Estado de conmoción en Venezuela ordena captura de personas que apoyen la operación de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro

El decreto publicado este lunes, permitirá a los militares de Venezuela detener a sus compatriotas que apoyen la operación de Estados Unidos.

El régimen de Venezuela, ahora en manos de Delcy Rodríguez, detendrá a los ciudadanos que apoyen la intervención militar de Estados Unidos en el país caribeño y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Celia Flores. Se trata de una medida contenida en el decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior en el país.

El documento con fecha 3 de enero fue publicado este lunes. En el artículo 5 del texto se sostiene que “los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa”.

El artículo que lo antecede, además, sostiene que quien ejerza la presidencia podrá dictar “otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes”, con la finalidad de restablecer el orden en el país.

El estado excepcional se mantendrá vigente por 90 días y podría ser prorrogable por otros 90 más, donde además se prevé un aumento de las patrullas y la seguridad fronteriza (aérea, terrestre y marítima) del país. También incluye la militarización de la infraestructura de los servicios públicos, instalaciones petroleras y otras básicas para el funcionamiento del país.

Entre las medidas permitidas por el decreto, que había sido firmado anteriormente por Nicolás Maduro y que fue enviado al Tribunal Supremo de Justicia para declarar su constitucionalidad, también permitirá a Delcy Rodríguez restringir el libre tránsito, suspender el derecho a manifestación y reunión; también podría someter a tutela militar a los trabajadores de los servicios públicos.

Según reporta el medio Artículo 66, que recoge testimonios en Caracas, los venezolanos sienten “tensión” en la ciudad, además de advertir vigilancia en los barrios. “Se siente una sensación de vigilancia. Hay grupos motorizados vestidos de civil, probablemente armados, van mirando para los lados, grabando, en grupo de dos o tres. No sabes si son colectivos o civiles, porque tratan de pasar más inadvertidos que antes”, contó un venezolano.

Detenciones tras decreto

Esta misma jornada se registraron detenciones, donde se habría aplicado la instrucción del decreto de Estado de Conmoción Exterior, y que afectó a trabajadores de la prensa, según explican, por la amplía redacción que contiene el artículo 5 del decreto.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que siete comunicadores fueron arrestados mientras trabajaban en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, donde juró Delcy Rodríguez.

En la tarde, tres de ellos ya fueron liberados, pero el gremio exigía la liberación total de los periodistas.

El SNTP aseguró que “durante la cobertura de la instalación del período de sesiones en la AN, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos. Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM, trasladados al comando de la guardia dentro del Palacio Legislativo y, como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube".

“En el caso del periodista Daniel Álvarez, reportero de Televen, perdió la custodia de su teléfono por un tiempo en el que los funcionarios salieron del lugar donde lo mantuvieron antes de liberarlo. Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico”, sostuvo el grupo.