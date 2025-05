Entrevista a Massimo Faggioli: “Este puede ser un cónclave de sorpresas”

“Creo que es un cónclave abierto, en el sentido de que no hay un sucesor natural o al menos ningún cardenal que sea claramente favorito”, señaló hace algunos días a The New York Times Massimo Faggioli. El teólogo italiano y profesor de historia de la Universidad Villanova, en Estados Unidos, es uno de los académicos que más han estudiado el pontificado de Jorge Mario Bergoglio. En 2020 publicó The Liminal Papacy of Pope Francis, donde pone en perspectiva histórica la figura del Papa argentino y el carácter sinodal de su pontificado. Un trabajo que le permite tener un amplio conocimiento del momento actual de la Iglesia Católica y de lo que se puede esperar del próximo cónclave.

En diálogo con La Tercera desde Phoenix, Arizona, Faggioli abordó no sólo los desafíos del proceso que comenzará el próximo miércoles en la Capilla Sixtina, sino también la figura del Papa argentino y su posición en la historia. “Para mí decir que fue reformador es demasiado poco”, asegura. Además, reconoce que la situación actual del mundo y, en especial, lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde vive desde 2009, será parte de las discusiones entre los cardenales.

Massimo Faggioli

¿Qué se puede esperar del cónclave, considerando que el Papa Francisco creó a la gran mayoría de los cardenales que estarán en la Capilla Sixtina? ¿Cree que será un cónclave largo o breve?

El Papa Francisco creó muchísimos cardenales, pero son también cardenales muy distintos entre ellos. Es posible que haya un grupo bergogliano que logre imponerse rápidamente, pero eso no es en ningún caso algo seguro. En el último siglo los cónclaves han sido breves, de dos o tres días. Este año hay un colegio muy diversificado, mucho más grande, entonces -en mi opinión- este puede ser un cónclave de sorpresas, podría ser más largo, podría ser sorprendente desde todo punto de vista. Puede ser más complicado, porque hacer una elección conclavaria con 135 o 133 cardenales es mucho más difícil que hacerla con 90. Creo que es una posibilidad que sea más largo.

El nuevo Papa necesita más votos para ser elegido…

Exacto, necesita más votos que provengan de partes del mundo muy diversas. Desde el Sudeste Asiático, Norteamérica, África. Es una coalición más complicada de construir.

¿Cuáles son las señales a las que hay que estar atentos para analizar al nuevo Papa?

Como siempre, el origen, su currículum, qué ha hecho en su vida pastoral, dónde ha estado, qué idiomas habla y qué visión del mundo tiene. Este es un mundo distinto al de 2013, donde la incógnita más grande es hacia dónde va Estados Unidos.

Foto: Vatican Media

¿Cree que este mundo más complejo estará presente en el análisis que hagan los cardenales?

Siempre ha sido así y así va a ser esta vez. Hoy la incógnita es que antes había un mundo que sabía qué era Estados Unidos, una democracia, aliada con Europa, con la OTAN, cosa que en los últimos 70 u 80 años la dábamos por descontada. Hoy no sabemos a dónde va Estados Unidos. Esto será importante, porque es el hecho geopolítico más nuevo y relevante.

¿Los cardenales de Estados Unidos serán importantes en ese sentido?

Creo que sí, porque son cardenales que conocen a muchos a otros cardenales y también por el rol que tuvieron antes. La Iglesia necesita los dólares norteamericanos, no solo el Vaticano, sino la Iglesia mundial, y el Papa Francisco nombró en Estados Unidos cardenales que son de buena calidad, gente que entiende la Iglesia, el mundo. Los cardenales norteamericanos son 10, divididos en dos equipos. Los bergoglianos los eligió de manera muy inteligente y son cardenales que saben hablarles a otros cardenales. Ellos deben ir al cónclave a explicarles a los otros cardenales qué pasa en Estados Unidos.

¿Tiene algún favorito?, ¿quién cree que tiene más opciones de ser elegido?

Esa pregunta no la puedo responder.

