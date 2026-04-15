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    Encuesta de Acnur revela que solo un 35% de los migrantes venezolanos en Latinoamérica planea retornar a su país

    Según el sondeo hecho por la Agencia de la ONU para los Refugiados, del total, un 9% de los venezolanos que migraron a otros países dijeron que prevén regresar en menos de un año.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Migrantes venezolanos ingresan por el poblado fronterizo de Colchane, en la frontera entre Chile y Bolivia, a la espera de lograr arribar a Iquique u otras ciudades del país. Foto: Agencia Uno Cristian Vivero Boornes

    Según una encuesta de Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, una minoría significativa de los venezolanos que viven fuera de su país en América Latina se plantearía la opción del retorno si mejoraran las condiciones socioeconómicas y de otro tipo en su país.

    La encuesta muestra que los venezolanos en la región están empezando a plantearse si retornar, pero también pone de relieve los complejos factores que influyen en las intenciones de retorno en medio de los continuos retos regionales en las dinámicas del desplazamiento.

    Así, solo un 35% de los migrantes y refugiados venezolanos en los países de Latinoamérica dijo que planea retornar a su país.

    Del total, un 9% de los venezolanos que migraron a otros países dijeron que prevén regresar en menos de un año, precisó el sondeo presentado en una conferencia de prensa por el portavoz de Acnur, Matthew Saltmarsh.

    Además, un 10% está considerando volver y 16% manifestó una preferencia general por la repatriación, señala el informe “Intenciones de regresar a Venezuela. Marzo 2026″.

    “Aunque este porcentaje puede parecer limitado, podría traducirse en un número potencialmente elevado de personas si se considera la magnitud del desplazamiento, con millones de venezolanos actualmente acogidos en países de toda la región”, indicó Acnur.

    Algunos de los encuestados señalaron que las mejores condiciones de seguridad, empleo y servicios esenciales en los países de acogida influyen en sus decisiones sobre el retorno. Sin embargo, los servicios nacionales también están bajo presión, y algunas de las personas entrevistadas citaron los retos socioeconómicos que enfrentan en los países de acogida como motivos para considerar el retorno.

    La principal motivación para regresar a corto o medio plazo es el reagrupamiento familiar, aunque algunos encuestados también mencionan presiones en los países de acogidaderivadas de dificultades socioeconómicas.

    Por el contrario, las principales razones esgrimidas para no regresar por el momento son el temor a falta de trabajo o ingresos y la inseguridad, opciones elegidas en ambos casos por un 22% de los encuestados.

    Un 60% dice no contar con información

    Acnur hizo hincapié en que el retorno debe ser siempre “voluntario, seguro y digno”, y debe ir acompañado de toda la información posible sobre las implicaciones de cualquier decisión.

    “Los desarrollos recientes dentro de Venezuela han señalado la posibilidad de cambios políticos e institucionales”, según el organismo de la ONU. “Aunque persiste una elevada incertidumbre sobre el panorama político, la eventualidad de reformas es seguida de cerca por los venezolanos dentro y fuera del país”.

    En todo caso, un 75% no ha tomado medidas concretas para preparar el regreso y el 60% afirma no contar con información suficiente para decidir, “lo que evidencia brechas importantes de información y preparación”.

    La encuesta de Acnur, realizada entre enero y marzo de 2026, tuvo en cuenta las respuestas de 1.288 venezolanos en países de la región como Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala.

    Los monitoreos de protección de Acnur ya habían indicado un aumento de las intenciones de retorno antes de 2026, y los monitoreos realizados en Venezuela revelan que la mayoría (80%) de las personas retornadas tiene previsto quedarse.

    A noviembre de 2025, los países de América Latina y el Caribe acogían a 6,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos, 4 millones de los cuales necesitan asistencia.

    El portavoz Saltmarsh recordó que la agencia ha solicitado 328,2 millones de dólares para asistir a desplazados y refugiados dentro y fuera de Venezuela en 2026. Indicó que hasta finales de marzo solo había recibido de donantes un 12% de esos fondos.

    Más sobre:VenezuelaMigrantesAmérica LatinaONUAcnurMundo

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