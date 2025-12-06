“Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea

El magnate Elon Musk ha llamado este sábado a la “abolición” de la Unión Europea tras denunciar que su sistema burocrático está “asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte”.

Musk ha publicado este sábado una serie de mensajes contra la Unión Europea después de que, en la víspera, la Comisión Europea ha anunciara una multa de 120 millones de euros a la red social de su propiedad por el “diseño engañoso” de su marca azul de verificación de cuentas.

Esta marca, cabe recordar, es percibida como un sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

La sanción anunciada por Bruselas responde también a otras irregularidades castigadas por la DSA como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores.

Una Comisión Europea que “adora al dios de la burocracia y está asfixiando al pueblo de Europa”, según Musk en su serie de escuetos mensajes publicados a lo largo de esta mañana. “La burocracia de la Unión Europea”, insistió, “está asfixiando lentamente a Europea hasta la muerte”.

Por ello, ha reiterado, “la UE debería ser abolida y la soberanía debería ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos”, en un mensaje que ha terminado fijando en la cabecera de su cuenta y, por lo tanto, será el primero que leerán sus casi 230 millones de seguidores.