Encuentran los cuerpos de dos niños secuestrados por su padre en Uruguay

Las autoridades uruguayas confirmaron este viernes el hallazgo de los cuerpos de dos niños pequeños, secuestrados por su padre, quien también falleció al lanzarse con ellos a un arroyo en el interior del país.

Los niños, identificados como Francisco Alexander Morosini Ramos, de 6 años, y Alfonsina Morosini Ramos, de 2 años, fueron sustraídos el miércoles de su hogar en la ciudad de Mercedes, a unos 270 kilómetros de Montevideo, por su padre, Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años.

El hombre, quien tenía una orden de restricción para acercarse a los menores debido a una denuncia de violencia doméstica presentada por su expareja, los trasladó en su vehículo de manera ilegal.

Tras el secuestro, las autoridades uruguayas iniciaron una búsqueda intensiva. La Armada de Uruguay localizó el vehículo y los cuerpos sumergidos en un arroyo del departamento de Río Negro, al oeste del país , tras dos días de labores de rescate.

En un comunicado, el Ministerio del Interior informó sobre el hallazgo: “El cuerpo de los niños Francisco Alexander Morosini Ramos, de 6 años, y Alfonsina Morosini Ramos, de 2 años, junto al de Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien los había raptado de su hogar, fueron encontrados”.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, suspendió sus actividades públicas, mientras que el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el esfuerzo de la policía nacional para resolver el caso, aunque lamentó que el resultado no fuera el esperado.