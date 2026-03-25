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    Estados Unidos ordena despliegue de más de dos mil paracaidistas en Medio Oriente ante posible escalada militar contra Irán

    Según The Washington Post, el envío de tropas de respuesta rápida fue instruido por el Pentágono, mientras la Casa Blanca evalúa operaciones más agresivas, incluyendo eventuales acciones en territorio iraní y el control de infraestructura estratégica clave.

    Por 
    Roberto Martínez
    Paracaidistas estadounidenses. Foto: Ejército de EE.UU.

    El Pentágono ordenó este martes el despliegue de más de dos mil paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada hacia Medio Oriente, ante una posible escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, según confirmaron autoridades estadounidenses.

    La decisión ocurre mientras el presidente Donald Trump analiza ampliar la ofensiva militar contra Teherán y no descarta la posibilidad de desplegar tropas en suelo iraní.

    Al respecto, el Washington Post consigna que las órdenes, aprobadas formalmente por el Pentágono, incluyen efectivos del Equipo de Combate de la 1ª Brigada y del cuartel general de la división, con base en Fort Bragg, Carolina del Norte.

    Una parte importante de estos soldados pertenece a la llamada Fuerza de Respuesta Inmediata, una unidad altamente especializada capaz de desplegarse en un plazo de 18 horas para misiones críticas, como toma de aeropuertos e infraestructura estratégica, refuerzo de embajadas estadounidenses y evacuaciones de emergencia en zonas de conflicto.

    Guerra en Medio Oriente

    El movimiento ocurre tras semanas de especulación sobre la participación de esta división en la guerra, especialmente luego de que suspendieran abruptamente un ejercicio militar en Luisiana coincidiendo con el inicio de los bombardeos contra Irán.

    Preparativos para operaciones más amplias

    El despliegue terrestre se suma al avance de fuerzas navales hacia la región. Tres buques de guerra estadounidenses, con aproximadamente 4.500 efectivos a bordo, ya se aproximan a Medio Oriente como parte del grupo anfibio Tripoli, que incluye a la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, con base en Okinawa, Japón.

    Según fuentes oficiales consultadas por el medio estadounidense, entre los escenarios que evalúa la administración Trump está la toma de la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, un enclave estratégico desde donde Irán exporta cerca del 90% de su petróleo.

    Si bien analistas militares consideran que las fuerzas estadounidenses podrían capturar rápidamente la isla, advierten que las tropas quedarían expuestas a intensos ataques con drones y misiles iraníes mientras mantengan el control del territorio.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteEstados UnidosParacaidistasIránMundo

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