Y ¿qué espera del cónclave?

Espero que quien sea elegido sea un candidato que logre una gran mayoría, que sea un candidato que pueda crear unidad y no un candidato de una parte, porque esto en general no es bueno.

Foto: Vatican Media

¿Qué lugar en la historia de la Iglesia cree que ocupará el Papa Francisco?, ¿se lo puede considerar un reformador o no tanto?

Para mí decir reformador es decir muy poco. Francisco es el Papa que introdujo a la Iglesia en el tercer milenio, el Papa que hizo salir al catolicismo de su cuna europea y occidental y le hizo entender que es algo global. Todo lo que el Papa Francisco dijo e hizo, lo dijo y lo hizo, ya sea desde un punto de vista geográfico como histórico, fuera de Europa. Tenía un punto de vista distinto y esto enriqueció enormemente la capacidad del catolicismo de entender su rol en el mundo. Yo escribí en mi libro publicado en 2020 (The Liminal Papacy of Pope Francis) sobre eso. Él hizo algunas reformas, otras no, otras parcialmente bien, pero la verdadera cosa importante es que él es el primer Papa del tercer milenio, es decir, el primer Papa sinodal. Tiene una cierta visión sobre la historia del colonialismo, del capitalismo y sobre Estados Unidos, por ejemplo.

¿Cree que esos cambios que impulsó son permanentes o podemos esperar que el nuevo Papa vuelva atrás en algunas cosas?

La Iglesia no puede volver atrás, se trata de un proceso que se lleva adelante desde hace tiempo y el futuro del catolicismo en gran parte ya está fuera de Europa. El Papa Francisco lo entendió, lo expresó y trató de guiarlo. Es posible que un jefe de la Iglesia pueda pensar en regresar atrás o que pueda interpretar a la Iglesia universal de manera distinta, eso es posible. No está solo el modo de Francisco, pero retroceder es imposible. Hoy una buena parte del clero de América del Norte, de Europa y en Australia, que viene de África, viene de Asia, de América Latina. Es un catolicismo que ya comenzó desde hace mucho tiempo a globalizarse. Hay que ver ahora cómo lo interpreta el nuevo Papa, porque detener este proceso es imposible.

El legado del Papa Francisco, el primer latinoamericano en liderar la Iglesia Católica. Foto: Archivo

¿Considera que la Iglesia Católica está mejor después del papado de Francisco o está más polarizada o dividida, como algunos han planteado?

Es difícil de decir si está mejor y está seguramente polarizada en algunos países, como Estados Unidos, pero Estados Unidos en mi opinión es el caso extremo. Es una Iglesia que está dividida en algunos temas, pero no en dos partidos, sino que dependiendo del tema hay divisiones distintas. Un cardenal o un obispo católico medio de África o de Asia es muy progresista sobre temas de justicia social, del medioambiente, pero mucho menos sobre la cuestión de la mujer o de la homosexualidad. No hay dos partidos, hay una fragmentación, porque algunas cosas complejas son vistas de manera distinta. La polarización existe en ciertos países, pero no es la condición general. Hay ciertas cuestiones universales, que en algunos países han generado polarización y en otros no. Hablar de una división en dos partidos no existe, es muy simple.

¿Piensa que la Iglesia enfrenta riesgos de cisma, dependiendo de quién sea elegido como nuevo Papa?

Es posible todo, pero es bastante difícil imaginarlo. Lo que sí continuará es una situación de tensión. En el caso de la Iglesia alemana, por ejemplo, el riesgo es que se resignen al hecho de que millones de mujeres alemanas católicas dejen la Iglesia. El riesgo no es el cisma, sino el sangramiento. El cisma es una de esas cosas que hoy es difícil de pensar, porque la esencia católica no es algo que uno se lo pueda tomar y llevárselo. El cisma es un concepto medieval, dos papas, dos curias romanas, eso lo veo muy difícil. La historia enseña que quien deja la Iglesia Católica para formar su propia Iglesia Católica al final queda marginado.