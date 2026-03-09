SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Escocia: enorme incendio provoca el cierre de la Estación Central de Glasgow

    Debido al fuego en el edificio Forsyth se cancelaron decenas de servicios de trenes y la National Rail anunció que la terminal ferroviaria, la más transitada del país, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

    Por 
    Lya Rosen
    Incendio en Estación Central de Glasgow, en Escocia

    La noche de este domingo, un enorme incendio provocó el derrumbe parcial de un histórico edificio vecino a la Estación Central de Glasgow, en Escocia, obligando al cierre de la terminal ferroviaria y la cancelación de decenas de salidas y llegadas de trenes.

    De acuerdo a la BBC, el incendio comenzó el domingo por la tarde en una tienda de cigarrillos electrónicos en Union Street, en el centro de la ciudad, y se extendió al Edificio Forsyth, una propiedad catalogada como histórica que finalmente sufrió el colapso parcial varias horas después.

    Debido al fuego, se cancelaron decenas de servicios de trenes y la National Rail anunció que la estación, la más transitada de Escocia, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

    A pesar del tamaño del incendio, no se reportaron víctimas.

    El Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia informó que más de 60 bomberos, apoyados por 15 vehículos, se movilizaron al lugar.

    Durante la extinción del siniestro, una gran multitud se reunió cerca de las vallas de seguridad para observar como se combatía el fuego, mientras los servicios de emergencia instaban al público a mantenerse alejado del área.

    Inicialmente, alrededor de las 15:45 hora local (13:45 de Chile), habían sido enviados a la escena del siniestro seis equipos y un vehículo especializado, cuando se vio humo saliendo del edificio situado junto a la entrada de la estación.

    Sin embargo, el incendio empeoró sustancialmente hacia entrada la noche. En cuestión de horas se pudo ver cómo aumentaban las llamas en el lugar y testigos presenciales calificaban lo ocurrido en las redes sociales como algo “catastrófico”.

    De acuerdo a BBC Escocia, sus reporteros describieron haber visto cómo la cúpula de la esquina del edificio se derrumbaba durante el siniestro, mientras cuatro pisos de este parecían aún estar en pie, con llamas visibles en su interior.

    Una cafetería ubicada en el Edificio Forsyth, llamada Sexy Coffee, afirmó en redes sociales que había sido destruida. “Estamos absolutamente devastados al confirmar que la tienda lamentablemente fue destruida por el incendio”, decía su publicación.

    Diversas figuras políticas locales reaccionaron el incendio, entre ellos el diputado laborista Paul Sweeney, quien publicó en su cuenta en X que había visto el Edificio Forsyth (que según él data de 1851) derrumbarse mientras se producía el incendio.

    “Lamentablemente, el edificio se ha derrumbado parcialmente. Espero que se pueda contener el incendio”, afirmó.

    Por su parte, el Primer Ministro de Escocia, John Swinney, dijo que estaba “profundamente preocupado” por las escenas e instó a la gente a seguir los consejos de los servicios de emergencia.

    En las últimas horas, un portavoz de Network Rail además informó que la estación no volvería a abrir el lunes por la mañana.

    Más sobre:EscociaGlasgowEstación CentralIncendioDerrumbeEdificio ForsythMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Jeannette Jara seguirá en el PC y abre nueva consultora

    Boric convoca a Kast a La Moneda y da por “superado” quiebre por cable submarino chino

    Republicanos, UDI y RN le quitan respaldo y prioridad a ley de conmutación de penas

    Cuba, país borrado

    Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

    Lo más leído

    1.
    Experto catarí: “La magnitud y naturaleza de las acciones de Irán han obligado a Catar a responder para salvaguardar su soberanía y seguridad”

    Experto catarí: “La magnitud y naturaleza de las acciones de Irán han obligado a Catar a responder para salvaguardar su soberanía y seguridad”

    2.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    3.
    Comando Central de EE.UU. emite advertencia de seguridad a civiles en Irán

    Comando Central de EE.UU. emite advertencia de seguridad a civiles en Irán

    4.
    Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

    Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990
    Chile

    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Jeannette Jara seguirá en el PC y abre nueva consultora

    Boric convoca a Kast a La Moneda y da por “superado” quiebre por cable submarino chino

    Petróleo supera los US$100 por barril tras escalada bélica en Medio Oriente
    Negocios

    Petróleo supera los US$100 por barril tras escalada bélica en Medio Oriente

    De emprendedora a emprendedora: los consejos para quienes están partiendo

    Crisis en el Estrecho de Ormuz obliga a Kuwait a reducir producción mientras el petróleo registra histórica alza semanal

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios
    Tendencias

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Australia en la final en las Qualifiers Santiago 2026
    El Deportivo

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Australia en la final en las Qualifiers Santiago 2026

    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    Chile Classic: Cristóbal del Solar cierra como el mejor golfista nacional y el estadounidense Doc Redman se corona campeón

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones
    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Escocia: enorme incendio provoca el cierre de la Estación Central de Glasgow
    Mundo

    Escocia: enorme incendio provoca el cierre de la Estación Central de Glasgow

    Cuba, país borrado

    Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso