    Mundo

    Estados Unidos asegura que “la primera opción” de Trump “es siempre la diplomacia” en plenas conversaciones con Irán

    El portavoz de la Casa Blanca, realizó las declaraciones en medio de las negociaciones indirectas con Irán sobre su programa nuclear.

    Por 
    Europa Press

    La Casa Blanca ha afirmado este martes que “la primera opción” para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es la diplomacia”, si bien ha reiterado que la posibilidad de usar “fuerza letal” está sobre la mesa “en caso de ser necesario”, en medio de las negociaciones indirectas con Irán sobre su programa nuclear y las amenazas desde Washington sobre un posible ataque contra el país.

    “La primera opción de Trump es siempre la diplomacia, pero está dispuesto a usar la fuerza letal del Ejército estadounidense en caso de ser necesario”, ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha resaltado que el mandatario “es el encargado de la toma de decisiones”.

    Así, ha rechazado las “informaciones sensacionalistas” en torno a la posible toma de decisiones sobre un ataque y ha afirmado que “cualquiera que especule en medios escondiéndose detrás de fuentes no identificadas, haciendo como que sabe lo que Trump piensa o la decisión que vaya a tomar sobre Irán, no tiene ni idea de lo que habla”.

    Leavitt ha aprovechado además para asegurar que los bombardeos ejecutados por Estados Unidos en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes, al hilo de la ofensiva lanzada días antes por Israel contra el país, supusieron “una misión absolutamente exitosa que destruyó totalmente las instalaciones nucleares de Irán”.

    “Eso no significa que Irán no vaya a intentar de nuevo establecer un programa nuclear que pueda amenazar directamente a Estados Unidos y sus socios. Eso es lo que el presidente quiere asegurarse de que no pasa”, ha reseñado, después de que el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, apuntara que Teherán podría estar “a una semana” de hacerse con armas nucleares.

    Las palabras de Witkoff han derivado en especulaciones sobre el verdadero éxito de los bombardeos estadounidenses, dado que implicaría que no tuvieron el éxito anunciado, si bien las autoridades iraníes llevan años insistiendo en que no buscan desarrollar armas nucleares y en que su programa nuclear tiene únicamente fines pacíficos.

    Las palabras de la portavoz llegan además después de que Trump pusiera recientemente sobre la mesa un “ataque limitado” contra el país si no hubiera avances que le parecieran significativos en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien Omán destacó que ambas partes mantendrán este jueves una nueva ronda de contactos indirectos.

    Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

    Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio mandatario.

