momento se desconocen los cargos detrás de la detención de este miércoles, aunque medios locales indican que podría tratarse de un expediente ligado a la filtración de información reservada del Estado. Tanto Gorrín como Saab se encontrarían recluidos en la cárcel del Helicoide.