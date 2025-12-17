Trump tiene “la personalidad de un alcohólico”: su jefa de gabinete critica la trastienda de la administración republicana

Aunque sigue siendo leal a Donald Trump, los comentarios de Susie Wiles, la jefa de gabinete del presidente estadounidense, sobre algunos de sus colaboradores son, como mínimo, sorprendentes viniendo de la persona que ocupa uno de los puestos más estratégicos de la Casa Blanca.

Sobre el presidente, afirma que tiene “la personalidad de un alcohólico” en el sentido de que “actúa con la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”, según comentó Wiles a Vanity Fair, en una entrevista excepcional y sin filtros.

Una frase extraña para referirse al presidente de los Estados Unidos (Trump, de 79 años, es abstemio. Su hermano Fred era alcohólico y murió de un infarto a los 42 años). Pero sus críticas no se detienen ahí. En esta larga entrevista, describe a Elon Musk como un adicto a la ketamina que, según ella, duerme en un saco de dormir en uno de los edificios de la presidencia. J.D. Vance, el vicepresidente, es retratado como un adepto a las teorías conspirativas desde hace una década.

Donald Trump aparece con miembros de su gabinete, incluyendo a Susie Wiles (segunda izq.), en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, el 21 de junio de 2025. Foto: Archivo -

¿Un desliz?

La jefa de gabinete también arremete contra Pam Bondi, ministra de Justicia, al considerar que “metió la pata por completo” en el caso de Jeffrey Epstein. Precisa que ningún expediente relacionado con Epstein contiene información comprometedora sobre Bill Clinton, contradiciendo así la versión difundida por Donald Trump y sus planes de emprender acciones legales contra su predecesor.

Ante estas declaraciones, algunos se preguntan: ¿se trata de un desliz? Imposible, ya que, para redactar este artículo, Susie Wiles recibió al periodista de Vanity Fair en 11 ocasiones a lo largo de 2025, tanto en la Casa Blanca como en su casa de Florida.

Tras la publicación, Susie Wiles denunció un artículo tendencioso sacado de contexto. Denunció en X “un ataque difamatorio, manipulado y malintencionado contra mí y contra el mejor presidente, personal de la Casa Blanca y gabinete de la historia”.

“Se ignoró un contexto significativo y gran parte de lo que yo, y otros, dijimos”, escribió, y acusó a Vanity Fair de intentar “presentar una versión abrumadoramente caótica y negativa sobre el presidente” y su equipo.

Susie Wiles se sienta con Dan Scavino mientras Donald Trump firma indultos en la Oficina Oval de la Casa Blanca el día de la toma de posesión, en Washington, el 20 de enero de 2025. Foto: Archivo Carlos Barria

Pero su comportamiento intriga: conocida por ser una mujer discreta nunca aparece ante las cámaras y controla minuciosamente las declaraciones públicas de Donald Trump. Si la estrategia fue calculada, parece haber fracasado: en el fondo, ningún miembro del gobierno, a excepción del secretario de Estado Marco Rubio, sale bien parado. Además, sus revelaciones se producen justo antes del discurso de Donald Trump previsto para este miércoles por la noche, en el que debía destacar su balance.

Por su parte, Trump le dijo al New York Post que Wiles tenía razón al describirlo así, aunque no consuma alcohol. “Verán, yo no bebo. Todo el mundo lo sabe; pero a menudo he dicho que, si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico. Lo he dicho muchas veces sobre mí, sí”, afirmó Trump.

“Nunca la he visto desleal”, declaró el vicepresidente JD Vance sobre Wiles durante un mitin en Pennsylvania (noreste). “Es exactamente la misma persona, esté o no el presidente presente”.

Sin embargo, reconoció que existían algunas “discrepancias” entre ellos dos.