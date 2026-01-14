Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

El Departamento de Estado está pausando el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países en un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra los solicitantes que se considere que probablemente se conviertan en una carga pública, indicó la cadena Fox News.

Un memorando del Departamento de Estado, reportado por Fox News Digital, ordena a los funcionarios consulares rechazar visas según la ley vigente mientras el departamento reevalúa los procedimientos de selección y verificación.

Entre los países se encuentran Brasil, Uruguay, Colombia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen y otros.

La cadena señaló que la pausa comenzará el 21 de enero y continuará indefinidamente hasta que el departamento realice una reevaluación del procesamiento de visas.

Lola Gomez

Si bien la disposición sobre carga pública existe desde hace décadas, su aplicación ha variado ampliamente entre administraciones y históricamente los funcionarios consulares han tenido amplia discreción para aplicar la norma, indicó Fox News.

Las excepciones a la nueva pausa serán “muy limitadas” y solo se permitirán después de que el solicitante haya superado las consideraciones de carga pública, añadió la cadena.

Fox News recordó que una versión de 2022 de la regla de carga pública bajo la administración de Biden había limitado el alcance de los beneficios considerados, principalmente a la asistencia en efectivo y la atención institucional a largo plazo, excluyendo programas como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el programa federal de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños, conocido como WIC, Medicaid o vales de vivienda.

Foto: Archivo Bing Guan

La Ley de Inmigración y Nacionalidad ha permitido desde hace tiempo que los funcionarios consulares consideren inadmisibles a los solicitantes por motivos de carga pública, pero en 2019 el presidente Donald Trump amplió la definición para incluir una gama más amplia de beneficios públicos. Esta ampliación fue impugnada en los tribunales, y algunas secciones fueron finalmente bloqueadas antes de ser revocadas por la administración Biden.

La lista completa de países incluye Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.