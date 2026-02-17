SUSCRÍBETE
    Mundo

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Los dos velos integrales islámicos, que siguen siendo de uso minoritario en las comunidades musulmanas, son el objeto de la última propuesta de Vox al Parlamento Español, apoyados por el PP. Países como Francia, Bélgica y Países Bajos ya tiene prohibiciones similares en vigor.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz

    Aunque se trate de una propuesta destinada a fracasar en el Congreso, al menos por hoy, la discusión queda abierta luego de que Vox ingresara un proyecto de ley para prohibir el uso de la burka y el niqab, los dos “velos integrales” islámicos. La burka es el velo que cubre todo el cuerpo, solo dejando al descubierto los ojos, mientras que niqab es un velo similar, pero con una rejilla en los ojos, tapando por completo el cuerpo.

    Aún cuando se trata de prendas poco frecuentes entre las musulmanas en España, donde los velos más comunes son la shayla y el hiyab, el partido populista de derecha Vox aprovecha la oportunidad para marcar su postura contra la “islamización” del país, y el Partido Popular, de paso, ya declaró que apoyaría la propuesta.

    De todos modos, la proposición no tiene futuro, ya que Junts anunció que va a votar en contra de la iniciativa, aunque no por su contenido, sino por su origen. Así, el partido catalán propondrá otra prohibición similar, por lo que la discusión, probablemente, se prolongue en la clase política española.

    Santiago Abascal, líder de Vox, luego de las elecciones generales. VINCENT WEST

    La propuesta de Vox persigue los “velos integrales”, que cubren el rostro completa o parcialmente. De todos los velos islámicos, los más comunes en España y Europa en general son la shayla y el hiyab, que se limitan a tapar el pelo, el primero, más cuello y hombros el segundo. En ese sentido, la propuesta de prohibir la burka y el niqab no afectaría tan directamente, siendo estas prendas más comunes en países del golfo y Afganistán.

    Desde la formación de Santiago Abascal argumentan que se trata de una medida para “la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana”. Así, entre otras cosas se contemplan penas de prisión de uno y medio a tres años, para quienes “impongan” estas prendas. También se propone sancionar el uso de velo integral con multas de hasta 600 euros, habilitando la expulsión de extranjeros en caso de infracciones muy graves.

    En la exposición de motivos del proyecto, Vox explicaba que las libertades, bienes y derechos “logrados gracias a los valores cristianos”, estarían siendo “amenazados por la llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros continentes”. “La llegada masiva de inmigrantes de países con fuerte influencia islamista plantea la cuestión de cómo deben actuar los poderes públicos de las naciones occidentales como España ante el hecho cierto de que algunas de esas personas pretenden imponer las costumbres islamistas en el espacio público de dichos países”, alega el texto propuesto por el partido populista.

    Mujer con niqab en Kabul, Afganistán. Omar Sobhani

    Dentro de los diez tipos de velo islámico que existen, los dos que pretende prohibir el proyecto de ley, el niqab y la burka, son de los menos comunes en Occidente. De todos modos, la discusión viene en un contexto en que los partidos de derecha alegan una “islamización” de Europa.

    De las 49,5 millones de personas que residen en España, hoy por hoy hay más de 2,5 millones de practicantes del islam, además de que oficialmente existen 1766 mezquitas, duplicando así la cantidad de este tipo de templos comparado con 2015. Entre los musulmanes presentes en el país, el 55% son extranjeros, y sobretodo provenientes de Marruecos, aunque ya el 45% tiene la nacionalidad española.

    El gran obstáculo que vio la ley para aprobarse hoy martes fue la oposición de Junts, el partido de Carles Puigdemont, que con 7 escaños en la Cámara Baja era la “bisagra” de la oposición para conseguir la mayoría. El partido catalán no está en contra de la medida, sino de Vox, y al respecto explicó: “Junts ya defendió esta propuesta en el Parlament y también defendía que esta regulación se pudiera decidir desde el Parlament de Catalunya”.

    Su justificación es que Junts “nunca ha votado ninguna propuesta de Vox en el Congreso de los Diputados, porque es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Cataluña”. Por eso mismo, el partido catalán haría una propuesta propia para prohibir la burka y el niqab, agregando una mención “a la delegación a la comunidad autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas”.

    La discusión llega en un momento complicado para las derechas, con el PP y Vox en negociaciones para nombrar presidente en Extremadura y Aragón. Por su parte, la propuesta de prohibición de velos islámicos encuentra un rechazo completo en el oficialismo, compuesto por el PSOE y Sumar, además de los partidos más a la izquierda del espectro español.

    La diputada autonómica de Ceuta, Fátima Hamed, en una conferencia de prensa con hiyab.

    Esta no es la primera vez que se ha intentado imponer este tipo de normas en España, y de hecho, en 2013 ya hubo problemas porque el Tribunal Supremo anuló reglamentos municipales que intentaban prohibir velos integrales. Esto, considerando que se vulneraba derechos fundamentales, y en específico, la libertad religiosa.

    De todos modos, de aprobarse una normativa como esta, España se sumaría a otros ocho países de la Unión Europea que vetan total o parcialmente estas prendas: en 2010, Francia fue el primer país en hacerlo, siendo además la nación con mayor porcentaje de población musulmana en Europa.

    De ahí le siguieron Bélgica en 2011, Austria en 2017, Dinamarca en 2018, Países Bajos en 2019 y Suiza en 2021. El año pasado, el parlamento portugués también dio pasos en miras de prohibir los velos integrales, y faltan trámites y modificaciones para que esto se apruebe.

