Escocia: enorme incendio provoca el cierre de la Estación Central de Glasgow

La noche de este domingo, un enorme incendio provocó el derrumbe parcial de un histórico edificio vecino a la Estación Central de Glasgow, en Escocia, obligando al cierre de la terminal ferroviaria y la cancelación de decenas de salidas y llegadas de trenes.

De acuerdo a la BBC, el incendio comenzó el domingo por la tarde en una tienda de cigarrillos electrónicos en Union Street, en el centro de la ciudad, y se extendió al Edificio Forsyth, una propiedad catalogada como histórica que finalmente sufrió el colapso parcial varias horas después.

Debido al fuego, se cancelaron decenas de servicios de trenes y la National Rail anunció que la estación, la más transitada de Escocia, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

A pesar del tamaño del incendio, no se reportaron víctimas.

🚨 FIRE ENGULFS GLASGOW CENTRAL



More than 60 firefighters on scene as flames rip through a building on Union Street. Parts of the structure have reportedly collapsed and the station has been closed with trains cancelled across the network.



Passengers stranded as emergency crews… pic.twitter.com/wR4CHPyw5W — Kiera Diss (@KieraDiss) March 8, 2026

El Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia informó que más de 60 bomberos, apoyados por 15 vehículos, se movilizaron al lugar.

Durante la extinción del siniestro, una gran multitud se reunió cerca de las vallas de seguridad para observar como se combatía el fuego, mientras los servicios de emergencia instaban al público a mantenerse alejado del área.

Inicialmente, alrededor de las 15:45 hora local (13:45 de Chile), habían sido enviados a la escena del siniestro seis equipos y un vehículo especializado, cuando se vio humo saliendo del edificio situado junto a la entrada de la estación.

Sin embargo, el incendio empeoró sustancialmente hacia entrada la noche. En cuestión de horas se pudo ver cómo aumentaban las llamas en el lugar y testigos presenciales calificaban lo ocurrido en las redes sociales como algo “catastrófico”.

De acuerdo a BBC Escocia, sus reporteros describieron haber visto cómo la cúpula de la esquina del edificio se derrumbaba durante el siniestro, mientras cuatro pisos de este parecían aún estar en pie, con llamas visibles en su interior.

Una cafetería ubicada en el Edificio Forsyth, llamada Sexy Coffee, afirmó en redes sociales que había sido destruida. “Estamos absolutamente devastados al confirmar que la tienda lamentablemente fue destruida por el incendio”, decía su publicación.

Diversas figuras políticas locales reaccionaron el incendio, entre ellos el diputado laborista Paul Sweeney, quien publicó en su cuenta en X que había visto el Edificio Forsyth (que según él data de 1851) derrumbarse mientras se producía el incendio.

“Lamentablemente, el edificio se ha derrumbado parcialmente. Espero que se pueda contener el incendio” , afirmó.

Sadly the building has now partially collapsed. I hope the fire can be contained. The corner of the Forsyth Building, as well as the Caledonian Chambers and Central Hotel seem unaffected.



It's a massive blow to Union Street with the restoration of the Egyptian Halls in prospect. https://t.co/trpkXKJ97s pic.twitter.com/LLVrzJMD7w — Paul Sweeney (@PaulJSweeney) March 8, 2026

Por su parte, el Primer Ministro de Escocia, John Swinney, dijo que estaba “profundamente preocupado” por las escenas e instó a la gente a seguir los consejos de los servicios de emergencia.

En las últimas horas, un portavoz de Network Rail además informó que la estación no volvería a abrir el lunes por la mañana.